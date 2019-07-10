Третий этап «Шёлковый путь-2019»: российская часть ралли завершилась

Третий этап Международного ралли «Шёлковый путь» завершал российскую часть гонки и открывал совершенно новую трассу, которая проложена по территории Монголии.

C утра участников ждал 360-километровый лиазон, затем они пересекали Российско-монгольскую границу и после этого начинался спецучасток. Трасса в очередной раз поменяла свою конфигурацию, другим оказался и характер покрытия. Если первые два дня участники провели на изобилующих водными преградами лесных скоростных спецучастках восточной Сибири, то сегодня их ждал классический степной рейдовый этап: прямо, быстро, ровно, сухо, широко.

И прежде всего эти изменения сказались на ходе борьбы в грузовом зачёте.

Монгольский дубль пилотов Honda

Для гонщиков заводской команды Monster Energy Honda ралли «Шёлковый путь» пока складывается с переменным успехом. Кевин Бенавидес выиграл открывающий ралли спецучасток, и вчера он вновь оказался лучшим представителем японской марки – но показал только четвёртый результат. И вот сегодня ему вновь улыбнулась удача – выгодная стартовая позиция позволила одержать вторую победу на спецучастке. Победа была подкреплена вторым результатом другого пилота Honda Джоана Барреды – испанцу не помешала даже яма, в которую он угодил в самом начале спецучастка. Третье время показал Люсиано Бенавидес.

Кевин Бенавидес: «Спецучасток был хорошим, разнообразным, достаточно быстрым и скользким. Мне понравилось, что они отличаются день ото дня. Отличный день в Монголии».

Первым в гонку сегодня ушёл победитель завершившегося накануне спецучастка Сэм Сандерленд. Поначалу казалось, чтобританец справится с невыгодной стартовой позицией и будет вести борьбу за победу на этапе. Но постепенно его темп вождения падал, это в итоге привело к финишу лишь на четвёртой позиции.

Эндрю Шорт замкнул первую пятёрку. Далее – ван Беверен, Каими, Мена, Корнехо и один из неудачников сегодняшнего этапа Пауло Гонсалвес.

Португалец на четвёртом километре после старта свалился в промоину глубиной около двух метров. Гонщик сумел выбраться обратно на трассу и продолжил движение, однако этот инцидент стоил ему нескольких потерянных минут.

Не оказалось сегодня на старте сошедшего вчера Ксавье Ришар де Султре – механики не успели отремонтировать его мотоцикл, но гонщик планирует вернуться на трассу на следующем этапе.

В виртуальном женском зачёте сегодняшние результаты полностью повторяли результаты понедельника – лучшей сегодня вновь стала Лайя Санс. Вторая – Габриэла Новотна, далее Анастасия Нифонтова и Бямбасурен Батундрал.

Теперь перед мотогонщиками стоит нетривиальная задача – двухдневный марафонский этап. Сегодня у пилотов и команд есть последняя возможность обслужить мотоцикл с привлечением механиков и запасных частей, находящихся на борту автомобилей технической поддержки.

Вечером на колёса мотоциклов будет нанесена специальная маркировка и следующую смену резины можно будет провести только в четверг вечером. Что же касается обслуживания и ремонта – завтра после финиша этапа участники мотозачёта заедут в закрытый парк, где будут ремонтировать свои мотоциклы собственными руками или с привлечением коллег-соперников. Запчасти же будет можно использовать лишь те, что гонщик везёт с собой. Подобные условия требуют от райдеров вдумчивой тактики и стратегии, которые позволят сберечь резину, а также сохранить мотоцикл в целости и сохранности.

Сражение, превратившееся в дуэль

Аркадиуш Линднер продолжает удерживаться в темпе своих более именитых соперников. Сегодня поляк смог закончить прохождение спецучастка со вторым результатом – он пропустил вперёд Рафала Соника, но в свою очередь опередил Александра Максимова.

Александр Максимов: «Привыкаю к трассе, которая полностью изменилась по сравнению с российскими этапами. Первые дни были грязные дороги с колеями и ямами. В Монголии было уже сухо, можно ехать быстро, но к скорости надо привыкать, потому что много ям, надо быть осторожным. Сегодня было теплее, квадроцикл уже ехал, он не едет, когда холодно. В Китае, получается, вообще полетит. Думаю, что отыграюсь и догоню лидера. Это в моих силах, если техника не подведет».

Новые конкуренты лидера

Факт третьей подряд победы Нассера Аль-Аттии на спецучастке ралли «Шёлковый путь» никого не убедил. Лучший рейдовик мира на лучшей машине и с лучшим штурманом – такому сочетанию невозможно что-либо противопоставить.

Нассер Аль-Аттия: «Спецучасток был хорошим, полностью отличающимся от первых двух СУ, но интересный. Мы не “жали на газ” в полную силу и счастливы от того, что достигли финиша. Я доволен проделанной работой несмотря на то, что мы пробили покрышку недалеко от отметки финиша (за 10 километров) – смогли поменять ее достаточно быстро. Сегодня был не такой сложный спецучасток как вчера, и совершенной другое дорожное покрытие – открытые пространства, быстрые дороги, много опасных мест, где нужно быть осторожными».

