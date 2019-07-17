«Шёлковый путь – 2019» финишировал в Дуньхуане!

На Театральной площади города Дуньхуан состоялась торжественная церемония финиша ралли. Гости и зрители стали свидетелями того, как участники гонки один за другим поднимались на финишный подиум, установленный у Большого театра города Дуньхуан.

Руководитель проекта «Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин поблагодарил всех тех, без кого гонка бы не состоялась, а также рассказал о победителях ралли: «Доволен работой своих коллег, все сработали профессионально, четко. Гонка удалась. Без поддержки правительств России, Монголии и Китая, министерств спорта и федераций, а также бизнес-структур, мы не смогли бы осуществить этот проект. Победителями ралли будут все, кто поднимется сегодня на подиум. В гонке 2019 года новые триумфаторы, новые фамилии. Мечтой Нассера Аль-Аттии, выступающего в автомобильном зачете, было получить главный приз – трофей в виде белого тигра. Он говорил об этом не раз, он талантливый пилот, уверенно шел к финишу, показал уникальный результат, выиграв все спецучастки за 10 дней гонки. Второе место занял китаец Хань Вэй, третье – француз Жером Пелише. Здорово, что гонщики именно из разных стран заняли пьедестал».

Заместитель руководителя главного государственного управления Китая по физической культуре и спорту господин Ли Цзяньмин приветствовал участников на финише ралли «Шёлковый путь»: «Рад приветствовать всех в Дуньхуане на церемонии торжественного финиша ралли “Шёлковый путь – 2019”!

Пользуясь случаем, хотел бы от лица главного государственного управления Китая по физической культуре и спорту поздравить всех с успешным завершением соревнования! Я также выражаю искреннюю благодарность правительству России и Монголии, дирекции ралли «Шёлковый путь», а также администрациям провинции Ганьсу и всех регионов по маршруту ралли за огромную работу по подготовке и проведению мероприятия.

За прошедшие 11 дней участники из более чем 30 стран и регионов мужественно преодолели все препятствия и проявили огромную волю к победе. Они прошли путь в пять тысяч километров, по-новому пройдя Шелковый путь в таком необычном формате, и дали нам прочувствовать скорость и азарт на этом древнем маршруте, написав новую главу в истории дружбы народов этого региона.

Это издание ралли дало начало новому формату сотрудничества в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества между Китаем, Россией и Китаем, вдохнуло новую силу в процесс развития их дружественных связей, внесло огромный вклад в дело реализации инициативы «Один пояс — один путь» и формирования «сообщества единой судьбы».

Мы будем продолжать традиции мирного сотрудничества, открытости и толерантности, обмена опытом и взаимной выгоды, заложенные в эпоху великого Шелкового пути, усиливать обмен и контакты в спортивной сфере со странами ареала Шелкового пути, чтобы играть еще более значительную роль в развитии доверительных отношений между народами этих государств».

Заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Васильевич Косилов обратился к участникам гонки со словами приветствия: «От всей души приветствую участников церемонии торжественного финиша Международного ралли «Шелковый путь» в городе Дуньхуане!

Увлекательная гонка и захватывающая борьба именитых спортсменов привлекли к соревнованию внимание болельщиков со всего мира. Международные спортивные проекты подобные ралли-марафону «Шёлковый путь» способствуют развитию международных контактов, гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. От имени Минспорта России и себя лично поздравляю победителей и призеров ралли!

Одна из самых сложных гонок успешно завершилась. Я искренне приветствую всех, кто успешно финишировал в этом оазисе Великого шелкового пути, и благодарю организаторов за высокий уровень проведения соревнования! И, конечно, все россияне гордятся нашей знаменитой командой «КАМАЗ-Мастер». Победа в грузовом зачете ралли “Шелковый путь – 2019” стала еще одним триумфом, подтверждающим надежность техники и мастерство экипажей.

Спасибо всем участникам гонки за подаренные эмоции и проявленный характер. Пусть и впредь трассы «Шелкового пути» останутся ареной честной и бескомпромиссной борьбы сильнейших гонщиков мира!»

В качестве представителя принимающей стороны выступил Заместитель муниципального секретаря и мэра города Дуньхуань господин Цзи Тайбинь: «После десяти дней и пяти тысяч пройденных километров участники ралли «Шёлковый путь» наконец-то достигли своего финального пункта назначения – важного древнего города Дуньхуань на Великом шёлковом пути. Это важный момент для автомобильного спорта Китая, жителей и гостей города Дуньхуань. От лица Правительства и всех двухсот тысяч жителей города хочу поприветствовать всех вас. Отдельно хочу поблагодарить организационный комитет ралли и представителей медиа за вашу самоотверженную работу по ходу гонки».