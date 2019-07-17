«Шёлковый путь – 2019» финишировал в Дуньхуане!

На Театральной площади города Дуньхуан состоялась торжественная церемония финиша ралли. Гости и зрители стали свидетелями того, как участники гонки один за другим поднимались на финишный подиум, установленный у Большого театра города Дуньхуан.
Руководитель проекта «Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин поблагодарил всех тех, без кого гонка бы не состоялась, а также рассказал о победителях ралли: «Доволен работой своих коллег, все сработали профессионально, четко. Гонка удалась. Без поддержки правительств России, Монголии и Китая, министерств спорта и федераций, а также бизнес-структур, мы не смогли бы осуществить этот проект. Победителями ралли будут все, кто поднимется сегодня на подиум. В гонке 2019 года новые триумфаторы, новые фамилии. Мечтой Нассера Аль-Аттии, выступающего в автомобильном зачете, было получить главный приз – трофей в виде белого тигра. Он говорил об этом не раз, он талантливый пилот, уверенно шел к финишу, показал уникальный результат, выиграв все спецучастки за 10 дней гонки. Второе место занял китаец Хань Вэй, третье – француз Жером Пелише. Здорово, что гонщики именно из разных стран заняли пьедестал».Заместитель руководителя главного государственного управления Китая по физической культуре и спорту господин Ли Цзяньмин приветствовал участников на финише ралли «Шёлковый путь»: «Рад приветствовать всех в Дуньхуане на церемонии торжественного финиша ралли “Шёлковый путь – 2019”!Пользуясь случаем, хотел бы от лица главного государственного управления Китая по физической культуре и спорту поздравить всех с успешным завершением соревнования! Я также выражаю искреннюю благодарность правительству России и Монголии, дирекции ралли «Шёлковый путь», а также администрациям провинции Ганьсу и всех регионов по маршруту ралли за огромную работу по подготовке и проведению мероприятия.За прошедшие 11 дней участники из более чем 30 стран и регионов мужественно преодолели все препятствия и проявили огромную волю к победе. Они прошли путь в пять тысяч километров, по-новому пройдя Шелковый путь в таком необычном формате, и дали нам прочувствовать скорость и азарт на этом древнем маршруте, написав новую главу в истории дружбы народов этого региона.
Это издание ралли дало начало новому формату сотрудничества в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества между Китаем, Россией и Китаем, вдохнуло новую силу в процесс развития их дружественных связей, внесло огромный вклад в дело реализации инициативы «Один пояс — один путь» и формирования «сообщества единой судьбы».Мы будем продолжать традиции мирного сотрудничества, открытости и толерантности, обмена опытом и взаимной выгоды, заложенные в эпоху великого Шелкового пути, усиливать обмен и контакты в спортивной сфере со странами ареала Шелкового пути, чтобы играть еще более значительную роль в развитии доверительных отношений между народами этих государств».Заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Васильевич Косилов обратился к участникам гонки со словами приветствия: «От всей души приветствую участников церемонии торжественного финиша Международного ралли «Шелковый путь» в городе Дуньхуане!Увлекательная гонка и захватывающая борьба именитых спортсменов привлекли к соревнованию внимание болельщиков со всего мира. Международные спортивные проекты подобные ралли-марафону «Шёлковый путь» способствуют развитию международных контактов, гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. От имени Минспорта России и себя лично поздравляю победителей и призеров ралли!Одна из самых сложных гонок успешно завершилась. Я искренне приветствую всех, кто успешно финишировал в этом оазисе Великого шелкового пути, и благодарю организаторов за высокий уровень проведения соревнования! И, конечно, все россияне гордятся нашей знаменитой командой «КАМАЗ-Мастер». Победа в грузовом зачете ралли “Шелковый путь – 2019” стала еще одним триумфом, подтверждающим надежность техники и мастерство экипажей.
Спасибо всем участникам гонки за подаренные эмоции и проявленный характер. Пусть и впредь трассы «Шелкового пути» останутся ареной честной и бескомпромиссной борьбы сильнейших гонщиков мира!»В качестве представителя принимающей стороны выступил Заместитель муниципального секретаря и мэра города Дуньхуань господин Цзи Тайбинь: «После десяти дней и пяти тысяч пройденных километров участники ралли «Шёлковый путь» наконец-то достигли своего финального пункта назначения – важного древнего города Дуньхуань на Великом шёлковом пути. Это важный момент для автомобильного спорта Китая, жителей и гостей города Дуньхуань. От лица Правительства и всех двухсот тысяч жителей города хочу поприветствовать всех вас. Отдельно хочу поблагодарить организационный комитет ралли и представителей медиа за вашу самоотверженную работу по ходу гонки».
