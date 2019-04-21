Маленький хетчбэк от Toyota замечен в Нюрбургринге

Японская компания вывела на испытания свой новый «заряженный» хэтч Toyota Yaris GRMN. Фотошпионам удалось запечатлеть новинку на знаменитой трассе Нюрбургринга — Северной петле. Видео с заезда уже появилось в Сети.
За рулем новинка находился гонщик Кристиан Гебхардт. Вся трасса была пройдена им за 8 минут и 44,66 секунды.
В движение Yaris GRMN приводится 1,8-литровым агрегатом мощностью 212 лошадиных сил. Пару мотору составляет 6-скоростная МКПП. С нуля до сотни «заряженный» хэтч способен разогнаться за 6,3 секунда. Максимальная скорость новинки составляет 230 км/ч.
Как отмечают представители марки, тираж Toyota Yaris GRMN для европейского рынка составит всего 400 экземпляров. Покупателям в Германии хэтчбек обойдется по цене в 33,7 тысяч евро.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru