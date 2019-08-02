Ford приобрел робототехническую компанию Quantum Signal

Ford приобрел робототехническую компанию Quantum Signal

Чтобы ускорить запуск бизнес-направления по разработке и производству беспилотных автомобилей, Ford приобрел небольшую робототехническую компанию Quantum Signal. Она специализируется на создании инновационного программного обеспечения для управления роботизированными транспортными средствами на расстоянии и тестировании автономных и дистанционно управляемых роботизированных систем в виртуальной среде.

С момента основания в 1999 году Quantum Signal, расположенная в городе Сейлайн, Мичиган, работает над передовой мобильной робототехникой для многочисленных клиентов, в том числе для силовых структур. Так, Quantum Signal помогла военным разработать программное обеспечение, позволяющее удаленно управлять роботизированными транспортными средствами с расстояния в тысячи миль.

Quantum Signal получила признание за разработку среды моделирования под названием ANVEL, которая используется в программах военной робототехники для исследования производительности дистанционно управляемых беспилотных систем. Благодаря экспертизе компании, Ford сможет создать более сложные комплексные среды моделирования, в которых можно будет тестировать транспортные средства и бизнес-модели по повышению производительности.

В портфолио Quantum Signal большое количество разнообразных проектов, поэтому опыт компании поможет Ford в разработке беспилотных транспортных средств и организации перевозок в рамках сферы услуг, включая создание программного обеспечения и прототипов аппаратного оборудования.

Ford заинтересован в том, чтобы ускорить разработку транспортных средств. Именно поэтому в течение последних лет компания создаёт сильную команду экспертов с уникальной квалификацией в области разработки программного обеспечения, моделирования и машинного обучения, привлекая профессионалов со всего мира. Приобретение Quantum Signals поспособствует дальнейшему укреплению позиций бренда в этих сферах.

Компания также прекрасно зарекомендовала себя в сфере робототехники и разработке систем восприятия и распознавания данных. Ford планирует использовать опыт Quantum.