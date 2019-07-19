Lotus Evija серийный электрокар с мощностью 2000л.с.

Электромобиль Lotus Evija — символ возрождения бренда и, по совместительству, самый мощный серийный автомобиль в мире

Современная история беспощадна к автопроизводителям, которые теряют вектор развития и уступают свои позиции конкурентам. Готовы спорить на что угодно — вы почти забыли про Lotus. Давайте, вспоминайте, появился достойный повод.

Пока мы с вами разглядывали изображения новых Ferrari и Aston Martin, Лотус заручился поддержкой китайской Geely, которая теперь является держателем 51% акций британского автопроизводителя. Вы можете быть не согласны с таким подходом, но мы на опыте Volvo убедились, что китайские деньги открывают новые перспективы для развития модельного ряда.

Под это дело в Поднебесной даже возводят производственную площадку Lotus, ведь у Джили относительно свежего приобретения очень большие планы — бензиновые, электрические и гибридные.

Но сегодняшний герой — Lotus Evija — будет произведен на модернизированном заводе в Хетеле (графство Норфолк, Англия). Вручную. В количестве всего 130 экземпляров. Суперэксклюзив!

Начнем с того, что этот технологичный электромобиль оказался самым мощным серийным автомобилем в истории. Полноприводный гиперкар (по одному электромотору на каждое колесо) выдает 2000 л.с., а на разгон до 100 км/ч тратит менее 3 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч, а на достижение 300 км/ч уходит около 9 с.

Не слишком большая батарея на 70 кВтч обеспечивает, согласно WLTP, 400 км пробега. В реальности же цифра приблизится к 250-300 км, но не слишком впечатляющий батарейный блок можно объяснить малым весом гиперкара — всего 1680 км. Многовато для Лотуса, но отлично для электромобиля.

Зарядиться с помощью станции на 350 кВт до 80% можно за 12 мин, до 100% — за 18 мин. Новый электромобиль готов принимать и 800 кВт, поэтому перспектива на более мощные зарядные станции очевидна.

Карбоновый монокок весит 129 кг. Как вы понимаете, углепластик использован в конструкции довольно широко. Обратите внимание на эффектный дизайн автомобиля. Разумеется, аэродинамика здесь правит бал. Воздушные потоки прошивают кузов, попадая в отверстия за дверьми, вырываясь наружу сквозь задние фонари, которые необычно закольцованы в своеобразные трапеции.

Интерьер выглядит соответствующим образом — стильно и технологично. Здесь также много карбона, однако по желанию конкретного заказчика все это можно прикрыть кожей и деревом. В качестве щитка приборов — цифровой дисплей. Внутренние и наружные зеркала заменили камерами, изображение выводится на три экрана в салоне, расположенные на потолке и в дверных картах.

Первые экземпляры Lotus Evija достанутся покупателям в 2020. Цена — от 2,1 млн долларов.

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