Hyundai разработал систему управления трансмиссией для гибридных автомобилей

Hyundai разработал первую в мире технологию управления трансмиссией гибридного автомобиля Active Shift Control (ASC), оптимизирующую эффективность работы трансмиссии, тем самым обеспечивая более быстрое переключение передач.

Она впервые появится в будущей модели Hyundai Sonata Hybrid, а затем будет устанавливаться и на других гибридных автомобилях Hyundai.

В ASC используется новое программное обеспечение блока управления гибридной силовой установкой (HCU), которое задействует электродвигатель для синхронизации скорости вращения вала двигателя и трансмиссии, что приводит к сокращению времени переключения на 30%. Помимо быстроты, эта технология обеспечивает более плавное переключение передач.

«Первая в мире технология управления ASC — это выдающаяся разработка Hyundai Motor Group, в которой для повышения эффективности работы автоматической трансмиссии используется точное управление электродвигателем, — сказал Чан Кюн Чжун (Kyoung Joon Chang), вице-президент и глава подразделения систем управления силовой передачей Hyundai Motor Group. — Она не только поможет экономить топливо, но и обеспечит больше удовольствия от вождения нашим клиентам».

Новинка: новое программное обеспечение для электродвигателя

В традиционных гибридных автомобилях не используются гидротрансформаторы для большей экономии топлива, так как в них во время передачи крутящего момента происходит потеря мощности. Кроме того, в таких системах переключение передач происходит дольше для обеспечения большей плавности.

В трансмиссии с технологией ASC при переключении передач задействуется электродвигатель гибридной силовой установки, который благодаря новому программному обеспечению блока HCU сокращает время переключения. Этот блок отслеживает скорость вращения вала трансмиссии с помощью датчика внутри электродвигателя, передающего показания 500 раз в секунду и быстро синхронизирует скорость вращения вала со скоростью вращения двигателя.

Благодаря этой синхронизации время переключения сокращается на 30% – с 500 мс до 350 мс. Это не только дает положительный эффект в показателях ускорения и экономичности гибридного автомобиля, но и увеличивает срок службы трансмиссии за счет минимизации трения при переключении передач.