Webasto отменил все поездки в Китай из-за заболевшего сотрудника

Немецкий поставщик комплектующих Webasto срочно отменил все корпоративные поездки в Китай после того, как выяснилось, что один из сотрудников компании заразился китайским коронавирусом – Quto

Местный сотрудник Webasto недавно сдал анализы, которые подтвердили, что он подхватил вирус. Об этом заявил глава компании Хольгер Энгельман в беседе с Sueddeutsche Zeitung.

Как выяснилось позднее, этот сотрудник был в немецком офисе компании с 19 по 22 января. На данный момент нет данных о том, чтобы кто-то из его немецких коллег заразился.

Webasto имеет 11 предприятий в Китае, одно из которых располагается в Ухане – городе-очаге заболевания. Компания на данный момент проверяет свою логистическую сеть.