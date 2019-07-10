Renault Arkana отправляется в Гранд Тур по России

С 11 июля по 17 августа в крупных городах России пройдет серия мероприятий, в рамках которых клиенты смогут узнать о преимуществах нового автомобиля, а также пройти тест-драйв как по дорогам общего пользования, так и на специально подготовленной площадке

С 11 июля по 17 августа Renault Россия организует «Гранд Тур Renault ARKANA», приуроченный к старту продаж купе-кроссовера. Этот проект призван познакомить клиентов с новым автомобилем и дать им возможность оценить не только его уникальный дизайн, но и внедорожные возможности.

Маршрут Гранд Тура составит более 4000 км и пройдет через города-миллионники (Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород) и другие региональные центры России – от Рязани до Перми. В каждом из городов-миллионников Renault ARKANA будет представлена на отдельной площадке в специальной интерактивной фотозоне, каждая часть которой демонстрирует одну из черт автомобиля – силу интуиции, силу воли, силу мысли, силу духа и силу характера. Гости смогут пройти тест-драйв нового купе-кроссовера как по дорогам общего пользования, так и на специально подготовленной трассе с препятствиями, чтобы убедиться в отличной геометрической проходимости автомобиля и его надежности в любой ситуации.



Кроме этого, отдельные презентации пройдут в 9 официальных дилерских центрах в Рязани, Тольятти, Чебоксарах, Пензе, Перми и других городах. Продажи Renault ARKANA стартовали 5 июля в онлайн-шоуруме и в официальных дилерских центрах по всей России. Первые 100 автомобилей были заказаны в онлайн-шоуруме за 3 часа со старта продажи.

Высокий спрос на совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA подтверждает актуальность инновационной для массового сегмента концепции купе-кроссовера и предвосхищает успех новой модели на российском рынке.