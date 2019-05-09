Экипаж Nissan лидирует в чемпионате Super GT

Звездный экипаж Цугио Мацуда и Ронни Квинтарелли на Nissan GT500 второй раз подряд финишировал вторым на трассе Фудзи Спидвей

Выступающий на Nissan GT500 звездный дуэт Цугио Мацуда и Ронни Квинтарелли возглавил чемпионат Super GT после того, как второй раз подряд финишировал вторым на трассе Фудзи Спидвей.

После финиша на втором месте в сокращенной из-за дождя первой гонке сезона в Окаяме японо-итальянский дуэт, выступающий на Motul Autech Nissan GT-R NISMO GT500 под номером 23, стартовал с поул-позиции, поскольку в ходе пятничных квалификационных заездов Квинтарелли установил новый рекорд прохождения круга.

Первые два круга субботней гонки гонщики прошли за автомобилем безопасности. Когда на третьем круге он покинул трассу, гонку возглавил Квинтарелли, но уже на 13-м круге он уступил лидерство в первом повороте. Спустя три круга после этого на трассе вывесили красные флаги – гонка была остановлена из-за ухудшившихся погодных условий.

Спустя 30 минут был дан рестарт. Квинтарелли откатился на пятое место, но уже на 31 круге снова вышел в лидеры.

Цуги Мацуда сменил Ронни на 41 круге, заодно перейдя на слики. На протяжении всей своей «смены» он неизменно входил в лидирующую двойку гонки. За 30 кругов до финиша за руль снова сел Квинтарелли. Он возглавлял гонку, но за 10 кругов до клетчатого флага уступил лидерство.

После тяжелых 110 кругов Nissan под номером 23 финишировал вторым, а его экипаж после этого возглавил турнирную таблицу. Мацуда и Квинтарелли опережают ближайших преследователей на 3 очка. Впереди еще шесть этапов.

“После остановки гонки и последующего рестарта поначалу было трудновато, но я смог пробиться наверх и вернуть нам лидерство в гонке”, – сказал Квинтарелли. “Наше время на пит-стопе было неплохим, так что Мацуда продолжил гонку после меня на хорошей позиции. На последнем отрезке мне казалось, что я смогу сохранить лидерство, если прибавлю на последних кругах, но финальная стадия гонки обернулась для меня борьбой за сцепление шин с трассой”. “Результат немного разочаровывающий, но я сделал все, что мог, чтобы удержаться в лидерах гонки”.

Экипаж новичков Nissan на GT-R под номером 3, состоящий из Кохеи Хирате и Фредерика Маковецки финишировал шестым, набрав очки в обеих гонках.

На 12-м месте финишировали Даики Сасаки и Джеймс Росситер. Их автомобиль развернуло по ходу гонки после контакта с соперником. Экипаж Яна Марденборо и Митсунори Такабоси столкнулся с техническими проблемами и потерял семь кругов в боксах, после чего смог финишировать на 14 месте.

Nissan показывает впечатляющую скорость в категории GT300. Nissan GT-R NISMO GT3 под управлением Казуки Хирамине и Саши Фенестраз стартовал с поул-позиции, а Катсуюки Хиранака и Хиронобу Ясуда привели свой GT-R к победе. Для того чтобы удержать лидерство, Ясуда выдал феноменальный заключительный круг гонки и первым увидел клетчатый флаг.

Следующий этап чемпионата Super GT пройдет 26 мая на трассе Suzuka.