Руководитель проекта «Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин поблагодарил всех тех, без кого гонка бы не состоялась, а также рассказал о победителях ралли: «Доволен работой своих коллег, все сработали профессионально, четко. Гонка удалась. Без поддержки правительств России, Монголии и Китая, министерств спорта и федераций, а также бизнес-структур, мы не смогли бы осуществить этот проект. Победителями ралли будут все, кто поднимется сегодня на подиум. В гонке 2019 года новые триумфаторы, новые фамилии. Мечтой Нассера Аль-Аттии, выступающего в автомобильном зачете, было получить главный приз – трофей в виде белого тигра. Он говорил об этом не раз, он талантливый пилот, уверенно шел к финишу, показал уникальный результат, выиграв все спецучастки за 10 дней гонки. Второе место занял китаец Хань Вэй, третье – француз Жером Пелише. Здорово, что гонщики именно из разных стран заняли пьедестал».
Заместитель руководителя главного государственного управления Китая по физической культуре и спорту господин Ли Цзяньмин приветствовал участников на финише ралли «Шёлковый путь»: «Рад приветствовать всех в Дуньхуане на церемонии торжественного финиша ралли “Шёлковый путь – 2019”!
Пользуясь случаем, хотел бы от лица главного государственного управления Китая по физической культуре и спорту поздравить всех с успешным завершением соревнования! Я также выражаю искреннюю благодарность правительству России и Монголии, дирекции ралли «Шёлковый путь», а также администрациям провинции Ганьсу и всех регионов по маршруту ралли за огромную работу по подготовке и проведению мероприятия.
За прошедшие 11 дней участники из более чем 30 стран и регионов мужественно преодолели все препятствия и проявили огромную волю к победе. Они прошли путь в пять тысяч километров, по-новому пройдя Шелковый путь в таком необычном формате, и дали нам прочувствовать скорость и азарт на этом древнем маршруте, написав новую главу в истории дружбы народов этого региона.
Это издание ралли дало начало новому формату сотрудничества в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества между Китаем, Россией и Китаем, вдохнуло новую силу в процесс развития их дружественных связей, внесло огромный вклад в дело реализации инициативы «Один пояс — один путь» и формирования «сообщества единой судьбы».
Мы будем продолжать традиции мирного сотрудничества, открытости и толерантности, обмена опытом и взаимной выгоды, заложенные в эпоху великого Шелкового пути, усиливать обмен и контакты в спортивной сфере со странами ареала Шелкового пути, чтобы играть еще более значительную роль в развитии доверительных отношений между народами этих государств».
Заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Васильевич Косилов обратился к участникам гонки со словами приветствия: «От всей души приветствую участников церемонии торжественного финиша Международного ралли «Шелковый путь» в городе Дуньхуане!
Увлекательная гонка и захватывающая борьба именитых спортсменов привлекли к соревнованию внимание болельщиков со всего мира. Международные спортивные проекты подобные ралли-марафону «Шёлковый путь» способствуют развитию международных контактов, гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. От имени Минспорта России и себя лично поздравляю победителей и призеров ралли!
Одна из самых сложных гонок успешно завершилась. Я искренне приветствую всех, кто успешно финишировал в этом оазисе Великого шелкового пути, и благодарю организаторов за высокий уровень проведения соревнования! И, конечно, все россияне гордятся нашей знаменитой командой «КАМАЗ-Мастер». Победа в грузовом зачете ралли “Шелковый путь – 2019” стала еще одним триумфом, подтверждающим надежность техники и мастерство экипажей.
Спасибо всем участникам гонки за подаренные эмоции и проявленный характер. Пусть и впредь трассы «Шелкового пути» останутся ареной честной и бескомпромиссной борьбы сильнейших гонщиков мира!»
В качестве представителя принимающей стороны выступил Заместитель муниципального секретаря и мэра города Дуньхуань господин Цзи Тайбинь: «После десяти дней и пяти тысяч пройденных километров участники ралли «Шёлковый путь» наконец-то достигли своего финального пункта назначения – важного древнего города Дуньхуань на Великом шёлковом пути. Это важный момент для автомобильного спорта Китая, жителей и гостей города Дуньхуань. От лица Правительства и всех двухсот тысяч жителей города хочу поприветствовать всех вас. Отдельно хочу поблагодарить организационный комитет ралли и представителей медиа за вашу самоотверженную работу по ходу гонки».
Генеральным партнером «Шёлкового пути» является ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания, при поддержке которой стало возможно успешное проведение такого масштабного мероприятия мирового уровня.
