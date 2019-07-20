В Германии выпустили фургон Fiat Ducato с гамаком на крыше

Немецкое ателье Sunlight выпустило на базе Fiat Ducato фургон для активного отдыха с уникальной, как подчёркивают немцы, особенностью: его крыша оснащена настоящим раскладным гамаком!

В Sunlight утверждают, что их дом на колёсах с длинным названием Cliff 4х4 Adventure Van предназначен для людей, которые любят заниматься спортом на открытом воздухе – например, кататься на горных велосипедах, лыжах, заниматься альпинизмом или ходить в походы. Сделанный на базе полноприводной версии фургона Fiat Ducato, он способен доставить искателей приключений в любое место, куда они захотят поехать.

Фургон оборудован множеством приспособлений для преодоления бездорожья, среди которых – защита днища, мощный дополнительный свет и лебёдка. На крыше автомобиля сделана большая металлическая платформа, которую можно использовать как багажник или установить на ней штатный гамак, чтобы отдохнуть в нём после занятий спортом. Если же погода не способствует воздушным ваннам, можно укрыться внутри.

Для размещения в случае плохой погоды в салоне дома на колёсах Cliff 4х4 Adventure Van оборудованы два комфортных спальных места – раскладные кровать и диван. В средней части фургона есть душевая кабина, кроме того, по всему интерьеру можно найти множество шкафчиков и отделений для хранения мелких и не очень вещей.

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