Geely Auto продолжает завоевывать авторынок Китая

Geely Automobile Holdings Limited объявила, что общий объем продаж компании за первые шесть месяцев 2019 года составил 651 680 единиц. Общий объем продаж концерна в июне 2019 года достиг 90 875 единиц, увеличившись на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем экспорта автоконцерна составил 6 234 единицы, а продажи в сегменте новых энергетических транспортных средств – 15 985 единиц в июне 2019 года.
Достигнув 43% своего годового объема продаж (1,51 млн единиц), автомобильная группа заняла первое место по общим продажам среди всех китайских брендов в 2019 году. За первое полугодие объем экспорта составил 38 619 единиц (на 343,95% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а продажи в сегменте новых энергетических транспортных средств – 57 600 единиц (продажи выросли на 301,06% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).
Такие факторы, как торговые трения на глобальном рынке, преждевременный переход с национального стандарта автомобильных выбросов в Китае «Китай-5» на стандарт «Китай-6», а также сокращение субсидий на новые энергоносители, весомо повлияли на деятельность Geely Automobile Holdings Limited в первой половине 2019 года.
Тем не менее автомобильный концерн активно перешел к внедрению строгих экологических норм выбросов вредных веществ в атмосферу 6B, значительно опередив своих конкурентов, которые по-прежнему руководствуются нормами 6A. Во второй половине 2019 года Geely Auto представит обновленный кроссовер BoYue (в России – Atlas) в версии PRO, который поможет стимулировать рост продаж компании до конца года.
По итогам первого полугодия общий объем продаж кроссоверов Geely Auto достиг 365 389 единиц (56% от общего объема продаж концерна), что значительно укрепило позиции компании в качестве ведущего китайского производителя кроссоверов. Так, объем продаж кроссоверов Geely Boyue (в России – Atlas) составил 13 786 единиц в июне и 109 714 единиц за первые шесть месяцев 2019 года, что сделало модель одним из самых продаваемых кроссоверов в своем сегменте.
Продажи кроссовера Emgrand GS составили 5 359 единиц в июне и 51 458 единиц за первые полгода, а кроссовер Binyue (в России – SX11) разошелся тиражом 10 786 единиц в июне и 69 051 единиц в первые шесть месяцев 2019 года. Также за первое полугодие было продано 40 831 кроссоверов Vision SUV и 40 346 автомобилей Vision X3. Купе-кроссовер на базе компактной модульной архитектуры (CMA) Xingyue, продажи которого запустились менее двух месяцев назад, разошелся тиражом 2 431 автомобилей в июне и 3 540 автомобилей в первой половине года.
Кроме того, модели Geely Auto продолжают удерживать лидирующие позиции в сегменте седанов. Флагманский седан Geely Borui разошелся тиражом 1 551 единиц в июне и 13 050 единиц в первой половине 2019 года, сохранив позицию самого продаваемого китайского седана в своем сегменте. Продажи седана New Emgrand составили 15 034 единицы в июне и 109 171 единицы за первое полугодие. В июне продажи моделей Emgrand GL и Binrui достигли 5 055 и 5 180 единиц соответственно, а в первой половине 2019 года – 44 742 и 42 767 единиц соответственно. Седан Vision нашел 5 096 покупателей в июне и 39 595 покупателей в первой половине года, прочно удерживая лидерские позиции на внутреннем рынке седанов А-сегмента.
Продажи минивэна Geely Jiaji, которые непрерывно росли с момента запуска модели в марте, теперь достигли нового максимума – 3 654 единицы, что делает автомобиль одним из самых продаваемых в сегменте MPV. Совокупные продажи Geely Jiaji в 2019 году составили 14 939 единиц, что привело к росту Geely Auto в еще одном сегменте автомобильного рынка.
В июне 2019 года объемы продаж совместного предприятия Geely Auto и Volvo Cars под названием Lynk&Co достигли 8 655 единиц. Продажи автомобилей LYNK & CO 01, LYNK & CO 02 и LYNK & CO 03 составили 4 533, 2 029 и 2 093 единицы соответственно. Общий объем продаж марки в первой половине 2019 года составил 55 877 единиц, где на LYNK & CO 01 пришлось 26 184, на LYNK & CO 02 – 11 801, а на LYNK & CO 03 – 17 892 единиц соответственно. Бренд Lynk&Co – это шаг компании Geely Auto Group навстречу сегменту премиальных автомобилей.
В 2019 году компания Geely запустила ряд новых энергоэффективных автомобилей, включая электромобиль Geometry A, а также подключаемые гибридные автомобили Emgrand GL и Binyue, известного в России как SX11. В первой половине 2019 года продажи новых энергетических автомобилей достигли отметки в 57 600 единиц, что на 301,06% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Geometry A – первенец электрического суббренда Geely под названием Geometry – демонстрирует достойные результаты продаж: в июне 2019 года было продано 1 743 электромобиля, а за первые три месяца с момента его официального запуска в марте 2019 года – 4 135 электромобиля Geometry A.
В условиях спада на внутреннем автомобильном рынке Китая, компания Geely по-прежнему придерживается высоких стандартов качества, уделяя особое внимание технологиям, а также развитию и продвижению своего бренда. Усиливая свое присутствие на отечественном рынке, Geely Auto Group продолжает модернизировать свою продукцию, чтобы предложить своим клиентам более качественный и ценный опыт владения транспортным средством. Поэтому неудивительно, что клиентская база Geely, а также ценность самого бренда продолжают расти.
Согласно последним данным, за первые пять месяцев 2019 года рыночная доля компании Geely достигла 6,68%, что на 6,3% выше аналогичного периода прошлого года. Более того, компания продолжает опережать рынок. В первом полугодии продукты компании стоимостью более 80 000 юаней составляли 80% от ее общего объема продаж, а продажи в городах первого и второго уровней превысили 50%. На вторую половину 2019 года компания Geely Auto Group разработала стратегию с упором на стабильность, увеличение доли рынка и улучшение качества производимой продукции. Кроме того, в условиях большей неопределенности на китайском автомобильном рынке руководство пересмотрело свой целевой объем продаж на 2019 год и снизило его на 10% – с 1 510 000 до 1 360 000 единиц.
В настоящее время компания Geely практически завершила переход к новому, более строгому экологическому стандарту выбросов вредных веществ в атмосферу 6B. Кроме того, компания уже избавилась от автомобилей, которые не соответствовали новым экологическим нормам, принятым в некоторых регионах Китая.
С непрерывным развитием и выпуском новых моделей, таких как купеобразный кроссовер Geely Xingyue (в России – FY11), первый минивэн Geely – Jiaji – и обновленный Boyue (в России – Atlas) PRO, компания Geely Auto Group продолжит укреплять доверие потребителей к своему бренду, продуктам и технологиям. Компания также намерена увеличивать свою рыночную долю и стать лидером в Китае по мере того, как автомобильная индустрия страны переходит на качественно новый уровень в мировом масштабе.
C 2014 года www.amsrus.ru
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