В ГИБДД пояснили, что делать, если приходят чужие штрафы

Автомобилистка два года получала штрафы с камер из-за машины с такими же номерами. Сначала они висели на Mercedes, а потом — на Equus. В ГИБДД нарушителя так и не поймали, но объяснили, что делать в такой ситуации

Автомобилистка из Москвы больше двух лет добивалась от сотрудников ГИБДД помощи в поимке водителя, который решил использовать подложный госномер для своих машин, но решить проблему получилось только с помощью соцсетей. Начиная с 2017 г. ей приходили многочисленные штрафы с камер: госномер автомобиля совпадал с зарегистрированным на москвичку автомобилем — Т911УВ777.

«Первые штрафы я получила весной 2017 г., — вспомнила автомобилистка. — Жалобу с просьбой поймать этого водителя впервые написала в 2018 году. С тех пор мне пришло еще две партии штрафов, и я еще два раза писала жалобы в ГИБДД с просьбой поймать нарушителя. Тем временем этот умник успел даже поменять автомобили — с Mercedes пересел на Hyundai Equus и перевесил на него поддельные номера».

Автовладелица рассказала, что многократно ездила в отделения ГИБДД в Москве и отменяла постановления, но результата, как она утверждает, так и не последовало — штрафы продолжали приходить. При этом ни Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ни ГИБДД не смутили различия в моделях автомобилей — достаточно было просто совпадения госномера. В мае потерпевшая снова обратилась в полицию и прокуратуру. Но на данный момент, по ее словам, никаких ответов из ведомств так и не пришло. Тогда женщина решила написать о своем случае в соцсетях — и штрафы приходить перестали.

«В своих жалобах я просила полицию сообщить мне данные, если они его поймают, чтобы я подала в суд. Они его и не ловили, я думаю, — пожаловалась автомобилистка. — А штрафы, вероятно, выписываются автоматически по госномерам. Этих постановлений, наверное, миллионы, поэтому никто не сверяет марку и модель. Этот человек использовал поддельные номера, совпадающие с моими, только иногда, примерно раз в полгода в течение нескольких дней. Он мог на кого-то наехать, попасть в ДТП и скрыться — и его ведь никогда не найдут, потому что настоящих его номеров никто не знает. А кто при этом окажется виноватым — как повезет. Сейчас непонятно, будет ли он опять использовать мои номера, или шумиха вокруг этого дела его отпугнула, но новых штрафов после публикации мне не приходило».

Что делать, если приходят чужие штрафы

Корреспондент Autonews.ru обратилась с запросами по сложившейся ситуации в МВД России. Там не стали отвечать, кода ожидать запуска обещанной в ГИБДД специальной системы фиксации машин-двойников. Вместо этого запрос переправили в МВД по Москве. В ведомстве сообщили, что не могут комментировать конкретный случай по причине защиты персональных данных и не стали объяснять, почему поймать нарушителя так и не удалось. Зато в полиции подробно объяснили, что делать водителям, попавшим в аналогичную ситуацию.

«При выявлении фактов неправомерного использования государственных регистрационных знаков гражданам необходимо обратиться с заявлением в любое подразделение МВД, в том числе подразделение Госавтоинспекции», — посоветовали в МВД России по Москве.

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