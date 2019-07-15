Китайский этап в дюнах вывел «КАМАЗ-мастер» в лидеры «Шелкового пути 2019»

Состоялся восьмой этап международного ралли-марафона “Шелковый путь-2019” по маршруту Байинбаолиг – Алашань

Вчера, в свободный от гонки день, участники ралли пересекали границу Монголии и Китая, преодолев путь в 551 километр. Воскресенье же началось с раннего выезда из городка Байинбаолиг – уже в 6:49 по местному времени экипажи «КАМАЗ-мастер» взяли старт к боевому спецучастку. Длинный лиазон в 430 километров привел машины в назначенную точку.

Китайские пески и дюны, через которые проходил маршрут, знакомы камазовцам по прошлым гонкам. Плюс ко всему, преодоление таких препятствий – один из козырей российской команды. Не проехав и десятой доли пути в пустыне Гоби, встал лидер «Шелкового пути» в зачете грузовиков Сергей Вязович. Позднее выяснилось, что белорусский экипаж из команды «МАЗ-СПОРТавто» перевернулся на 33-м километре при попытке преодолеть дюну. Поврежденная машина смогла проехать пару сотен метров и встала, теряя добытое в предыдущие дни гонки преимущество перед «КАМАЗ-мастер». Спустя время Вязович поехал в сторону старта за технической помощью. Для него сражение за подиум окончено.

Теперь первые три места в общем зачете среди грузовиков занимает челнинская команда. Для сохранения позиций необходимо ехать в своем темпе и не допустить ошибок в коварных песках и дюнах. Все экипажи «Синей Армады» добрались до финиша без проблем, единственная поломка случилась у Андрея Каргинова – в его машине сломался гидроусилитель руля.

Андрей Мокеев, команда «КАМАЗ-мастер, штурман Андрея Каргинова (экипаж №300): «Сегодня был настоящий марафонский день с песками, бездорожьем. Этап настоящий, боевой. На 217-м километре пришлось остановиться, почувствовали запах масла. Оказалось, что из-под прокладки сочится масло и пропало давление, пришлось остановиться и долить, потеряв немного времени. Тронулись, но поняли, что все-таки масла не хватает, не прокачан ГУР, пришлось еще раз долить масло и прокачать до конца ГУР. Потери по времени составили около 10 минут. Обидно, но считаю, что проехали спецучасток отлично».

Лучшее время на восьмом этапе показал Антон Шибалов – 4 часа 23 минуты 7 секунд, вторым стал Айрат Мардеев, отставший на 8 минут 1 секунду, третий результат Андрея Каргинова (+8:35). Еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Сергея Куприянова на газодизельном автомобиле стал шестым (+44:34). О сложности сегодняшнего этапа говорит тот факт, что до финиша добрались лишь восемь грузовиков.

Антон Шибалов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №303): «День был довольно непростой, очень много бездорожья. В этот раз получились сложные дюны, приходилось ехать с их «острой» стороны, что, конечно, затрудняло движение. Сложность заключалась и в том, что ехали за джипами, следа грузовика впереди не было. Пришлось ориентироваться на следы мотогонщиков, подстраивались под их стиль. Проехав эти пески без остановок, со своей задачей справились. В песках, как правильно говорится, гонку не выигрывают, а проигрывают, поэтому старались проехать ровно, без остановок. В начале, на бездорожье, видели Сергея Вязовича, быстро к нему подъехали, потому что была всего минута разницы на старте, в песках он заходил перед нами. В одном месте была острая дюнка, он перемахнул ее чуть-чуть под углом. Мне показалось, что как-то неудачно они нырнули. Нам повезло, что мы не поехали вслед за ними, могла бы быть авария, спасло какое-то предчувствие. Уже на финише узнали, что он перевернулся на трассе. Сегодня мы притащили багги Матье Серрадори, он финишировал, но что-то случилось у них с машиной на лиазоне. Они стояли с тросом, мы их отбуксировали в бивуак».

В «женерале» в лидеры вышел Антон Шибалов, его время по итогам восьми этапов составляет 19 часов 21 минута 57 секунд. На одну строчку вверх поднялся победитель гонки 2018 года Андрей Каргинов (+15:56), замыкает тройку лучших Айрат Мардеев (+25:04). Сергей Куприянов вошел в топ-5 таблицы результатов (+1:31:56), он отстает от голландца Мартена ван ден Бринка на 1 час 20 минут 23 секунды. Отметим, что экипажу Мардеева по итогам шестого этапа была начислена пенальтизация (штраф) в одну минуту.

Айрат Мардеев, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №302): «Задача была ехать в максимальном темпе, но в то же время надежно, потому что дюны ошибок не прощают. Дюны были не слишком сложные, организаторы не стали заводить нас поглубже, я думаю, что это сделано осознанно, все же до конца гонки осталось немного. Для нас сейчас главная задача привезти результат, на таких гонках как «Шелковый путь» и «Дакар» мы между соревнования не устраиваем, едем на надежность». Сергей Куприянов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №305): «День полностью отличается от всего того, что было до этого. Гораздо жарче и дорога совсем другая, это уже не Монголия и не Россия. Здесь постоянно рулежка вверх, вниз, камни, русла рек, дюны, верблюжья колючка. Все то, что нужно, отличный спецучасток!»

Девятый этап ралли «Шелковый путь» состоится в понедельник по маршруту Алашань – Цзяюйгуань. Протяженность маршрута составит 501 километр, а боевой участок – 290 километров по пескам и дюнам. Организаторы на вечернем брифинге пообещали очень сложный этап. Караван ралли приближается к пустыне Гоби.

ГРУЗОВОЙ ЗАЧЕТ. РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ЭТАПА

Pos. Name Make Time Gap

1 A. SHIBALOV Kamaz 04:23:07 00:00:00

2 A. MARDEEV Kamaz 04:31:08 00:08:01

3 A. KARGINOV Kamaz 04:31:42 00:08:35

4 A. VISHNEUSKI MAZ 04:40:59 00:17:52

5 A. VASILEVSKI MAZ 04:47:19 00:24:12

6 M. VAN DEN BRINK Renault 05:06:40 00:43:33

7 S. KUPRIANOV Kamaz 05:07:41 00:44:34

8 B. LEVITSKII Gaz 05:24:54 01:01:47

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Pos. Name Make Time Gap

1 A. SHIBALOV Kamaz 19:21:57 00:00:00

2 A. KARGINOV Kamaz 19:37:53 00:15:56

3 A. MARDEEV Kamaz 19:47:01 00:25:04

4 M. VAN DEN BRINK Renault 20:42:20 01:20:23

5 S. KUPRIANOV Kamaz 20:53:53 01:31:56

6 A. VISHNEUSKI MAZ 23:29:34 04:08:37

7 A. VASILEVSKI MAZ 23:46:47 04:24:50

8 B. LEVITSKII Gaz 27:37:49 08:15:52