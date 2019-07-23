Ассоциация дилеров «Мерседес-Бенц» в России выступила в поддержку РОЛЬФ

Публикуем его полностью:

Объединение дилеров «Мерседес-Бенц» в России выражает поддержку компании РОЛЬФ, ее менеджменту и сотрудникам, которые оказались в непростом положении в наше и так не стабильное время.

Дилерская сеть – это объединение людей, связанных общими интересами и задачами, такими, как глобальное развитие автомобильной сферы в нашей стране. В подобных ситуациях компании должны действовать сообща, и не забывать, что прежде всего являются соратниками и партнерами в общем деле. Ассоциация дилеров «Мерседес-Бенц» уже не первый год выступает за прозрачное ведение бизнеса и честное соревнование на рынке. Настало время продемонстрировать нашу позицию на деле.

Мы хотим публично выразить поддержку лидеру авторитейла – компании РОЛЬФ.

Последние месяцы для коллектива автохолдинга выдались сложными и напряженными и это не могло не отразиться на деятельности компании, но они стали настоящим образцом для подражания. И с достоинством проходят этот непростой период. Мы выражаем уверенность в благоприятном решении всех их вопросов в ближайшее время.