“Шелковый путь 2019” 8 этап: Даланзадгад – Алашань

Финишировал восьмой из десяти этапов международного ралли «Шёлковый путь» – первый скоростной участок дистанции по территории Китая

Ралли проходит по территориям трех стран – России, Монголии и Китая. Общая протяжённость гонки составляет 5003 километра, при этом дистанция спецучастков равняется 2589 километрам.

Смена лидера в одном из основных зачётов, большие перестановки среди возглавляющих список победителей двух других – таким стал восьмой этап ралли «Шёлковый путь». Первые серьёзные пески смешали все карты претендентам на победу и кардинально изменили положение в генеральной классификации.

Борьба за скобками

Сражение за подиум в мотозачёте сейчас идёт в двух условных группах. В одной из них шесть райдеров – Кевин и Люсиано Бенавидесы, Адриен ван Беверен, Эндрю Шорт, Франко Каими и Ориоль Мена. А группа преследования куда менее многочисленна – в неё входит один-единственный гонщик: Сэм Сандерлэнд.

В преддверии восьмого этапа британец создал отрыв более чем в 21 минуту и мог позволить себе чуть сбросить темп чтобы контролировать временной отрыв от соперников. А вот остальные шесть гонщиков уместились в 11 минутах! Куда уж острее? Любая ошибка, любая поломка или падение может решить судьбу мест в первой семёрке. Вот это интрига!

И восьмой этап убедительно доказал справедливость этих рассуждений – все шесть пилотов-конкурентов на финише спецучастка сменили свои позиции. И лишь Сандерлэнд как был лидером, так им и остался – и даже увеличил отрыв от ближайшего преследователя.

Это тем удивительнее, что Сэм показал лишь восьмой результат – при этом упав. Но соперники настолько увлеклись борьбой друг с другом, что в итоге вся группа лишь отстала от пилота заводской команды KTM.

В первой тройке на финише восьмого спецучастка оказались представители трёх разных заводских команд – представитель Honda Кевин Бенавидес, гонщик Yamaha Адриен ван Беверен и пилот Hero Пауло Гонсалвес. Удивительное рядом: на предыдущем спецучастке все трое оказались в роли аутсайдеров, а сейчас они возглавили пелотон.

Благодаря успеху неудачников шестого дня таблица результатов мотозачёта претерпела серьёзные изменения по итогам восьмого этапа. Лидер тот же – Сэм Сандерлэнд. В 25 минутах позади него теперь идёт Кевин Бенавидес. Замыкает тройку лидеров Адриен ван Беверен. А пятёрку лучших Люсиано Бенавидес и Эндрю Шорт.

До финиша ралли «Шёлковый путь» остаётся всего два этапа, но предсказать кто же займёт второе и третье место по итогам гонки не возьмётся даже самый смелый предсказатель…

Тактика Соника

В отличие от других зачётов ралли «Шёлковый путь», говорить о какой-то борьбе среди квадроциклистов не приходится – отрывы не просто большие, они гигантские!

После шести этапов Александр Максимов проигрывал лидеру Рафалу Сонику два часа, а Аркадиуш Линднер и вовсе 66 часов.

Неудивительно, что опытнейший Соник выбрал на восьмой этап максимально осторожную тактику – он пропустил Максимова вперёд и ехал по его следам. Как итог – россиянин выиграл спецучасток, Рафал проиграл ему семь минут. Линднер же столкнулся с проблемами и отстал от гонщика из России на 1 час 5 минут.

Когда родные стены не помогают

Китайские гонщики подошли к первому спецучастку ралли «Шёлковый путь» на своей родной земле с отличными результатами – в первой десятке находились шесть экипажей из Поднебесной, из которых трое сразу в первой пятёрке. Ни одна другая страна не имела такого представительства в группе лидеров. И все ждали, что с переездом ралли в Китай ситуация лишь усугубится. Но как только гонка перешагнула монгольско-китайскую границу, у китайских гонщиков начались проблемы.

Сразу два представителя команды Shanxi Yunxiang Qimosport – да ещё и занимавшие места в первой пятёрке – Лю Кун и Дзи Ян Ганг остановились на трассе восьмого спецучастка. Причём с одинаковой проблемой – на их багги Hanwei SMG развалилась задняя подвеска.