Девятое издание ралли-рейда «Шёлковый путь» прошло по территориям России, Монголии и Китая. Общая дистанция гонки составила почти пять тысяч километров, при этом протяжённость секторов связи сокращена до минимума – такую задачу руководство гонки ставило перед группой реконессанса во время прокладки маршрута.
Состав участников Международного ралли «Шёлковый путь – 2019» года стал приятной неожиданностью для болельщиков – и в зачёте внедорожников, и в зачёте грузовиков, и в новых зачетах мотоциклов и квадроциклов на старт гонки вышли ведущие представители мировых ралли-рейдов. Впрочем, трасса оказалась непростым испытанием даже для самых именитых участников.
Подиум зачёта внедорожников стал поистине интернациональным – в составе трёх экипажей-победителей уроженцы Катара, Китая и Франции.
Победителем девятого издания ралли «Шёлковый путь» стал экипаж в составе Нассера Аль-Аттии и Мэтью Бомэля – пилот из Катара и штурман из Франции выступали на прототипе Toyota Hilux команды Qatar Rally Team.
Второе место занял дуэт китайских гонщиков: Хан Вей и Мин Ляо – “серебро” они завоевали на моноприводной багги Geely SMG команды Geely Autoshell Lubricant Team.
Замкнули тройку призёров французы Жером Пелише и Паскаль Ларрок, выступавшие на багги Optimus команды Raid Lynx.
В зачёте Т2 победу отпраздновал экипаж Акира Миура/ Лоран Лихтлёйхтер – они выступали на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200.
А вот 24 внедорожников Toyota, которые в четвертый раз стали официальным автомобилями ралли «Шёлковый путь», успешно преодолели сервисный маршрут гонки. Автомобили справились с дюнами, гравием, лесными дорогами и грунтом. Помогали участникам и их организаторам выбираться из бездорожья и оперативно доставляли свыше 40 журналистов к самым зрелищным местам для съемки – где бы они не находились.
Зачёт Т3 выиграл российский экипаж команды Snag Racing – Сергей Карякин и Антон Власюк. Успех своих коллег по команде подкрепил и другой экипаж коллектива Алексей Шмотьев/ Андрей Рудницкий – они заняли третье место.
Тройку победителей и призёров зачёта грузовиков составили экипажи команды «КАМАЗ-мастер». Первое место у Антон Шибалова, вторым стал Андрей Каргинов, а замкнул тройку призёров Айрат Мардеев.
Десятое издание Международного ралли «Шёлковый путь» позади. Впереди – новые вызовы. Мы не прощаемся…
Проект международного ралли «Шёлковый путь» не смог бы найти воплощение, если бы не поддержка наших партнеров.
Вот уже много лет гонку поддерживает ПАО «ГАЗПРОМ», глобальная энергетическая компания. Организаторы ралли «Шёлковый путь» высоко ценят вклад компании в развитие гонки и автоспорта в целом.
Организаторы ралли «Шёлковый путь» выбирают сеть АЗС «Газпромнефть» топливным партнером ралли уже несколько лет подряд за высокие показатели качества. Топливо «ОПТИ» прекрасно показало себя в экстремальных условиях, и стабильное сотрудничество – лучшее тому доказательство.
Постоянный партнер проекта – компания СИБУР. Является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией.
В четвертый раз подряд Toyota становится официальным автомобилем международного ралли-рейда «Шелковый путь». 250 000 километров по абсолютному бездорожью, именно столько в среднем составляет ежегодный суммарный пробег 24 внедорожников Toyota. Это расстояние автомобили преодолевают без единой поломки, что подтверждает статус Toyota, как надежного партнёра, готового прийти на помощь в самую сложную минуту.
Финансовый партнер гонки – «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных банков России.
В этом сезоне продолжаются совместные проекты ралли «Шёлковый путь» и крупнейшей радиостанции России «РУССКОЕ РАДИО». Дневники гонки можно будет ежедневно слушать в эфире во время ралли.
Информационными партнерами гонки в этом году являются федеральные телеканалы МАТЧ ТВ, Россия24, НТВ, 360.
Продолжается многолетнее сотрудничество ралли «Шёлковый путь» с медиагруппой «Россия сегодня». В 2019 году Международное агентство и радио Sputnik медиагруппы выступает международным информпартнером соревнования, «Спорт РИА Новости» – информационным партнером ралли «Шёлковый путь». В этом году команда радио Sputnik преодолела весь маршрут вместе с участниками ралли и ежедневно проводила прямые включения из передвижной радиостудии Sputnik.
Китайская корпорация культуры и туризма (Кайман) в этом году присоединилась к поддержке проекта ралли «Шёлковый путь». Корпорация работает в трех направлениях: управление культурно-туристическим сектором, управление гостиничным бизнесом и развитие спорта.
C 2014 года www.amsrus.ru