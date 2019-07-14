Количество неоплаченных штрафов ГИБДД увеличилось на 3,5 млн

Количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось за пять месяцев 2019 года на 3,5 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достигло 22,4 млн. Соответственно, выросло и число неплательщиков.

Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России. Эксперты уверены, что на статистику повлияла массовая установка камер фотовидеофиксации. Вот только автовладельцы не стремятся оплачивать такие штрафы даже с 50-процентной скидкой, а спешат обжаловать их в судах. При этом в настоящее время рассматривается еще одна потенциальная возможность давления на должников — им могут ограничить доступ к определенным госуслугам.

С квитанцией — в суд

Согласно данным ФССП, в январе–мае этого года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось почти на 20% — до 22,4 млн.

Больше всего неплательщиков по-прежнему в Москве и Подмосковье — на исполнении у судебных приставов столицы за 12 месяцев 2018 года находилось 3,2 млн документов о взыскании штрафов, у их областных коллег — 2,5 млн.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что главным образом на статистику приставов повлияло постоянное увеличение количества дорожных камер. С одной стороны, стало фиксироваться больше правонарушений, с другой — выписанные штрафы начали чаще оспаривать в суде.

По данным ГИБДД, в 2018-м с помощью камер было выписано 106 млн штрафов. За год количество стационарных комплексов фотовидеофиксации выросло на 20%.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что количество штрафов увеличивается, на это влияет в том числе расширение автопарка — ежегодный прирост составляет примерно 2 млн транспортных средств.

— Сейчас появилась еще одна глобальная проблема — отсутствие неотвратимости наказания для должников, которые принципиально не оплачивают штрафы ГИБДД, а через два года задолженность сгорает и человек вновь чист перед законом. Проблема усугубляется еще и тем, что на дорогах становится всё меньше сотрудников Госавтоинспекции. Ведь поймать должника можно только на дороге, остановив его и проверив по базе данных, — сказал «Известиям» депутат.

По его словам, эффективными стимулами платить штрафы стали временное лишение водительского удостоверения и ограничение выезда из России. Это подтверждается и данными ФССП — с начала 2019 года 28,4 тыс. должников ограничили в праве управления транспортным средством (на 5,8 тыс. меньше по сравнению с 2018-м), а выехать за границу не смогли 167,4 тыс. водителей (меньше на 21,7 тыс.).

— Система ограничений в случае, если накопился долг в размере более 10 тыс. рублей, показала свою эффективность. В настоящее время рассматривается еще одна потенциальная возможность давления на должников. Если автовладелец не оплачивает штрафы и сумма по ним превысила критическую отметку, предлагается ограничить доступ к определенным госуслугам, например, обмен паспорта, получение справки. Если речь не идет о здоровье либо интересах третьих лиц, — сказал Вячеслав Лысаков.

Неплательщиков могло быть еще больше, если бы не закон о 50-процентной скидке за быструю оплату штрафов ГИБДД. Вячеслав Лысаков заметил, что мера оказалась эффективной, поэтому правительство решило распространить ее на все пункты КоАП.

Ловушка для автомобилиста

Между тем, по мнению руководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева, негативно на статистике судебных приставов сказалась нерегламентируемая установка камер фотовидеофиксации правонарушений, которая привела к тому, что водители стали избегать оплаты штрафов до их обжалования.

— Большинство постановлений выносится за счет камер видеофиксации, а они устанавливаются не по ГОСТу, что вызывает в обществе автомобилистов негодование. И они не желают оплачивать такие штрафы. Социальное возмущение привело к тому, что прежде чем оплатить такие штрафы, их обжалуют в суде, — сказал «Известиям» Сергей Канаев.

Он уверен, что на ситуации положительно не отразится даже недавняя публикация Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы адресного списка установленных камер в столице.

— Адреса опубликованы, да, а паспорта дислокации — нет. Необходимо, чтобы были паспорта дислокации, устанавливались соответствующие дорожные знаки и отсутствовали ловушки. Для решения проблемы необходимо сделать обязательной установку камер по ГОСТу, запретить региональным властям заключать соглашения с частными структурами, по которым с каждого штрафа коммерсанты будут получать средства, — заявил руководитель ФАР.

О выявлении нарушений, связанных с установкой камер фотовидеофиксации, еще в начале июля заявили в Генпрокуратуре. Со ссылкой на первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана сообщалось, что надзорное ведомство выступило с предложением ввести административную ответственность за эксплуатацию камер, установленных с нарушениями.

Например, комплексы фотовидеофиксации часто ставятся без оформления документации об организации дорожного движения. Нет и предупреждающих знаков, а места выбираются без учета аварийности. Бывали случаи, когда камеры фиксировали неправильную парковку в момент, когда машина стояла в пробке.

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