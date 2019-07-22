Toyota станет партнером телешоу «Арена героев»

Toyota станет партнером «Арены героев» – уникальных испытаний на прочность, которые ранее в России были представлены только в формате телевизионных шоу. «Арена Героев» при поддержке Toyota пройдет в Казани, Санкт-Петербурге и Москве.

Что такое «Арена Героев»?

Это соревнования, в которых участники преодолевают препятствия 80-го уровня сложности. Например, проходят на руках над пропастью, балансируют на брусьях, кольцах, взбираются по канатам, прыгают и выполняют кульбиты, чтобы не упасть в воду и добраться до финала.

Этот «вид спорта» уже покорил весь мир от Токио до Нью-Йорка – теперь он и в России.

В российской «Арене Героев» 12 жестких испытаний. Среди них пролет над водой на канате, прохождение на руках по двигающимся лестницам, пересечение моста в виде бревна с вращающимися кубами, забег на вогнутую рампу и подтягивание на ней. Это самая сложная трасса в Европе.

Уровень подготовки не имеет значения: трассу легко настроить на любой уровень сложности. В этом году в «Арене Героев» четыре формата гонки: тренировка, фановый забег, а еще индивидуальный и командный чемпионаты.

На тренировке можно попробовать пять препятствий – дается 2 часа и неограниченное количество попыток.

Фановый забег – это все 12 препятствий и 6 минут на прохождение.

Чемпионат – участникам нужно преодолеть дистанцию на время индивидуально или в составе команды из трех человек.

На старте «Арены Героев» во всех трех городах будет расположена специальная интерактивная зона с автомобилями Toyota RAV4, Toyota Corolla и Toyota C-HR. Гости мероприятия смогут оценить комфорт и вместительный багажник RAV4, современный интерьер и технологичное оснащение Toyota Corolla, стильный вид и возможности кастомизации Toyota C-HR. Также на мероприятии будет возможность записаться на тест-драйв в дилерский центр.

Первая «Арена Героев» при поддержке Toyota пройдет в Казани с 19 по 21 июля, затем с 16 по 18 августа в Санкт-Петербурге. Завершающее мероприятие с 31 августа по 1 сентября состоится в Москве. По предварительным прогнозам, мероприятия планируют посетить более 30 тысяч зрителей и участников со всей страны.

Стать участником забега может любой желающий от 18 лет и с любым уровнем подготовки. Подробная информация доступна на официальном сайте

«Арена героев» станет достойным продолжением серии совместных мероприятий «Лиги Героев» и Toyota. В портфеле бренда уже – пять сверхэкстремальных «Гонок Героев» и масштабный забег «За Бег», который проходил одновременно в 19 городах и пяти часовых поясах России.