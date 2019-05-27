Ежегодное собрание акционеров Мишлен назначили Флоран Менего Президентом

Одобрены следующие инициативы:
Финансовый директор Марк Анри сообщил об увеличении операционной прибыли по основным направлениям деятельности, объем которой в 2018 году на фоне сложной обстановки составил €2,8 млрд. Г-н Анри также обратил особое внимание на то, что объем структурного потока свободных денежных средств в 2018 году составил более €1,2 млрд, и отдельно отметил повышение способности Группы системно генерировать приток денежных средств за последние несколько лет.
На фоне роста продаж на 9,3% в 1-м квартале при неизменных валютных курсах Группа утвердила:
Г-н Флоран Менего представил стратегическое видение деятельности Группы, в соответствии с которым устойчивый рост Группы основывается на трех составляющих: высоких финансовых результатах, которые обеспечат компании стабильное будущее в долгосрочной перспективе, инвестициях в развитие и поддержку сотрудников, а также на уважении к окружающей среде. Г-н Менего также назвал сильные стороны Группы, в числе которых отметил бренд MICHELIN и его технологическое превосходство, а также высокую заинтересованность сотрудников компании.
Затем г-н Менего рассказал о четырех направлениях дальнейшего роста компании:
Г-н Флоран Менего подчеркнул необходимость ускорить темп цифровой трансформации, которая является не только ключевым компонентом технологического превосходства, но и способом налаживания прочных связей с клиентами компании.
Группа уверена в своем будущем благодаря наличию четкой стратегии развития и заинтересованности всех сотрудников в достижении поставленных целей. Мишлен трансформируется в компанию будущего, гордящуюся накопленным опытом и приверженную своим ценностями.
Отдав должное непосредственному участию Жан-Доминика Сенара в формировании успеха компании с момента начала его работы в Группе Мишлен в 2005 году, председатель Наблюдательного Совета Мишель Ролье высоко оценил его вклад в развитие Группы в качестве Управляющего Председателя. Резкое увеличение прибыли позволило Мишлен осуществить ключевые инвестиции в расширяющиеся направления, реализовать стратегические приобретения и проводить последовательную политику выплаты дивидендов. Флоран Менего, со своей стороны, тепло отозвался о двенадцати годах плодотворной совместной работы с Жан-Домиником Сенаром, а также зачитал большое количество благодарственных писем от сотрудников Мишлен.
В эмоциональной заключительной речи Жан-Доминик Сенар заявил, что бесконечно гордится возможностью возглавлять Группу на протяжении стольких лет, и поблагодарил сотрудников подразделений компании по всему миру за целеустремленность и приверженность ценностям компании.
C 2014 года www.amsrus.ru