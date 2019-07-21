Hyundai разработал систему управления трансмиссией для гибридных автомобилей

В ASC используется новое программное обеспечение блока управления гибридной силовой установкой (HCU), которое задействует электродвигатель для синхронизации скорости вращения вала двигателя и трансмиссии, что приводит к сокращению времени переключения на 30%. Помимо быстроты, эта технология обеспечивает более плавное переключение передач.
«Первая в мире технология управления ASC — это выдающаяся разработка Hyundai Motor Group, в которой для повышения эффективности работы автоматической трансмиссии используется точное управление электродвигателем, — сказал Чан Кюн Чжун (Kyoung Joon Chang), вице-президент и глава подразделения систем управления силовой передачей Hyundai Motor Group. — Она не только поможет экономить топливо, но и обеспечит больше удовольствия от вождения нашим клиентам».
Новинка: новое программное обеспечение для электродвигателя
В традиционных гибридных автомобилях не используются гидротрансформаторы для большей экономии топлива, так как в них во время передачи крутящего момента происходит потеря мощности. Кроме того, в таких системах переключение передач происходит дольше для обеспечения большей плавности.
В трансмиссии с технологией ASC при переключении передач задействуется электродвигатель гибридной силовой установки, который благодаря новому программному обеспечению блока HCU сокращает время переключения. Этот блок отслеживает скорость вращения вала трансмиссии с помощью датчика внутри электродвигателя, передающего показания 500 раз в секунду и быстро синхронизирует скорость вращения вала со скоростью вращения двигателя.
Благодаря этой синхронизации время переключения сокращается на 30% – с 500 мс до 350 мс. Это не только дает положительный эффект в показателях ускорения и экономичности гибридного автомобиля, но и увеличивает срок службы трансмиссии за счет минимизации трения при переключении передач.
C 2014 года www.amsrus.ru
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