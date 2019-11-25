Тест-драйв для гурманов: новое место знакомства с Cayenne Coupé в центре Москвы

Более спортивный вариант внедорожника Porsche Cayenne представлен посетителям на специальной экспозиции внутри основного зала. Прямо на месте можно записаться и пройти тест-драйв по улицам Москвы под руководством сертифицированных инструкторов Центра вождения Porsche в России. Обязательным условием участия в тест-драйве является наличие в собственности автомобиля не старше 5 лет мощностью свыше 245 л.с. Предварительная запись не требуется.
Фудмолл «Депо.Москва» расположен по адресу ул. Лесная, 20, стр. 3, занимает площадь в 11 000 кв.м. и включает 75 различных ресторанных концепций, которые привлекают около 27 000 гостей ежедневно.
Мировая премьра Cayenne Coupé состоялась в марте 2019 года. Новая модель отличается динамичными линиями кузова и индивидуальными элементами дизайна. Она получила все технические особенности третьего поколения бестселлера SUV от Porsche – мощные двигатели, инновационные системы ходовой части и активной аэродинамики, цифровую концепцию индикации и управления, а также широкие сетевые возможности.
Модель Cayenne Coupé предлагается с двигателем мощностью 250 кВт (340 л.с.), Cayenne S Coupé – 324 кВт (440 л.с.), а Cayenne Turbo Coupé приводится в движение силовым агрегатом мощностью 404 кВт (550 л.с.). С места до 100 км/ч Cayenne Turbo Coupé разгоняется за 3,9 секунды, максимальная скорость составляет 286 км/ч.
Центр вождения Porsche расположен на гоночном треке Moscow Raceway и предлагает широкий спектр программ как для начинающих, так и для опытных водителей. С момента открытия, которое состоялось в 2015 году, более 26 000 клиентов и поклонников марки под руководством команды сертифицированных инструкторов Porsche приняли участие в программах Центра.
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