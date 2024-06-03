Wagnermaier и Кама стали стратегическими партнерами

Wagnermaier подписал контракт с дистрибьютором шин Кама Tyres, Торговым домом «Кама». Продукция Кама Tyres известна высоким качеством и инновациями.

ООО «Вагнермайер Руссланд», производитель полуприцепов, выбрал шины Кама Tyres для своей продукции. Согласно контракту, Торговый дом «Кама» поставит 10 000 шин для полуприцепов Wagnermaier. Это поможет оптимизировать поставки, снизить издержки и улучшить управление цепочкой поставок.

Торговый дом «Кама» уже 25 лет продает шины Кама Tyres в России и за рубежом. Компания, один из крупнейших дистрибьюторов шин в России, предлагает более 500 видов продукции. Шины Кама Tyres установят новые стандарты безопасности, долговечности и экономичности для полуприцепов Wagnermaier.

Исполнительный директор ООО «Вагнермайер Руссланд» Рустам Субханкулов выразил благодарность компании «Кама» за доверие и сотрудничество, подчеркнув важность работы с KAMA TYRES. По его словам, шины отлично подходят для магистральной техники и успешно прошли испытания на полуприцепах Wagnermaier. Субханкулов отметил закрепление цен на будущие периоды благодаря сотрудничеству.

Исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов отметил, что шины KAMA TYRES способствуют долговечности полуприцепов Wagnermaier. Он подчеркнул, что шины изготавливаются из высококачественных материалов, обладают надежной конструкцией и долгим сроком службы, что соответствует требованиям грузоперевозчиков.

В рамках договора будут поставляться цельнометаллокордные шины 385/65 R22.5 КАМА NT 202, предназначенные для прицепных осей грузовых прицепов и полуприцепов. Шины обеспечивают улучшенное сцепление, износостойкость, устойчивость к аквапланированию и повреждениям благодаря обновленным компонентам резиновой смеси, глубоким каналам для удаления воды и усиленной конструкции протектора.