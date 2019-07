Geely Auto продолжает завоевывать авторынок Китая

Geely имеет хорошие перспективы на вторую половину 2019 года

Geely Automobile Holdings Limited объявила, что общий объем продаж компании за первые шесть месяцев 2019 года составил 651 680 единиц. Общий объем продаж концерна в июне 2019 года достиг 90 875 единиц, увеличившись на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем экспорта автоконцерна составил 6 234 единицы, а продажи в сегменте новых энергетических транспортных средств – 15 985 единиц в июне 2019 года.

Достигнув 43% своего годового объема продаж (1,51 млн единиц), автомобильная группа заняла первое место по общим продажам среди всех китайских брендов в 2019 году. За первое полугодие объем экспорта составил 38 619 единиц (на 343,95% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а продажи в сегменте новых энергетических транспортных средств – 57 600 единиц (продажи выросли на 301,06% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Такие факторы, как торговые трения на глобальном рынке, преждевременный переход с национального стандарта автомобильных выбросов в Китае «Китай-5» на стандарт «Китай-6», а также сокращение субсидий на новые энергоносители, весомо повлияли на деятельность Geely Automobile Holdings Limited в первой половине 2019 года.

Тем не менее автомобильный концерн активно перешел к внедрению строгих экологических норм выбросов вредных веществ в атмосферу 6B, значительно опередив своих конкурентов, которые по-прежнему руководствуются нормами 6A. Во второй половине 2019 года Geely Auto представит обновленный кроссовер BoYue (в России – Atlas) в версии PRO, который поможет стимулировать рост продаж компании до конца года.

По итогам первого полугодия общий объем продаж кроссоверов Geely Auto достиг 365 389 единиц (56% от общего объема продаж концерна), что значительно укрепило позиции компании в качестве ведущего китайского производителя кроссоверов. Так, объем продаж кроссоверов Geely Boyue (в России – Atlas) составил 13 786 единиц в июне и 109 714 единиц за первые шесть месяцев 2019 года, что сделало модель одним из самых продаваемых кроссоверов в своем сегменте.

Продажи кроссовера Emgrand GS составили 5 359 единиц в июне и 51 458 единиц за первые полгода, а кроссовер Binyue (в России – SX11) разошелся тиражом 10 786 единиц в июне и 69 051 единиц в первые шесть месяцев 2019 года. Также за первое полугодие было продано 40 831 кроссоверов Vision SUV и 40 346 автомобилей Vision X3. Купе-кроссовер на базе компактной модульной архитектуры (CMA) Xingyue, продажи которого запустились менее двух месяцев назад, разошелся тиражом 2 431 автомобилей в июне и 3 540 автомобилей в первой половине года.

Кроме того, модели Geely Auto продолжают удерживать лидирующие позиции в сегменте седанов. Флагманский седан Geely Borui разошелся тиражом 1 551 единиц в июне и 13 050 единиц в первой половине 2019 года, сохранив позицию самого продаваемого китайского седана в своем сегменте. Продажи седана New Emgrand составили 15 034 единицы в июне и 109 171 единицы за первое полугодие. В июне продажи моделей Emgrand GL и Binrui достигли 5 055 и 5 180 единиц соответственно, а в первой половине 2019 года – 44 742 и 42 767 единиц соответственно. Седан Vision нашел 5 096 покупателей в июне и 39 595 покупателей в первой половине года, прочно удерживая лидерские позиции на внутреннем рынке седанов А-сегмента.

Продажи минивэна Geely Jiaji, которые непрерывно росли с момента запуска модели в марте, теперь достигли нового максимума – 3 654 единицы, что делает автомобиль одним из самых продаваемых в сегменте MPV. Совокупные продажи Geely Jiaji в 2019 году составили 14 939 единиц, что привело к росту Geely Auto в еще одном сегменте автомобильного рынка.

В июне 2019 года объемы продаж совместного предприятия Geely Auto и Volvo Cars под названием Lynk&Co достигли 8 655 единиц. Продажи автомобилей LYNK & CO 01, LYNK & CO 02 и LYNK & CO 03 составили 4 533, 2 029 и 2 093 единицы соответственно. Общий объем продаж марки в первой половине 2019 года составил 55 877 единиц, где на LYNK & CO 01 пришлось 26 184, на LYNK & CO 02 – 11 801, а на LYNK & CO 03 – 17 892 единиц соответственно. Бренд Lynk&Co – это шаг компании Geely Auto Group навстречу сегменту премиальных автомобилей.

В 2019 году компания Geely запустила ряд новых энергоэффективных автомобилей, включая электромобиль Geometry A, а также подключаемые гибридные автомобили Emgrand GL и Binyue, известного в России как SX11. В первой половине 2019 года продажи новых энергетических автомобилей достигли отметки в 57 600 единиц, что на 301,06% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Geometry A – первенец электрического суббренда Geely под названием Geometry – демонстрирует достойные результаты продаж: в июне 2019 года было продано 1 743 электромобиля, а за первые три месяца с момента его официального запуска в марте 2019 года – 4 135 электромобиля Geometry A.

В условиях спада на внутреннем автомобильном рынке Китая, компания Geely по-прежнему придерживается высоких стандартов качества, уделяя особое внимание технологиям, а также развитию и продвижению своего бренда. Усиливая свое присутствие на отечественном рынке, Geely Auto Group продолжает модернизировать свою продукцию, чтобы предложить своим клиентам более качественный и ценный опыт владения транспортным средством. Поэтому неудивительно, что клиентская база Geely, а также ценность самого бренда продолжают расти.

Согласно последним данным, за первые пять месяцев 2019 года рыночная доля компании Geely достигла 6,68%, что на 6,3% выше аналогичного периода прошлого года. Более того, компания продолжает опережать рынок. В первом полугодии продукты компании стоимостью более 80 000 юаней составляли 80% от ее общего объема продаж, а продажи в городах первого и второго уровней превысили 50%. На вторую половину 2019 года компания Geely Auto Group разработала стратегию с упором на стабильность, увеличение доли рынка и улучшение качества производимой продукции. Кроме того, в условиях большей неопределенности на китайском автомобильном рынке руководство пересмотрело свой целевой объем продаж на 2019 год и снизило его на 10% – с 1 510 000 до 1 360 000 единиц.

В настоящее время компания Geely практически завершила переход к новому, более строгому экологическому стандарту выбросов вредных веществ в атмосферу 6B. Кроме того, компания уже избавилась от автомобилей, которые не соответствовали новым экологическим нормам, принятым в некоторых регионах Китая.

С непрерывным развитием и выпуском новых моделей, таких как купеобразный кроссовер Geely Xingyue (в России – FY11), первый минивэн Geely – Jiaji – и обновленный Boyue (в России – Atlas) PRO, компания Geely Auto Group продолжит укреплять доверие потребителей к своему бренду, продуктам и технологиям. Компания также намерена увеличивать свою рыночную долю и стать лидером в Китае по мере того, как автомобильная индустрия страны переходит на качественно новый уровень в мировом масштабе.