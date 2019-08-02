Volkswagen Коммерческие автомобили — партнер фестиваля Нашествие 2019

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили на фестивале Нашествие 2019

Уже в третий раз Volkswagen Коммерческие автомобили стал официальным партнером музыкального летнего фестиваля НАШЕСТВИЕ. Гостям представилась отличная возможность ознакомиться с новинками и уже полюбившимися моделями при помощи инновационных технологий. С 19 по 21 июля прошел один из крупнейших музыкальных фестивалей под открытым небом в России – НАШЕСТВИЕ, темой которого в этом году не случайно стал «Космос». 20-летие фестиваля можно по праву назвать космическим событием в мире отечественной музыкальной культуры. Масштабная программа развернулась в Большом Завидово на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и «УЛЬТРА».

В этом году на площадках выступили Ленинград, «Мумий Тролль», БИ-2, ДДТ, Диана Арбенина, «Сплин», Вячеслав Бутусов, «Браво» и многие другие. Всего приняли участие 143 коллектива, отыграв 6 000 минут музыки. Volkswagen Коммерческие автомобили третий год подряд представляет на НАШЕСТВИИ свои лучшие автомобили, подарив всем желающим возможность ознакомиться с новейшими технологиями автомобилей вживую. В зоне марки был представлен Volkswagen California – потомок легендарного мультивена Bulli. В 2018 году по всему миру было продано более 18 000 California, что делает эту модель самым популярным кемпером.

В формате маневренного и экономичного легкового автомобиля, которому найдется место на любой парковке в городе, уместились две спальни, столовая, мансарда, кухня, а по желанию – еще и открытая терраса. Также на фестивале был представлен Volkswagen Сaddy в модификации Beach, который является несомненной гордостью марки. Надёжный, выносливый, универсальный – он заслуженно является одним из самых востребованных грузопассажирских автомобилей в своем сегменте. Зону Volkswagen Коммерческие автомобили посетило и приняло участие во флэшмобах, мастер-классах и игровых активностей более 4 000 человек.

На стенде Volkswagen Коммерческие автомобили прошли: живое выступление кавер группы «Жулики», поэтическая ночь с лидерами группы «Ундервуд» Максимом Кучеренко и Владимиром Ткаченко, а также виолончельный рок-концерт «Vespercellos». Гости с интересом участвовали в викторинах, после которых уходили с памятными призами от марки, и в розыгрышах призов при прохождении квестов инстаграм-бота. Прекрасным завершением дня становилось вечернее шоу с Андреем Ломановым и Александром Боном, и танцевальные мастер-классы. Ежедневные ночные дискотеки с интерактивным выбором трека стали приятным сюрпризом для всех гостей зоны Volkswagen Коммерческие автомобили.

Стоит отметить, что НАШЕСТВИЕ с большим успехом отметил свое 20-летие. В финальный день фестиваля для флешмоба «Космический смайл» посетители развернули на поле огромные римские цифры ХХ, символизирующие юбилей события. Это было сделано с таким прицелом, чтобы инсталляцию мог заснять космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Всего фестиваль, по предварительной оценке, посетило около 200 000.