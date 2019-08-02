Hyundai i30 N проведет заезды на гоночной трассе в Москве

На Moscow Raceway пройдут заезды Hyundai i30 N

3 августа, на автодроме Moscow Raceway в Московской области пройдет очередной этап заездов Hyundai i30 N. Более 100 человек уже записались на участие в тест-драйве этого «горячего» хэтчбека.

На гоночной трассе гонщикам-любителям будут предложены семь автомобилей в обеих комплектациях – Sport и Ultimate — с двумя вариантами мощности (249 или 275 л.с.). По итогам каждому пилоту будет вручен сертификат с указанием его лучшего времени круга, а также подарки от бренда Hyundai.

Участники заездов смогут выбрать один из двух вариантов прохождения тест-драйва: самостоятельно сесть за руль, один на один оставшись с этой «горячей» штучкой, или воспользоваться услугой race-taxi и проехать круг вместе с профессиональным гонщиком. В этом случае даже не обязательно иметь водительское удостоверение. Получить детальную информацию можно у эксклюзивного дилера i30 N в Москве компании Inchcape или по ссылке.

Hyundai i30 N был представлен в России в апреле этого года, став первой моделью суббренда N, представленной в нашей стране. За это время он успел занять первое место на мини-ралли IronRacer в Санкт-Петербурге (14 июля) и второе место — на любительских заездах MaxPowerCars на Moscow Raceway в Москве (14 июля). Кроме того, тест-драйвы этого авто в Нижнем Новгороде и Сочи (14 и 27 июля) позволили более 300 любителям скорости самостоятельно испытать ездовые характеристики этого хот-хэтча.

Уникальность данной модели состоит в том, что, помимо отличных ездовых характеристик для трека, Hyundai i30 N обладает всеми качествами городского автомобиля, который удобно и комфортно использовать каждый день.