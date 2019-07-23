Infiniti и звезда НБА Стивен Карри вместе снимают серию роликов для YouTube

Infiniti и звезда Национальной Баскетбольной Ассоциации Стивен Карри объединили усилия, чтобы создать цикл видеороликов для сервиса YouTube.

Непосредственно производством цикла сюжетов Life, Lived («Проживая жизнь») занимается студия Unanimous Media. Три эпизода Life, Lived предложат зрителям взгляд изнутри на жизнь одного из величайших спортсменов современности, раскрывая важную роль комфорта, роскоши и креативности – аспектов, которые Infiniti старается привнести в повседневную жизнь не только звезд большого спорта, но и всех болельщиков.

Начиная с 18 июля видеосюжеты будут еженедельно выкладываться на аккаунтах Стивена Карри в Facebook, Instagram, Twitter и Weibo. Цикл программ Life, Lived раскроет будни знаменитого баскетболиста в трех уникальных сюжетах:

В максимально личной обстановке Стивен и его семья переживают особый момент вместе с Infiniti QX60 – эпизод, который мог бы соперничать по драматизму c бродвейской постановкой.

​Во втором эпизоде Карри раскрывается перед зрителем с неожиданной креативной стороны. Стивен сотрудничает с легендарным дизайнером Дэном Гамаш. Вместе они создают эксклюзивные кроссовки Under Armor Curry 6, дизайн которых вдохновлен стилистическими решениями премиального кроссовера Infiniti QX50

Наконец, в третьей части мини-сериала мы видим Карри, который устраивает розыгрыш для своего близкого друга Криса Страхана, основателя некоммерческой организации Kick’n It For A Cause.

Серия Life, Lived подчеркивает, что главная роскошь в жизни современного человека – умение оставаться самим собой, несмотря на внешние обстоятельства. Премиальный кроссовер Infiniti QX50 – идеальный автомобиль для каждого, кто разделяет эту точку зрения. Благодаря великолепному дизайну, непревзойденному простору в салоне и первому в мире серийному двигателю с изменяемой степенью сжатия QX50 предлагает новый уровень практичности, роскоши и динамических характеристик в сегменте среднеразмерных премиальных SUV.

Стивен Карри исполняет обязанности амбассадора бренда Infiniti начиная с 2017 года и принимал активное участие в рыночных запусках спортивного седана Q50 и кроссовера QX50.