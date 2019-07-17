В конструкции нового Infiniti QX50 впервые была использована уникальная облегченная сталь

При разработке нового поколения кроссовера Infinity QX50, инженеры ради достижения наилучших результатов не останавливались ни перед чем. Исследования на молекулярном уровне помогли создать облегченную, высокопрочную сталь уникальную по своим характеристикам.

Разработка принципиально нового сорта стали в конце-концов даже была отмечена престижной наградой от ассоциации SAE International.

Высокопрочная сталь в конструкции автомобиля обеспечивает ряд ключевых преимуществ. Общее снижение массы положительно сказывается на топливной экономичности, в то время как повышенные показатели прочности улучшают общий уровень безопасности. Наконец, прочность конструкции позволяет делать силовые секции кузова более компактными, освобождая дополнительное пространство в салоне.

При этом надо учитывать, что использование высокопрочной стали подразумевает очень трудоемкий производственный процесс. Сюда же надо отнести ограниченную сложность получаемых из нее деталей и конструкций, а также проблемы их интеграции с другими элементами автомобиля. Для того, чтобы сделать создать первую в мире высокопрочную сталь с необходимыми характеристиками пластичности, идеально подходящую для массового производства, инженеры Infinity совместно с поставщиком стального проката разработали совершенно новую формулу. Новая инновационная сталь, выдерживающая механическое напряжение в 980 мПа вытеснила традиционный сплав с пределом прочности 590 мПа. Именно она используется при изготовлении премиального кроссовера Infinity QX50.

Конструкция кузова нового QX50 примерно на 27% состоит из особо прочных сортов стали – на 21% больше, чем на автомобиле предыдущего поколения. Только благодаря этому кузов кроссовера стал легче на 23 кг. Более того, использование высокопрочной стали в передней части кузова не только помогло сэкономить 10 кг массы, но и увеличило эффективность поглощения энергии в случае столкновения на 10%.

Разработка новой стали увенчалась подготовкой научного документа на тему “Промышленное применение стали с пределом прочности в 980 мПа с высоким уровнем пластичности”, который в конечном итоге был отмечен наградой глобальной некоммерческой организации SAE International, насчитывающей в своих рядах свыше 128 000 инженеров из аэрокосмической и автомобильной сферы.

На церемонии награждения, состоявшейся в «Кобо-центре» в Детройте, Кентаро Исиучи из «Технического центра Infinity и Nissan по Северной Америке» получил престижную награду от имени всей команды, стоявшей за подготовкой научного труда.

Очередная награда подчеркивает новаторский дух премиального кроссовера Infinity QX50, оснащенного уникальным двигателем VC-Turbo – первым в мире ДВС с регулируемой степенью сжатия.

Infinity QX50 также стал первым автомобилем в конструкции которого использована стал с порогом прочности в 980 мПа. В дальнейшем инженеры Infinity намерены увеличить использование высокопрочных сталей в конструкции, доведя их до уровня 25% от общей массы автомобиля и выше. В итоге это положительно скажется как на топливной экономичности, так и безопасности.