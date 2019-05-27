Ежегодное собрание акционеров Мишлен назначили Флоран Менего Президентом

В Клермон-Ферране состоялось ежегодное собрание акционеров Мишлен, по итогам которого Флоран Менего назначен Президентом Группы

Одобрены следующие инициативы:

Выплата дивидендов из расчета €3,70 на акцию, начиная с 23 мая 2019 года. Проведение совещательного голосования по вопросу выплаты вознаграждений по результатам 2018 года трем членам Управленческого комитета Группы Жан-Доминику Сенару, Флорану Менего, Иву Шапо, а также Председателю Наблюдательного совета Мишелю Ролье. Наделение топ-менеджеров полномочиями на передачу премиальных акций сотрудникам. Переизбрание Барбары Далибар и Аруны Джаянти членами Наблюдательного Совета на четырехлетний срок до окончания отчетного периода 31 декабря 2022 года.

Финансовый директор Марк Анри сообщил об увеличении операционной прибыли по основным направлениям деятельности, объем которой в 2018 году на фоне сложной обстановки составил €2,8 млрд. Г-н Анри также обратил особое внимание на то, что объем структурного потока свободных денежных средств в 2018 году составил более €1,2 млрд, и отдельно отметил повышение способности Группы системно генерировать приток денежных средств за последние несколько лет.

На фоне роста продаж на 9,3% в 1-м квартале при неизменных валютных курсах Группа утвердила:

Годовые цели по наращиванию объемов в соответствии с тенденциями мирового рынка. Размеры операционной прибыли по основным направлениям деятельности, превышающие показатели 2018 года, при неизменном курсе валют и до дополнительного вклада подразделений Fenner and Camso . Структурный поток свободных денежных средств объемом более €1,45 млрд .

Г-н Флоран Менего представил стратегическое видение деятельности Группы, в соответствии с которым устойчивый рост Группы основывается на трех составляющих: высоких финансовых результатах, которые обеспечат компании стабильное будущее в долгосрочной перспективе, инвестициях в развитие и поддержку сотрудников, а также на уважении к окружающей среде. Г-н Менего также назвал сильные стороны Группы, в числе которых отметил бренд MICHELIN и его технологическое превосходство, а также высокую заинтересованность сотрудников компании.

Затем г-н Менего рассказал о четырех направлениях дальнейшего роста компании:

Производство шин – основной бизнес Группы Мишлен. Благодаря широким возможностям развития инноваций, премиальному статусу бренда, а также доступу к рынкам Группа предлагает клиентам высокотехнологичные шины, разработанные специально для удовлетворения соответствующих потребностей. Компания стремится повысить свою конкурентоспособность и эффективность производственной базы для обеспечения устойчивого прибавления ценности. Услуги и решения в области поставки и обслуживания шин, сетевой мобильности, управления автопарком призваны обеспечить корпоративным клиентам дополнительные преимущества за счет развития устойчивой мобильности. Отдельное направление – предложение рейтинга элитных ресторанов, отелей, винотек, услуг туризма и планирования путешествий компаний предоставит клиентам возможность получать уникальные впечатления и увеличит количество точек взаимодействия с брендом MICHELIN. Разработка высокотехнологичных материалов выводит экспертный опыт Группы на уровень, позволяющий оперативно поставлять на прибыльные рынки специализированные продукты и сервисы: армированные полимеры, биоматериалы, решения для транспортных средств на водородных элементах и 3D-печати из металла.

Г-н Флоран Менего подчеркнул необходимость ускорить темп цифровой трансформации, которая является не только ключевым компонентом технологического превосходства, но и способом налаживания прочных связей с клиентами компании.

Группа уверена в своем будущем благодаря наличию четкой стратегии развития и заинтересованности всех сотрудников в достижении поставленных целей. Мишлен трансформируется в компанию будущего, гордящуюся накопленным опытом и приверженную своим ценностями.

Отдав должное непосредственному участию Жан-Доминика Сенара в формировании успеха компании с момента начала его работы в Группе Мишлен в 2005 году, председатель Наблюдательного Совета Мишель Ролье высоко оценил его вклад в развитие Группы в качестве Управляющего Председателя. Резкое увеличение прибыли позволило Мишлен осуществить ключевые инвестиции в расширяющиеся направления, реализовать стратегические приобретения и проводить последовательную политику выплаты дивидендов. Флоран Менего, со своей стороны, тепло отозвался о двенадцати годах плодотворной совместной работы с Жан-Домиником Сенаром, а также зачитал большое количество благодарственных писем от сотрудников Мишлен.

В эмоциональной заключительной речи Жан-Доминик Сенар заявил, что бесконечно гордится возможностью возглавлять Группу на протяжении стольких лет, и поблагодарил сотрудников подразделений компании по всему миру за целеустремленность и приверженность ценностям компании.