Chevrolet продолжит болеть за Динамо

В рамках продления договора Chevrolet увеличит количество автомобилей, поставляемых клубу, предоставив маслкары Camaro, семейные кроссоверы Traverse и брутальные внедорожники Tahoe.
«Все автомобили Chevrolet очень разные по своему «характеру». При этом комфортное, безопасное и приятное вождение дарит каждый из них. Такие эмоции позволяют начинать новый день правильно всем членам нашей команды, настраиваясь на новые горизонты», – отметил Дмитрий Хохлов, главный тренер футбольного клуба Динамо-Москва.«Мы рады продолжить партнерство с одной из старейших российских футбольных команд – Динамо-Москва. За прошлый год игроки клуба смогли по достоинству оценить качество и надежность наших автомобилей, уверены, что этот год принесет им еще больше удовольствия от вождения за рулем Chevrolet, а мы сможем увидеть новые достижения клуба и зрелищные матчи», – заявил Эктор Вилларреал, генеральный директор General Motors Россия.
«Все автомобили Chevrolet очень разные по своему «характеру». При этом комфортное, безопасное и приятное вождение дарит каждый из них. Такие эмоции позволяют начинать новый день правильно всем членам нашей команды, настраиваясь на новые горизонты», – отметил Дмитрий Хохлов, главный тренер футбольного клуба Динамо-Москва.
«Мы рады продолжить партнерство с одной из старейших российских футбольных команд – Динамо-Москва. За прошлый год игроки клуба смогли по достоинству оценить качество и надежность наших автомобилей, уверены, что этот год принесет им еще больше удовольствия от вождения за рулем Chevrolet, а мы сможем увидеть новые достижения клуба и зрелищные матчи», – заявил Эктор Вилларреал, генеральный директор General Motors Россия.
На период пролонгации Chevrolet сможет размещать фирменный логотип бренда на игровой форме основной и молодежной команд Динамо-Москва, а также на территории домашнего стадиона. Игроки и официальные лица клуба будут принимать участие в мероприятиях Chevrolet, поддерживать бренд в социальных сетях и на официальном сайте футбольного клуба.
«2019 год еще не закончился, но для ФК Динамо-Москва он уже стал поворотным: мы вернулись на свой стадион, укрепляем состав. У нас очень амбициозные планы. И для нас важно, что один из самых уважаемых автомобильных брендов в мире – Chevrolet – продолжит поддерживать нас в этот важный период. Мы расчитываем на долгосрочное сотрудничество, которое принесет успех как футбольному клубу, так и Chevrolet Россия», – прокомментировал Юрий Белкин, генеральный директор ФК Динамо-Москва.
C 2014 года www.amsrus.ru
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