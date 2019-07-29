Chevrolet продолжит болеть за Динамо

Chevrolet продолжит болеть за Динамо
Июль 29 17:01 2019

Москва, Россия — Chevrolet Россия объявляет о продолжении сотрудничества с ФК Динамо-Москва.

В рамках продления договора Chevrolet увеличит количество автомобилей, поставляемых клубу, предоставив маслкары Camaro, семейные кроссоверы Traverse и брутальные внедорожники Tahoe.

«Все автомобили Chevrolet очень разные по своему «характеру». При этом комфортное, безопасное и приятное вождение дарит каждый из них. Такие эмоции позволяют начинать новый день правильно всем членам нашей команды, настраиваясь на новые горизонты», – отметил Дмитрий Хохлов, главный тренер футбольного клуба Динамо-Москва.

«Мы рады продолжить партнерство с одной из старейших российских футбольных команд – Динамо-Москва. За прошлый год игроки клуба смогли по достоинству оценить качество и надежность наших автомобилей, уверены, что этот год принесет им еще больше удовольствия от вождения за рулем Chevrolet, а мы сможем увидеть новые достижения клуба и зрелищные матчи», – заявил Эктор Вилларреал, генеральный директор General Motors Россия.

На период пролонгации Chevrolet сможет размещать фирменный логотип бренда на игровой форме основной и молодежной команд Динамо-Москва, а также на территории домашнего стадиона. Игроки и официальные лица клуба будут принимать участие в мероприятиях Chevrolet, поддерживать бренд в социальных сетях и на официальном сайте футбольного клуба.

«2019 год еще не закончился, но для ФК Динамо-Москва он уже стал поворотным: мы вернулись на свой стадион, укрепляем состав. У нас очень амбициозные планы. И для нас важно, что один из самых уважаемых автомобильных брендов в мире – Chevrolet – продолжит поддерживать нас в этот важный период. Мы расчитываем на долгосрочное сотрудничество, которое принесет успех как футбольному клубу, так и Chevrolet Россия», – прокомментировал Юрий Белкин, генеральный директор ФК Динамо-Москва.

На тему:

  Article "tagged" as:
ChevroletChevrolet CamaroChevrolet TahoeChevrolet Traverseфутбол
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Американские машины заставят «общаться» к 2023 году

Американские машины заставят «общаться» к 2023 году 0

Ford выпустил самую мощную Fiesta

Ford выпустил самую мощную Fiesta 3

Росавтодор предложил сделать на МКАД или ТТК платные выделенные полосы

Росавтодор предложил сделать на МКАД или ТТК платные выделенные полосы 16

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.