А ещё один пилот всё того же коллектива Сун Пинг финишировал без одного запасного колеса и скорее всего завтра получит за это пенализацию, которая может сместить его с только-только завоёванного четвёртого места.

Пока же по итогам восьмого этапа из шести китайских гонщиков в первой десятке осталось пять – на место двух выбывших пилотов Лю Куна и Дзи Ян Ганга пришёл Чен Фенг.

Если же говорить о лидере зачёта, то сегодня Нассер Аль-Аттия поставил новый рекорд – впервые в современной истории одному и тому же гонщику удалось выиграть в рамках одного и того же ралли-рейда семь спецучастков подряд. После того, как шедший вторым Лю Кун провалился далеко назад, вслед за катарцем расположился показавший сегодня второе время Жером Пелише. Хан Вей вернулся в тройку лидеров – насобиравший проблем в России и Монголии китайский гонщик воспользовался поломками багги, названных его именем. Он стал сегодня четвёртым.

Третье время Матьё Серрадори позволило ему подняться на шестое место в зачёте внедорожников. Французу очень повезло – у него закончилось топливо, но произошло это уже на лиазоне после финиша спецучастка. Антон Шибалов из команды «КАМАЗ-мастер» взял на буксир “обсохшую” багги Серрадори и дотянул до бивуака.

В зачёте Т2 первым к финишу восьмого этапа примчался Акира Миура. Его основные соперники Александр Русанов и Оргил Энхбат пока не финишировали – их отставание уже превышает один час.

Для багги зачёта Т3 пески – родная стихия. Неудивительно, что участники этого зачёта сегодня были весьма быстры. Победу на восьмом этапе одержал Сергей Карякин, вторым финишировал Остин Джонс. Замкнул тройку призёров Алексей Шмотьев.

Китайские гонщики Чен Фенг и Джанг Пенг возглавили список участников зачёта Open на финише восьмого спецучастка. Третье место занял Алексей Игнатов.

Грузовой зачёт. Ситуация перевернулась…

За ситуацией в грузовом зачёте пристально следили многие. Новый “капотник” команды «МАЗ-СПОРТавто» показал себя не просто быстрым грузовиком, а фантастически быстрым. Сергей Вязович выиграл в России и Монголии четыре этапа из шести и создал отрыв от Антона Шибалова из «синей армады» в 16 с половиной минут.

Каким же было удивление болельщиков и журналистов, когда с трассы восьмого спецучастка пришло сообщение: «На 33 километре Вязович перевернулся». При преодолении одной из дюн «МАЗ» белорусского гонщика перевернулся и встал на колёса. Экипаж продолжил движение, проехал ещё две сотни метров и остановился окончательно. Простояв на месте без движения около сорока минут, гонщики пытались хоть что-то сделать с пострадавшим автомобилем – экипаж развернулся и поехал обратно в сторону старта. Затем машину погрузили на прицеп и автомобиль-ассистанс повёз его на бивуак. Если Вязович и выйдет на старт девятого этапа, то с большим штрафом за пропущенный спецучасток.

Унаследовавший после схода Вязовича лидерство Антон Шибалов на восьмом этапе убедительно доказал – он не случайный обладатель первого места. Он показал лучшее время на восемь минут опередив Айрата Мардеева и на восемь с половиной минут Андрея Каргинова. Впрочем, последний был вынужден дважды останавливаться из-за проблем с усилителем рулевого управления.

Алексей Вишневский привёл свой «МАЗ» к финишу с четвёртым временем, вслед за ним финишировал Александр Василевский. Мартен ван ден Бринк стал шестым, а вслед за ним спецучасток закончил Сергей Куприянов.

После восьми этапов Шибалов возглавляет зачёт грузовиков и опережает Каргинова на 16 минут. Мардеев – третий в 25 минутах позади Шибалова.

Завтра участникам предстоит преодолеть дистанцию девятого этапа по маршруту “Алашань – Цзяюйгуань” – высокий дюны Гоби будут приветствовать марафонцев. Общая протяжённость этапа составит 501 километр, при этом дистанция спецучастка будет равняться 290 километрам.