Volvo Cars запустила производство компактного кроссовера XC40

Volvo XC40 был представлен в 2017 году и стал первым автомобилем шведского бренда, завоевавшим титул «Европейский автомобиль года – 2018» в марте прошлого года.

До сих пор завод Volvo Cars в Генте (Бельгия) был единственной производственной мощностью по выпуску XC40, мировые продажи которого уже превысили отметку в 100 000 автомобилей.

С этой недели завод в Луцяо начал производство кроссоверов Volvo XC40 для локального рынка. Расположенный к югу от Шанхая, завод принадлежит Geely, тогда как его деятельность находится полностью в ведении Volvo Cars.

Деятельность завода позволит одновременно приблизить производство XC40 к одному из его крупнейших рынков сбыта и увеличить объём выпуска для удовлетворения растущего спроса на модель.

«Спрос на XC40 превзошёл все наши ожидания – даже самые оптимистичные, – отметил Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. – Производство XC40 в Луцяо увеличит нашу производственную мощность, добавит гибкости расстановке сил на карте нашей производственной географии и станет наглядным олицетворением стратегии «производим там, где продаём»».

На заводе в Луцяо уже производится кроссовер 01 бренда Lynk & Co, находящегося в совместном владении Volvo Cars и Geely. Параллельно с этим, Polestar – принадлежащий Volvo Cars и Geely производитель спортивных электрокаров – объявил на этой неделе о том, что электрический фастбэк Polestar 2 начнёт производиться на заводе со следующего года.

Таким образом, в скором времени сходить с конвейера на заводе в Луцяо начнут модели трёх разных брендов, входящих в Volvo Car Group. Volvo XC40, Lynk & Co 01 и Polestar 2 созданы на базе компактной модульной архитектуры CMA – совместной разработки Volvo Cars и Geely.

Завод в Луцяо – это пример сотрудничества Volvo Cars и Geely, который обеспечит необходимую экономию за счёт увеличения масштабов производства для поддержания конкурентоспособности компании на рынке.

Пополнение производственных мощностей Volvo Cars заводом в Луцяо в ещё большей степени увеличит гибкость производственной деятельности компании. Заводы в Генте и Луцяо теперь сфокусируются на производстве автомобилей на базе CMA, тогда как заводы в Торсланда (Швеция), Чэнду, Дацине (Китай) и Южной Каролине (США) занимаются производством моделей на базе архитектуры масштабируемой платформы SPA.