Движение ограничат в Красносельском районе Москвы до 1 июня

С 15 мая по 1 июня в Рязанском проезде и Рязанском переулке ограничат движение транспорта

В центре Москвы в Рязанском проезде и Рязанском переулке с 15 мая по 1 июня ограничат движение транспорта в связи с проведением инженерных работ, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Рязанский проезд в районе дома 8 по Новорязанской улице. Участок 2: Рязанский переулок от дома 9, строения 6, до Новой Басманной улицы до дома 6 по Рязанскому переулку. Период: с 15 мая по 1 июня круглосуточно», – говорится в сообщении.

В этот период на участках будут ограничивать движение по одной полосе с ликвидацией парковочного пространства.

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