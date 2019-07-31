Jaguar Land Rover откроет дилерский центр в Ставрополе

Jaguar Land Rover Россия объявляет тендер на открытие дилерского центра в Ставрополе

Компания Jaguar Land Rover Россия объявляет о запуске тендера на открытие нового дилерского центра в Ставрополе. Заявки на участие принимаются с 19 августа 2019 года.

Развитие дилерской сети – один из главных приоритетов работы Jaguar Land Rover. Открытие нового дилерского центра в Ставрополе — это возможность для предпринимателей стать частью одной из самых динамично развивающихся дилерских сетей на российском автомобильном рынке!

Подробную информацию об условиях участия в тендере можно узнать на официальных сайтах:

Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover — крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два культовых бренда – премиальные внедорожники с полным приводом Land Rover и роскошные спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar. Продукты компании неизменно пользуются спросом по всему миру. Так, в 2018 году было реализовано 592 708 автомобилей Jaguar и Land Rover в 128 странах.

Штат дилерских центров, поставщиков и местных подрядчиков компании составляет порядка 260 000 человек. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover, в том числе две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей находятся в Великобритании. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии.

С 2020 года клиенты компании получат возможность установки электрических моторов на все новые модели Jaguar Land Rover. В ближайшее время компания планирует представить версии текущих автомобилей с электрическими, гибридными силовыми установками и в версии мягкого гибрида, а также продолжить выпуск автомобилей с передовыми бензиновыми и дизельными двигателями.