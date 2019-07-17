В конструкции нового Infiniti QX50 впервые была использована уникальная облегченная сталь

Разработка принципиально нового сорта стали в конце-концов даже была отмечена престижной наградой от ассоциации SAE International.
Высокопрочная сталь в конструкции автомобиля обеспечивает ряд ключевых преимуществ. Общее снижение массы положительно сказывается на топливной экономичности, в то время как повышенные показатели прочности улучшают общий уровень безопасности. Наконец, прочность конструкции позволяет делать силовые секции кузова более компактными, освобождая дополнительное пространство в салоне.
При этом надо учитывать, что использование высокопрочной стали подразумевает очень трудоемкий производственный процесс. Сюда же надо отнести ограниченную сложность получаемых из нее деталей и конструкций, а также проблемы их интеграции с другими элементами автомобиля. Для того, чтобы сделать создать первую в мире высокопрочную сталь с необходимыми характеристиками пластичности, идеально подходящую для массового производства, инженеры Infinity совместно с поставщиком стального проката разработали совершенно новую формулу. Новая инновационная сталь, выдерживающая механическое напряжение в 980 мПа вытеснила традиционный сплав с пределом прочности 590 мПа. Именно она используется при изготовлении премиального кроссовера Infinity QX50.
Конструкция кузова нового QX50 примерно на 27% состоит из особо прочных сортов стали – на 21% больше, чем на автомобиле предыдущего поколения. Только благодаря этому кузов кроссовера стал легче на 23 кг. Более того, использование высокопрочной стали в передней части кузова не только помогло сэкономить 10 кг массы, но и увеличило эффективность поглощения энергии в случае столкновения на 10%.
Разработка новой стали увенчалась подготовкой научного документа на тему “Промышленное применение стали с пределом прочности в 980 мПа с высоким уровнем пластичности”, который в конечном итоге был отмечен наградой глобальной некоммерческой организации SAE International, насчитывающей в своих рядах свыше 128 000 инженеров из аэрокосмической и автомобильной сферы.
На церемонии награждения, состоявшейся в «Кобо-центре» в Детройте, Кентаро Исиучи из «Технического центра Infinity и Nissan по Северной Америке» получил престижную награду от имени всей команды, стоявшей за подготовкой научного труда.
Очередная награда подчеркивает новаторский дух премиального кроссовера Infinity QX50, оснащенного уникальным двигателем VC-Turbo – первым в мире ДВС с регулируемой степенью сжатия.
Infinity QX50 также стал первым автомобилем в конструкции которого использована стал с порогом прочности в 980 мПа. В дальнейшем инженеры Infinity намерены увеличить использование высокопрочных сталей в конструкции, доведя их до уровня 25% от общей массы автомобиля и выше. В итоге это положительно скажется как на топливной экономичности, так и безопасности.
C 2014 года www.amsrus.ru