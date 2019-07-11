Volkswagen ID.R установил абсолютный рекорд Фестиваля скорости в Гудвуде

Volkswagen ID.R вновь вошел в историю автоспорта, установив рекорд на Фестивале скорости в Гудвуде.

Ромен Дюма преодолел дистанцию длиной 1.86 км всего за 39.90 секунды. При этом гоночный электромобиль с двигателем мощностью 680 л.с. на 1.7 секунды улучшил рекорд 20-летней давности, достигнутый в 1999 году Ником Хайдфельдом за рулем McLaren-Mercedes MP4/13 с двигателем внутреннего сгорания мощностью 780 л.с. ID.R также стал лучшим и по результатам заезда Sunday Shootout.

«Установив новый рекорд на Фестивале скорости в Гудвуде, ID.R еще раз продемонстрировал достоинства электрического двигателя Volkswagen, – отметил руководитель Volkswagen Motorsport Свен Смитс. – На этой короткой, но коварной трассе Ромен Дюма задействовал весь потенциал ID.R. После победы на Пайкс-Пик и рекорда на «Северной петле» Нюрбургринга в классе электромобилей ID.R отмечает очередной успех на пути развития электрической мобильности. У нас было совсем мало времени, чтобы подготовить облегченный вариант ID.R к гонке, однако наша команда отлично справилась с задачей».

«Я очень горжусь тем, что достиг абсолютного рекорда в Гудвуде за рулем ID.R. У меня не было права на ошибку – работа каждого тщательно настроенного компонента ID.R должна была быть идеальной. Дополнительная сложность заключалась в отсутствии возможности провести предварительные испытания на самой трассе», – отметил Ромен Дюма.

Новый ID.R стал легче версии, установившей ранее рекорды на Пайкс-Пик и Нюрбургринге. «Мы использовали аккумуляторную батарею меньшего размера и оптимизировали выходную мощность, поэтому обновленный ID.R весит менее 1.000 кг вместе с пилотом», – отметил технический директор Volkswagen Motorsport

Франсуа-Ксавье Демезон . Из-за особенностей трассы в Гудвуде электромобиль участвовал в заезде без системы DRS (Drag Reduction System – система снижения прижимной силы), разработанной для высокоскоростных участков Нюрбургринга.

За выходные Фестиваль скорости в Гудвуде посетили около 180.000 человек. Volkswagen представил гостям мероприятия концептуальные модели ID. BUZZ и ID. VIZZION, а также ID.3, который в 2020 году первым из новой линейки ID выйдет на рынок.