Маленький хетчбэк от Toyota замечен в Нюрбургринге

Маленький хетчбэк от Toyota замечен в Нюрбургринге
Апрель 21 22:06 2019

Toyota Yaris GRMN была замечена фотошпионами на испытаниях на трассе Нюрбургринга

Японская компания вывела на испытания свой новый «заряженный» хэтч Toyota Yaris GRMN. Фотошпионам удалось запечатлеть новинку на знаменитой трассе Нюрбургринга — Северной петле. Видео с заезда уже появилось в Сети.

Toyota Yaris GRMN 1

За рулем новинка находился гонщик Кристиан Гебхардт. Вся трасса была пройдена им за 8 минут и 44,66 секунды.

Toyota Yaris GRMN

В движение Yaris GRMN приводится 1,8-литровым агрегатом мощностью 212 лошадиных сил. Пару мотору составляет 6-скоростная МКПП. С нуля до сотни «заряженный» хэтч способен разогнаться за 6,3 секунда. Максимальная скорость новинки составляет 230 км/ч.

Как отмечают представители марки, тираж Toyota Yaris GRMN для европейского рынка составит всего 400 экземпляров. Покупателям в Германии хэтчбек обойдется по цене в 33,7 тысяч евро.

Toyota Yaris GRMN 3

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AMSRUS
AMSRUS

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