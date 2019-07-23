4 этап международного Чемпионата по мотогонкам RSBK

21 июля на автодроме мирового уровня Moscow Raceway состоялся 4 этап международного Чемпионата по мотогонкам RSBK, в рамках которого прошел фестиваль RSBK FEST.

Всю неделю прогнозы на выходные были неутешительными: синоптики обещали дожди и грозы. Но погода благоволила мотоспортивному празднику RSBK! К открытию фестиваля уже вовсю светило солнце.

Обширный паддок автодрома Moscow Raceway был площадкой для всевозможных активностей для детей и взрослых: тест-драйвы, экспозиции уникальных мотоциклов и тюнингованных авто, тиры, фаертаг, шоу мотокаскадеров и мастеров триала, мотоджимхана, стантрайдинг – и все это под аккомпанемент музыки и гула радостной толпы. Целых 5 000 человек собралось на большой спортивный праздник! Кроме этого, каждый пришедший на фестиваль мог принять участие и выиграть часы из новой коллекции T-Sport от партнера RSBK швейцарского бренда TISSOT.

Пока гости наслаждались праздником, участвовали в лотерее и подкреплялись в фудкортах, в боксах кипела работа. Для многих команд уикенд был напряженным: внезапные поломки, неожиданные результаты квалификации, переменчивая погода – все это накаляло атмосферу до предела. А ведь на кону миллион рублей в командном соревновании и титул сильнейшей команды RSBK!

В 14.00 на питлейне автодрома для приветствия зрителей выстроилось 105 лучших пилотов страны в обществе сногсшибательных грид-герлз. А уже через полчаса со стартовой решетки рванут мощнейшие мотоциклы. Их рев, отражающийся от трибун и летящий вверх, смешиваясь с музыкой из паддока и голосами ведущих, стал главной симфонией праздника RSBK FEST.

Первая гонка королевского класса Супербайк таила в себе интригу: 3 пилота из лидирующей в зачетной таблице RSBK команды SPB Racing Team стартовали с последних мест стартовой решетки! Владимир Леонов, стартовавший с 24-ой позиции, показал класс, вернул себе первенство в гонке. Его сокомандник, Макар Юрченко, также показал, что такое борьба в гонке на 15 кругов – это было незабываемое зрелище. Но не менее напряженными были и другие заезды. Падения, травмы, сходы с трассы, неисправные мотоциклы – Moscow Raceway стал свидетелем эпичнейшего этапа Чемпионата RSBK.

По итогу борьбы лидерами командного зачета стали: SPB Racing Team, RLS Сборная Санкт-Петербурга и VL65 Racing Team. Следующий этап обещает стать драматичным и напряженным – настоящим гладиаторским противостоянием!

А пока пилоты приходили в себя в боксах после столь насыщенных на события гонок, на полотно автодрома выехали мотоциклисты, мечтающие стать спортсменами. В рамках RSBK FEST проходил самый массовый фан-заезд.

Был установлен рекорд нахождения мотоциклов на треке Moscow Raceway – 100 человек одновременно выехали на трассу мирового уровня!

Также, среди посещаемости мотоциклистов, был установлен рекорд: из Москвы и других городов приехали более 1 000 любителей гонок, чтобы своими глазами увидеть Чемпионат RSBK.

Два установленных рекорда – достойное завершение уникального и масштабного мотоспортивного праздника-фестиваля RSBK FEST 2019.