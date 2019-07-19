Jaguar Land Rover переработает отходы из пластика в новый высококачественный материал

Jaguar Land Rover тестирует инновационную технологию повторного использования сырья, позволяющую перерабатывать отходы из пластика в новые материалы высокого качества, которые в дальнейшем могут быть применены при производстве будущих автомобилей компании.

Согласно прогнозам, к 2050 году объем отходов из пластика в мире превысит 12 миллионов тонн. Сегодня не весь этот объем может быть переработан для использования в автомобильной промышленности, особенно в тех компонентах автомобиля, к которым предъявляются самые строгие стандарты безопасности и качества.

Работа Jaguar Land Rover, реализуемая в тесном сотрудничестве с химическим предприятием BASF, стала частью пилотного проекта ChemCycling, целью которого является переработка бытовых отходов из пластика, предназначенных для вывоза на свалку или сжигания, в новый высококачественный материал.

Посредством термохимических процессов пластиковые отходы превращаются в пиролизное масло. Полученное вторичное сырье затем используется в производственной цепи BASF в качестве альтернативы ископаемых ресурсов и, в конечном итоге, трансформируется в новый высококачественный материал, который точно повторяет характеристики «первичных» пластиков. Важным качеством такого материала является его способность к нагреванию и окрашиванию, что делает его идеальным экологически рациональным решением для разработки приборных панелей нового поколения и элементов внешней отделки моделей Jaguar и Land Rover.

В настоящее время Jaguar Land Rover и BASF испытывают новый материал, используя его для создания рамы радиатора одного из тестовых Jaguar I-PACE, чтобы убедиться в его соответствии тем строгим требованиям безопасности, которые предъявляются к оригинальным частям, используемым в текущих моделях.

В условиях растущего прогресса в вопросе готовности рынка к новым способам химической переработки сырья, разработка нового премиального материала будет означать, что Jaguar Land Rover сможет использовать переработанный собственными силами пластик во всех своих автомобилях без какого-либо ущерба для их качества или безопасности.

Крис Браун, руководитель Jaguar Land Rover по развитию: «Пластик является неотъемлемым компонентом в производстве автомобилей, и этот материал уже доказал свои преимущества при эксплуатации транспортного средства. Однако отходы из пластика остаются одной из самых серьезных проблем для всего мира. Решение этого вопроса требует инновационных решений и совместных действий от регулирующих органов, производителей и поставщиков.

Jaguar Land Rover активно увеличивает долю переработанных материалов в производстве своих продуктов, отказываясь от использования одноразового пластика на производстве и сокращая количество отходов на протяжении всего жизненного цикла продукта. Сотрудничество с BASF – лишь один из шагов, предпринятых нами в нашем стремлении к переходу к циркулярной экономике».

Разработка новой технологии повторного использования сырья является очередным шагом Jaguar Land Rover к решению проблемы пластиковых отходов. Британский концерн уже сотрудничает с датской компанией Kvadrat, предлагая клиентам альтернативные – одновременно премиальные и экологичные – варианты отделки сидений. Высококачественный материал, впервые представленный на Range Rover Velar и Range Rover Evoque, сочетает износостойкую шерсть и искусственную замшу, а при его создании используются до 53 переработанных пластиковых бутылок на каждый автомобиль.

Jaguar Land Rover уже выполнила поставленную к 2020 году цель – обеспечить нулевой уровень отходов на производстве в Великобритании. Речь идет об изъятии из производственного процесса 1,3 млн м2 пластика – что равняется площади 187 футбольных полей – и замене 14 млн одноразовых пластиковых изделий, используемых в ходе рабочего процесса.

Все эти меры реализуются в рамках миссии Jaguar Land Rover по достижению нулевого уровня отходов, а также стремлении сделать общество более защищенным и здоровым, а окружающую среду – экологически чистой. Осознавая необходимость адаптировать свою продукцию и услуги под нужды стремительно меняющегося мира, компания прилагает основные усилия на достижение нулевого показателя выбросов, аварий и заторов на дорогах в будущем.