“Шелковый путь-2019”: заключительный этап в Монголии

Состоялся шестой этап международного ралли-марафона “Шелковый путь-2019” по маршруту Мандалгови – Даланзадгад

По плану заключительный этап на территории Монголии включал в себя 1,25 км лиазона перед стартом, 408 км боевого спецучастка и 2,33 км лиазона после финиша. Однако на вечернем брифинге дирекция ралли сообщила экипажам информацию по изменению в маршруте. В промежутке с отметки 157,23 км по 286,65 км появилась зона нейтрализации, а скорость прохождения данного отрезка контролируется GPS. Разделение спецучастка на две части связано с тем, что часть трассы серьезно повреждена тяжелой техникой, перевозящей уголь.

Корректировки не повлияли на характер маршрута. Экипажи ждали скоростные степные дороги и множество смен направления. Такие условия – отличная возможность проявить себя штурману, помогая пилоту не допустить ошибок на высокой скорости. При этом многочисленные путевые точки должны были немного облегчить спортивным экипажам навигацию при движении к финишной створке.

Первым из команды “КАМАЗ-мастер” на дистанцию вышел победитель пятого этапа Андрей Каргинов. Триумфатор ралли “Шелковый путь” 2018 года, как и все остальные участники гонки, из-за технических моментов у организаторов, взял старт на час позже запланированного.

Если на первых этапах участники “вкатывались” в гонку, то сейчас, после ее экватора, битва за секунды идет на каждом метре. Отсюда и максимально высокие скорости на протяжении всей спортивной дистанции. К сожалению, на каменистом участке трассы не повезло экипажу Андрея Каргинова, показавшему второе время на отметке WP1: грузовик выскочил из-за бугра и приземлился на острые камни. На замену проколотого колеса ушли драгоценные пять с половиной минут.

Пилот команды “КАМАЗ-мастер” Андрей Каргинов (экипаж № 300): “Сегодня самый скоростной день за время соревнования, весь день не убирал ногу с газа. Постоянно держали скорость 138, 139, 140 км/ч, а каменистые отрезки преодолевали с легкостью. Ушли на старт вторыми в абсолюте вслед за Нассером Аль-Аттией. В грузовиках шли первыми, подрезали, пытались найти свою траекторию, и в одном из мест, выпрыгнув из-за бугра, увидели два больших камня. Приземлились на них, может, перетормозили чуть-чуть. Передние колеса пролетели, а задние пришлись как раз между двух камней, и одно колесо порвали в лохмотья. Остановились, поменяли, потратили на это около 5,5 минут и продолжили движение дальше. Но время было уже упущено”.

На оставшихся до финиша километрах экипажи Антона Шибалова и Айрата Мардеева отчаянно сражались с лидером “Шелкового пути” в зачете грузовиков Сергеем Вязовичем из “МАЗ-СПОРТавто”. Итоговый результат таков: белорусский спортсмен стал первым, проехав дистанцию за 2 часа 8 минут 14 секунд, экипажи “КАМАЗ-мастер” стали вторым и третьим: Шибалов отстал на 27 секунд, Мардеев – на 28 секунд. Каргинов финишировал пятым с отставанием в 5 минут 17 секунд, Куприянов – седьмой (+12:49).

Пилот команды “КАМАЗ-мастер” Антон Шибалов (экипаж № 303): “День был быстрый, ехали все время на “максималке”. Даже не было больших участков, где приходилось бы сильно сбрасывать скорость. Практически весь день слышим звук, который предупреждает о максимальной скорости. В целом, проехали ровно, стабильно. Видели только экипаж Андрея Каргинова, который менял колесо, ребята стартовали перед нами, мы объехали его и уже на нейтрализацию они приехали за нами, то есть вторую часть гонки мы были впереди”.

В генеральном зачете лидерство удерживает Вязович (14 часов 42 минуты 19 секунд). Антон Шибалов продолжает преследовать конкурента (+16:31), Андрей Каргинов позади от лидера в 23 минутах 52 секундах, а следом за партнером по челнинской команде идет Айрат Мардеев (+33:34).

Пилот команды “КАМАЗ-мастер” Айрат Мардеев (экипаж №302): “Особо интересного в трассе ничего нет, очень быстрая дорога. Главной задачей было не потерять время и не пробить колесо, так как на маршруте достаточно много мест, где подрезали и где было много камней”.

Сергей Куприянов расположился на шестой строчке таблицы результатов (01:03:53). Экипаж на газодизельном грузовике ведет сражение за топ-5 в генеральной классификации с голландцем Мартеном ван ден Бринком. Несмотря на это, камазовцы остановились на финальном отрезке маршрута, чтобы помочь своим друзьям из MSK Rally Team дотащить внедорожник до финиша. Такой жест одобрительно был встречен собравшимися в бескрайних степях Монголии зрителями.

Пилот команды “КАМАЗ-мастер” Сергей Куприянов (экипаж №305): “Сегодня день был не только разделен на две части, но и прошел в разном настроении. Первая нам показалась довольно скучной, потому что ехали все время прямо и очень быстро. При этом нас накатил Алексей Вишневский на МАЗе, мы его пропустили, потом отстоялись в зоне нейтрализации. На второй половине спецучастка как-то опять оказались с МАЗом вместе, и уже была наша очередь его обгонять. Дальше проехали очень хорошо, быстро, но где-то за 14 км до финиша нас остановили наши друзья – Денис Кротов и Дмитрий Цыро, они попросили дотащить их до финиша. Мы не могли не остановиться и не помочь”.

В расписании субботы гоночный спецучасток не запланирован. Караван ралли ждет длительный километровый перегон из Монголии в Китай с пересечением государственных границ. В этот день участники ралли попрощаются с гостеприимной монгольской землей и скажут “привет!” крупнейшей в мире пустыне Гоби. Расстояние между городами Даланзадгад – Байинбаолиг составляет 551 км.

ГРУЗОВОЙ ЗАЧЕТ. РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ЭТАПА

Pos. Name Make Time Gap

1 S. VIAZOVICH MAZ 02:08:14 00:00:00

2 A. SHIBALOV Kamaz 02:08:41 00:00:27

3 A. MARDEEV Kamaz 02:08:42 00:00:28

4 M. VAN DEN BRINK Renault 02:13:06 00:04:52

5 A. KARGINOV Kamaz 02:13:31 00:05:17

6 A. VISHNEUSKI MAZ 02:16:09 00:07:55

7 S. KUPRIANOV Kamaz 02:21:03 00:12:49

8 P. GARROUSTE Iveco 02:25:39 00:17:25

9 A. KADSHAI DAF 02:37:24 00:29:10

10 M. SHKLYAEV Gaz 04:41:52 00:33:38

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Pos. Name Make Time Gap

1 S. VIAZOVICH MAZ 14:42:19 00:00:00

2 A. SHIBALOV Kamaz 14:58:50 00:16:31

3 A. KARGINOV Kamaz 15:06:11 00:23:52

4 A. MARDEEV Kamaz 15:15:53 00:33:34

5 M. VAN DEN BRINK Renault 15:35:40 00:53:21

6 S. KUPRIANOV Kamaz 15:46:12 01:03:53

7 A. VISHNEUSKI MAZ 18:48:35 04:06:16

8 A. VASILEVSKI MAZ 18:59:28 04:17:09

9 A. KADSHAI DAF 19:10:53 04:28:34

10 M. SHKLYAEV Gaz 19:26:41 04:44:22