Главный конкурент Аль-Аттии в борьбе за победу Язид Аль-Раджи принял решение сложить оружие. На втором спецучастке на его Toyota Hilux порвался ремень генератора и водяного насоса, после чего двигатель перегрелся. Исправить ситуацию команда Overdrive не смогла и Язид был вынужден прекратить борьбу.

Кто же унаследовал вторую позицию? Кто на третьем спецучастке стал вторым? Хан Вей? Лю Кун? Серрадори? Нет! Второй результат был показан российским пилотом Денисом Кротовым.

Денис Кротов: «День был достаточно хороший. Быстрый скоростной участок. Старались не ошибаться, штурман всё правильно продиктовал. Постарались и приехали вторыми за Нассером. Завтра длинный спецучасток, будем стараться ехать ещё быстрее».

Вслед за ним спецучасток закончили китайские гонщики Хан Вей и Лю Кун, а также вернувшийся в строй неудачник вчерашнего дня Эрик ван Лун.

В зачёте Т3 сегодня лучшее время показал Сергей Карякин – россиянин более чем на шесть минут опередил ставшего вторым Остина Джонса.

Александр Русанов и Александр Зайцев заняли второе и третье место на третьем этапе в зачёте Т2 – первым стал Акира Миура.

Каргинов открывает счёт победам

Победитель ралли «Шёлковый путь» 2018 года Андрей Каргинов стал лучшим на третьем этапе в зачёте грузовиков. Смена конфигурации трассы и характера покрытия благоприятно сказались на скорости гонщика команды «КАМАЗ-мастер».

Андрей Каргинов: «Мы километров сорок глотали пыль за «МАЗом», который стартовал сегодня вторым – это был Вишневский. Минуту стартового интервала мы нагнали уже через десять километров и далее ехали за ним в хвосте, глотая пыль, и не могли обогнать. Мы не сигналили ему, а просто не могли подобраться к нему настолько близко, чтобы начать подавать сигнал. В зоне ограничения скорости мы сумели подобраться к нему, посигналили, он пропустил. Трассы стали сухими, извилистыми, хорошими, есть всё – холмы, подбросы, рвы всякие, просматриваемые холмы – те трассы, которые любим мы и наша техника. Как раз такие, где начинает играть роль подвеска, работает физика организма. Темп езды тоже приходит сам по себе день ото дня. Мы надеемся, что на монгольской части гонки покрытия и характер трасс будут такими же и мы сможем сократить отставание, потому что впереди уже остается меньше километров, чем осталось позади. Завтра будет протяженный спецучасток, и я думаю нужно прямо начинать атаковать с первых километров. Если завтра будет смешанный старт для грузовиков и внедорожников, то может будет попроще. Хотя сегодня мы обогнали несколько внедорожников, хотя не понятно почему они ехали со скоростью грузовика – оснащение автомобилей позволяет развивать большую скорость, потому что багги все-таки быстрый автомобиль и трассы подходящие».

На второй позиции третий спецучасток завершил Антон Шибалов – он также потерял время в пыли автомобиля одного из соперников.

Антон Шибалов: «Основная сложность заключалась в пыли, когда не было ветра. А когда дул сильный ветер, то он был встречным. Километров 100 мы “просидели” за Мартином ван ден Бринком, было тяжело подобраться к нему, он мог нас не видеть. Когда он нас пропустил, мы быстро обогнали и вторую машину «МАЗа», после чего поехали достаточно быстро без всяких проблем. Трасса вышла интересной: с буграми, холмами. Мы в первый раз в Монголии, опыта такого нет. Ожидания оправдались, здесь большие сопки, радует, что выехали из леса, и начались быстрые участки».

Лидер зачёта Сергей Вязович сегодня был только третьим – Каргинов и Шибалов оказались быстрее:

Сергей Вязович: «Спецучасток был сегодня неплохой, мы очень быстро проехали с высокой средней скоростью. Но в начале у нас была не очень удачная стартовая позиция – мы были первыми из грузовиков, а след от «джипов» не сильно виден, поэтому вначале спецучастка мы допустили пару навигационных ошибок, потеряв пару минут. А дальше у нас что-то произошло: выключился кондиционер и начала греться машина, мы так и доехали до финиша, не стали разбираться в чем дело. В зоне ограничения скорости мы умудрились поменять предохранитель – он сразу же сгорел, так мы меняли несколько раз и каждый раз предохранители перегорали. Поняли, что есть неполадка, но не могли ехать в полную силу, держали 90-100 км/ч на прямых отрезках пути, стараясь не перегреть мотор выше 100 С. Сейчас будем разбираться в чем дело. Учитывая то, что у нас были проблемы, мы неплохо проехали. Надеюсь, что в генеральной классификации наше положение не изменится, хотя мы проиграли чуть ребятам – ничего страшного. Вчера мы обратились к руководству гонкой с просьбой пересмотреть стартовую позицию для экипажа Вишневского, так как он вчера потерял много времени, простояв на трассе с ремонтом, а не из-за медленной езды. И в целях безопасности, а также командной тактики мы хотели, чтобы он был не так далеко в канале для подстраховки».

Завтра участникам предстоит преодолеть дистанцию четвёртого – кольцевого – этапа по маршруту “Улан-Батор – Улан-Батор”. Общая протяжённость этапа составит 477 километров, при этом дистанция спецучастка будет равняться 470 километрам.