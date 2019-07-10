«День Ford Trucks» состоялся в Красноярске

«День Ford Trucks» состоялся в Красноярске
Июль 10 15:04 2019

Актуальные модели грузовиков, включая новый седельный тягач F-MAX, были представлены гостям события

На территории официального сервисного дилера Ford Trucks в Красноярске ООО «Экс М Стиль» по адресу: п. Солонцы, проспект Котельникова, 11А, состоялось первое мероприятие «День Ford Trucks» – событие, в рамках которого региональным клиентам были представлены актуальные модели грузовиков Ford Trucks.

День Ford Trucks

В ходе презентации для клиентов и представителей СМИ, директор Turbotrucks Серж Ван Хюлле рассказал о задачах, стоящих перед дистрибьютором Ford Trucks, особо подчеркнув важность увеличения количества сервисных центров и организации дистрибьюции запасных частей, о модельном ряде, а также о планах развития компании как в России, так и в регионе. Гости смогли познакомиться с новейшим грузовиком Ford Trucks F-MAX 1850T, а также строительным самосвалом Ford Trucks 4142D колесной формулой 8х4.

День Ford Trucks

На все интересующие посетителей вопросы об автомобилях Ford Trucks ответил директор по продажам Алексей Самохин. Для гостей мероприятия действовала лаунж зона с барбекю и возможностью получить мастер-класс по игре в мини-гольф, а в завершении дня для гостей выступила кавер-группа.

«Компания «Экс М Стиль» стала сервисным дилером Ford Trucks и сегодня мы отмечаем наше сотрудничество мероприятием в Красноярске. Мы рады, что первый «День Ford Trucks» прошел в самой восточной точке нашей сервисной сети и потенциальные клиенты из этой части России смогли познакомиться с нашим брендом», – отметил Серж Ван Хюлле.

До конца 2019 года мероприятия «День Ford Trucks» пройдут и в других городах присутствия сервисной сети Ford Trucks.

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FordFord TrucksTrucks 4142DTrucks F-MAX 1850T
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AMSRUS
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