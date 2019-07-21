4 этап СМП РСКГ выдался не простым для “Академии ралли”

Четвертый этап СМП РСКГ, который состоялся 13-14 июля на трассе Казань-ринг в столице Татарстана, для команды “Академия ралли” вышел непростым.

Хотя по итогам уикенда послужной список пилотов коллектива пополнился несколькими кубками, борьба за них была сложной, а иногда удача оказывалась откровенно не на стороне гонщиков московской команды.

Не все юниоры, вернувшиеся на трассу после двухмесячного перерыва, смогли найти настройки, которые позволили бы им сходу бороться с быстрейшими гонщиками в своей категории. Текущий лидер молодежного состава “Академии ралли” Петр Плотников, несмотря на третье время в тренировках, по итогам пятничной квалификации не смог подняться выше пятой строчки, а дебютант сезона Александр Буйлов расположился на девятой. Зато хорошим темпом порадовал Егор Фокин, вскочивший на первый ряд стартового поля с отставанием от времени поул-позиции лишь в пару сотых секунды.

Гонка началась хорошо для Егора, который со старта сумел удержать второе место и на протяжении пары кругов атаковал Егора Ганина за лидерство, но пройти его, несмотря на все старания, не сумел. Напротив, увлекшись борьбой за первое место, Фокин подпустил к себе других ребят, которые, воспользовавшись этим, обошли пилота “Академии ралли”. К финишу его красный седан VW Polo пришел на пятом месте.

Петю Плотникова на первом круге отодвинули за пределы первой пятерки, и ему пришлось отыгрывать позиции обратно. Увязнув в борьбе, он не смог поддерживать стабильно высокий темп и финишировал шестым Александр Буйлов на старте стал жертвой неудачной атаки одного из конкурентов. Получив легкий “тычок” в заднее правое колесо, он потерял пару позиций и был вынужден пробиваться из хвоста пелотона. При плотности заездов в классе S1600 Юниор Саша сумел доехать лишь до десятой строчки.

На реверсивной решетке второго заезда Петя оказался на четвертой позиции, прямо за ним, на пятом, – Егор, Саша – на десятом. Старт получился не очень быстрым, но ребята тут же нагнали оторвавшуюся было тройку лидеров и вернулись в борьбу. Немного помешал небольшой завал во втором повороте, который помешал прорыву Егора и Саши. Петя же успешно его миновал и продолжил свою погоню за подиумом. Отчасти помогла машина безопасности, выпущенная для эвакуации одного из автомобилей, пострадавших на первом круге: пелотон уплотнился, и на шестом круге гонка, по сути, началась заново. Это сыграло на руку Плотникову, который сумел поучаствовать в ожесточенной битве за третью строчку, выиграть ее, а затем удержать до финиша. Егору с Сашей вернуться в лидирующую группу оказалось сложнее: ребята финишировали седьмым и девятым, хотя по чистому темпу вполне могли претендовать на большее.

В Туринг-Лайте Владимир Черевань и Роман Голиков продолжили свою погоню за первой строчкой “абсолюта”. Несмотря на, казалось бы, плохую квалификацию (Голиков и Черевань заняли последний ряд стартовой решетки), оба пилота начали прорываться наверх. Правда, лидирующей тройке удалось отъехать от преследователей на довольно большое расстояние, и Владимир Черевань, вырвавшийся в итоге на четвертую позицию, уже не смог их догнать. Но основные конкуренты в чемпионате остались позади, так что свое лидерство в общем зачете он только укрепил. Не все получилось гладко в первом заезде у Романа, который привел свой автомобиль на финиш лишь на седьмом месте.

Зато воскресный заезд прошел под диктовку гонщиков “Академии ралли”. Благодаря реверсивному старту, Голиков ушел в бой вторым, и ему не потребовалось много времени для того, чтобы возглавить пелотон – уже в первом повороте Роман вышел в лидеры и первым в классе увидел отмашку клетчатым флагом. Черевань, стартовавший пятым, совершил еще один прорыв сквозь ряды конкурентов и составил своему партнеру по команде компанию на подиуме: “Академия ралли” оформила дубль во второй гонке казанского этапа. В зачете чемпионата России Владимир Черевань и Роман Голиков продолжают уверенно лидировать как в личном, так и в командном зачете.

Антон Бадоев, выступающий в классе Туринг, в пятницу также не сумел хорошо квалифицироваться, не совсем удачно подобрав настройки автомобиля для зачетных попыток. Череповчанин, который уже стабильно проходит во второй сегмент, на этот раз стартовал с одиннадцатой позиции. Для машин категории TCR казанская трасса немного узковата, поэтому на первых кругах субботней гонки не обошлось без легких контактов. Плотность борьбы не позволила Антону пробраться наверх, несмотря на удачный старт: в толчее первый круг он завершил двенадцатым.

Правда, когда автомобили распределились по трассе, Бадоев нашел темп: кругом спустя он вырвался на десятую позицию. Сейфти-кар, появившийся на четвертом круге, позволил ему подъехать вплотную к группе пилотов впереди, и после рестарта Антон уверенно опередил Михаила Грачева и Ивана Лукашевича. А вылет Григория Бурлуцкого позволил ему подняться еще на одну строчку выше. В итоге – седьмое место на финише.

В воскресенье, благодаря правилу реверсивной решетки, Антон Бадоев стартовал с третьей позиции, но на первом круге пропустил вперед Дмитрия Брагина и Ирека Миннахметова. Тут же в ход заезда вмешался сейфти-кар из-за аварии во второй половине пелотона. Рестарт дали на пятом круге, и какое-то время Антон удерживался в первой пятерке, но был вынужден пропустить вперед еще две машины: гоночный темп, в отличие от субботы, не позволял так уверенно сдерживать атаки. В довершение всего, на десятом круге в машину Бадоева “приехала” сзади Лада Кирилла Ладыгина, разом отбросив пилота “Академии ралли” еще на две строчки назад. К финишу он сумел прийти на восьмом месте.