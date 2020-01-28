Webasto отменил все поездки в Китай из-за заболевшего сотрудника

Местный сотрудник Webasto недавно сдал анализы, которые подтвердили, что он подхватил вирус. Об этом заявил глава компании Хольгер Энгельман в беседе с Sueddeutsche Zeitung.
Как выяснилось позднее, этот сотрудник был в немецком офисе компании с 19 по 22 января. На данный момент нет данных о том, чтобы кто-то из его немецких коллег заразился.
Webasto имеет 11 предприятий в Китае, одно из которых располагается в Ухане – городе-очаге заболевания. Компания на данный момент проверяет свою логистическую сеть.
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