В ГИБДД пояснили, что делать, если приходят чужие штрафы

Автомобилистка из Москвы больше двух лет добивалась от сотрудников ГИБДД помощи в поимке водителя, который решил использовать подложный госномер для своих машин, но решить проблему получилось только с помощью соцсетей. Начиная с 2017 г. ей приходили многочисленные штрафы с камер: госномер автомобиля совпадал с зарегистрированным на москвичку автомобилем — Т911УВ777.
«Первые штрафы я получила весной 2017 г., — вспомнила автомобилистка. — Жалобу с просьбой поймать этого водителя впервые написала в 2018 году. С тех пор мне пришло еще две партии штрафов, и я еще два раза писала жалобы в ГИБДД с просьбой поймать нарушителя. Тем временем этот умник успел даже поменять автомобили — с Mercedes пересел на Hyundai Equus и перевесил на него поддельные номера».
Автовладелица рассказала, что многократно ездила в отделения ГИБДД в Москве и отменяла постановления, но результата, как она утверждает, так и не последовало — штрафы продолжали приходить. При этом ни Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ни ГИБДД не смутили различия в моделях автомобилей — достаточно было просто совпадения госномера. В мае потерпевшая снова обратилась в полицию и прокуратуру. Но на данный момент, по ее словам, никаких ответов из ведомств так и не пришло. Тогда женщина решила написать о своем случае в соцсетях — и штрафы приходить перестали.
Фото: facebook.com / elena.alpeyeva
«В своих жалобах я просила полицию сообщить мне данные, если они его поймают, чтобы я подала в суд. Они его и не ловили, я думаю, — пожаловалась автомобилистка. — А штрафы, вероятно, выписываются автоматически по госномерам. Этих постановлений, наверное, миллионы, поэтому никто не сверяет марку и модель. Этот человек использовал поддельные номера, совпадающие с моими, только иногда, примерно раз в полгода в течение нескольких дней. Он мог на кого-то наехать, попасть в ДТП и скрыться — и его ведь никогда не найдут, потому что настоящих его номеров никто не знает. А кто при этом окажется виноватым — как повезет. Сейчас непонятно, будет ли он опять использовать мои номера, или шумиха вокруг этого дела его отпугнула, но новых штрафов после публикации мне не приходило».
Корреспондент Autonews.ru обратилась с запросами по сложившейся ситуации в МВД России. Там не стали отвечать, кода ожидать запуска обещанной в ГИБДД специальной системы фиксации машин-двойников. Вместо этого запрос переправили в МВД по Москве. В ведомстве сообщили, что не могут комментировать конкретный случай по причине защиты персональных данных и не стали объяснять, почему поймать нарушителя так и не удалось. Зато в полиции подробно объяснили, что делать водителям, попавшим в аналогичную ситуацию.
«При выявлении фактов неправомерного использования государственных регистрационных знаков гражданам необходимо обратиться с заявлением в любое подразделение МВД, в том числе подразделение Госавтоинспекции», — посоветовали в МВД России по Москве.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru