Группа Renault сохранила свою долю на мировом рынке в первом полугодии 2019 года

Группа Renault не поддается общей тенденции и теряет только 6,7% продаж на фоне спада мирового рынка на 7,1% и сохраняет рыночную долю в 4,4% с продажами в 1 938 579 автомобилей.

Группа подтверждает свои планы на второе полугодие, включая запуск новых Clio и ZOE в Европе, Arkana в России, Triber в Индии и нового электромобиля Renault City K-ZE в Китае.

«Как ожидалось, без выпуска новых продуктов Группа Renault сохранила свою рыночную долю в первом полугодии на фоне резкого падения автомобильного рынка. В общей сложности объем продаж снизился на 6,7%. Во втором полугодии мы бросим все силы на обеспечение успешного запуска нового Clio и нового ZOE в Европе, Arkana в России, Triber в Индии и Renault City K-ZE в Китае». – Оливье Мюрге, член исполнительного комитета, директор по продажам и региональный директор Группы Renault.

В первой половине года Группа Renault продала 1 938 579 автомобилей, меньше на 6,7%, чем в прошлом году, на фоне падения рынка на 7,1%.

В Европе продажи остались на прежнем уровне, тогда как сам рынок сократился на 2,5%. За пределами Европы продажи Группы упали вслед за резким спадом мирового рынка.

В сегменте электромобилей продажи бренда Renault во всем мире выросли на 42,9% (более 30 600 ед.). В Европе продажи ZOE увеличились на 44,4% (25 041 ед.), а Kangoo Z.E. – на 30,7% (4 653 ед.). Во втором полугодии в Китае Группа выведет на рынок Renault City K-ZE и укрепит свои позиции на рынке в сегменте электромобилей, инвестировав в компанию JMEV, 5-го крупнейшего производителя электромобилей в стране.

В Европе продажи практически не изменились на рынке, который упал на 2,5%. По-прежнему хорошие результаты показывают модели Группы в B-сегменте (Clio, Captur, Sandero), а также новый Duster. Clio остается вторым самым продаваемым автомобилем в Европе, а Captur стал лидером в сегменте кроссоверов. Положительный вклад в общий результат внесли продажи легких коммерческих автомобилей, которые выросли на 7,5% при росте европейского рынка ЛКА на 3,7%.

Бренд Dacia установил новый рекорд продаж в Европе – 311 024 автомобиля (+10,6%) и достиг рекордной доли рынка в 3,3% (+0,4 пп). Этот рост связан с хорошими результатами продаж нового Duster и Sandero.

За пределами Европы Группа особенно пострадала от спада рынка в Турции (-44,8%) и Аргентине (-50,2%), а также из-за прекращения продаж в Иране с августа 2018 г. (Группа Renault продала 77 698 автомобилей в первом полугодии 2018 г.).

В России, на втором крупнейшем рынке Группы по объему продаж, Группа Renault является лидером с долей 28,8% (+0,45 пп). Продажи упали на 0,9% на рынке, который сократился на 2,4%.

LADA зафиксировала рост на 2,5% с продажами в 174 186 автомобилей и рыночной долей в 21,0% (+1,0 пп) благодаря успешному обновлению линейки. LADA Granta и LADA Vesta – два самых продаваемых автомобиля в России.

Продажи бренда Renault упали на 9,1% до 64 431 ед. в ожидании выхода Arkana во втором полугодии.

В Бразилии продажи Группы росли более высокими темпами, чем рынок, который увеличился на 10,5%. Продажи увеличились на 20,2% до 112 821 ед., а рыночная доля достигла 9,1% (+0,7 пп) благодаря хорошим результатам Kwid, продажи которого составили более 40 500 ед. (+36,5%), в результате чего он стал 5-м в рейтинге самых продаваемых автомобилей (9-й – в первом полугодии 2018 г.).

В Африке Группа укрепляет свое лидерство с рыночной долей в 19,3% и продажами почти 110 000 автомобилей благодаря, в частности, хорошим результатам в Марокко, ЮАР и Египте.

Рыночная доля в Марокко остается на рекордном уровне – 43,3%. Dacia сохраняет лидерские позиции благодаря хорошим результатам продаж Logan и Dokker. Renault занимает второе место благодаря Clio, самому продаваемому автомобилю в Марокко.

В ЮАР продажи Renault выросли на 3,6% почти до 11 900 ед., что соответствует рыночной доле в 4,9%.

В Индии в ожидании выхода Triber во втором полугодии рыночная доля Группы во втором квартале сохранилась на уровне 2,1%.

Triber – это универсальный компактный автомобиль, который вмещает до 7 человек. Он выходит в сегменте, который к 2022 г. должен составлять примерно 50% от всего рынка Индии. Этой моделью Группа Renault завершает свою линейку на рынке, в которую также входят Kwid и Duster.

В Китае продажи Группы сократились на 23,7% на рынке, который упал на 12,7% в ожидании выхода нового городского электромобиля Renault City K-ZE во втором полугодии.