Toyota станет партнером мирового турнира по Counter-Strike BLAST Pro Series Moscow

Toyota выступит официальным партнером турнира по Counter-Strike: Global Offensive Pro Series в Москве — это первая в России и странах СНГ интеграция автомобильного бренда в киберспортивный турнир

Бренд Toyota выступит официальным партнером BLAST Pro Series Moscow 2019 — турнира по Counter-Strike: Global Offensive. Одно из самых ярких событий в мире киберспорта впервые пройдет в Москве 14 сентября на «ВТБ Арене — Центральном стадионе “Динамо”».

BLAST Pro Series — это инновационная серия глобальных турниров по Counter-Strike элитного уровня. Лучшие команды мира соревнуются в уникальном динамичном формате, который обеспечивает максимальную зрелищность, сочетая в себе накал спортивных страстей и элементы развлекательного шоу мирового класса.

BLAST Pro Series Moscow — пятый турнир серии этого года после соревнований в Лос-Анжелесе, Мадриде, Майами и Сан-Паулу. Среди участников такие гиганты мирового киберспорта, как Natus Vincere, Ence, NiP, MIBR и Vitality. К ним присоединится команда — победитель закрытых региональных квалификаций, которые пройдут 10–11 августа. Главный турнир BLAST Pro Series Moscow 14 сентября соберет 7000 фанатов на стадионе «ВТБ Арена» и несколько миллионов зрителей онлайн-трансляции по всему миру.

Toyota будет представлена на стадионе «ВТБ Арена», где звезды мирового CS:GO сразятся за 250 тысяч долларов призовых и место в гранд-финале BLAST Pro Series 2019. В центре внимания болельщиков турнира окажется яркий Toyota C-HR. Стильный городской кроссовер создан для тех, кто предпочитает подчеркивать свою индивидуальность во всем: от кастомизации персонажа в компьютерной игре до уникального облика своего автомобиля в городском потоке.

Кроме того, бренд будет интегрирован в трансляцию турнира на несколько миллионов зрителей, а также в трансляции закрытых СНГ квалификаций на BLAST Pro Series Moscow (10–11 августа).

Комментирует Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга ООО «Тойота Мотор»:

— Мы рады поддержать турнир такого грандиозного масштаба, и это уже второй киберспортивный проект в копилке Toyota в России. Аудитория киберспорта — это молодые и прогрессивные ребята, которым близки современные технологии. А технологии всегда были в центре автомобилей Toyota, и речь как о текущем модельном ряде, так и о новейших разработках.

Копродюсером турнира BLAST Pro Series Moscow выступит Winstrike.

Комментирует Лина Комкова, генеральный директор Winstrike Agency:

— BLAST Pro Series — это глобальное явление на стыке киберспорта и индустрии развлечений. Зрелищный формат шоу с высочайшим уровнем продакшена и организации состязания привлекает не только геймеров и фанатов киберспорта. Мы рады привезти эту уникальную франшизу в наш регион и предоставить Toyota возможность интегрироваться в событие мирового класса в продолжение нашего успешного партнерского опыта.

Спонсорство турнира BLAST Pro Series — уже второй проект Toyota на территории киберспорта. При поддержке Winstrike Agency Toyota стала первым в России и странах СНГ автомобильным брендом, который инвестировал в киберспорт и поддержал команду Winstrike. В мае 2019 года стартовал уникальный по механике проект c розыгрышем автомобиля Toyota RAV4. В течение двух месяцев команда Winstrike Team по Dota 2 «фармила» игровое золото на новый кроссовер. Задачей участников проекта было угадать, сколько карт потребуется игрокам, чтобы «заработать» 2 000 600 рублей — стоимость автомобиля. 31 июля кроссовер разыграли среди участников проекта, которые сделали правильный прогноз (21 карта). Обладателем приза стал Иван Балий из Орла. В ходе проекта сайт www.winstrike.pushthelimit.ru посетили более 40 тысяч пользователей и более 2300 участников сделали прогнозы. Общий медийный охват превысил 7 000 000 уникальных пользователей.