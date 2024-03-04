Chery: новый логотип и эволюция бренда

Chery объявило о запуске процесса ребрендинга, который включает обновление логотипа и визуального стиля бренда.

Эти 18 лет на российском рынке для Chery являются периодом перехода на новый этап, выраженным повышенным уровнем технологичности. Исключительное внимание к изменению логотипа служит символом этого перехода.

Старые лого Chery

Изначально название компании Chery было расшифровано как Chery Automobile Company (САС), и ее логотип представлял собой аббревиатуру из трех букв, образующих два полукруга, напоминающих буквы “С” и “А” в центре. Буква “А” также отсылала к провинции Аньхой, где базируется концерн. Замкнутые полукруги символизировали единство, гармонию и взаимосвязь между брендом Chery, его клиентами и партнерами. Позже логотип претерпел незначительные изменения, став более ярким и насыщенным, но при этом сохранив узнаваемость и непрерывность.

В настоящее время логотип Chery продолжает свое эволюционное развитие вместе с брендом, отражая его прогресс и достижения на всех рынках присутствия. Новый логотип Chery характеризуется элегантной и гармоничной, математически выверенной формой с золотым соотношением между внутренним и внешним эллипсами. Форма элемента внутри эллипса напоминает о числах “3,6,9”, о которых высказывался Никола Тесла, и отражает бесконечный цикл “Цветка жизни”, символизирующий совершенный порядок и цикличность в жизни.

Елена Баева, заместитель директора по маркетингу Chery в России, прокомментировала: “Треугольник внутри логотипа является узнаваемым и одновременно напоминает вершину горы, символизируя стремление Chery к передовым технологиям. Буквы “С” все еще формируют круг, демонстрируя единение и понимание”.

Логотип Chery передает ценности и философию бренда, символизируя инновации, надежность и семейное благополучие, которые являются ключевыми аспектами для компании.

Цветовая схема логотипа Chery также несет свои символические значения. Основной цвет – черный, символизирующий элегантность, силу и надежность. Красный цвет ассоциируется с энергией, страстью и счастьем, а серый выражает баланс, контраст, стабильность и непрерывное развитие.

Процесс ребрендинга будет охватывать все аспекты жизни бренда и начнется с редизайна медийной коммуникации Chery, постепенно переходя к изменению вывесок на фасадах официальных дилерских центров марки Chery к началу 2025 года.