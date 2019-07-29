Chevrolet продолжит болеть за Динамо

В рамках продления договора Chevrolet увеличит количество автомобилей, поставляемых клубу, предоставив маслкары Camaro, семейные кроссоверы Traverse и брутальные внедорожники Tahoe.

«Все автомобили Chevrolet очень разные по своему «характеру». При этом комфортное, безопасное и приятное вождение дарит каждый из них. Такие эмоции позволяют начинать новый день правильно всем членам нашей команды, настраиваясь на новые горизонты», – отметил Дмитрий Хохлов, главный тренер футбольного клуба Динамо-Москва.

«Мы рады продолжить партнерство с одной из старейших российских футбольных команд – Динамо-Москва. За прошлый год игроки клуба смогли по достоинству оценить качество и надежность наших автомобилей, уверены, что этот год принесет им еще больше удовольствия от вождения за рулем Chevrolet, а мы сможем увидеть новые достижения клуба и зрелищные матчи», – заявил Эктор Вилларреал, генеральный директор General Motors Россия.