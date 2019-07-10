«День Ford Trucks» состоялся в Красноярске

Актуальные модели грузовиков, включая новый седельный тягач F-MAX, были представлены гостям события

На территории официального сервисного дилера Ford Trucks в Красноярске ООО «Экс М Стиль» по адресу: п. Солонцы, проспект Котельникова, 11А, состоялось первое мероприятие «День Ford Trucks» – событие, в рамках которого региональным клиентам были представлены актуальные модели грузовиков Ford Trucks.

В ходе презентации для клиентов и представителей СМИ, директор Turbotrucks Серж Ван Хюлле рассказал о задачах, стоящих перед дистрибьютором Ford Trucks, особо подчеркнув важность увеличения количества сервисных центров и организации дистрибьюции запасных частей, о модельном ряде, а также о планах развития компании как в России, так и в регионе. Гости смогли познакомиться с новейшим грузовиком Ford Trucks F-MAX 1850T, а также строительным самосвалом Ford Trucks 4142D колесной формулой 8х4.

На все интересующие посетителей вопросы об автомобилях Ford Trucks ответил директор по продажам Алексей Самохин. Для гостей мероприятия действовала лаунж зона с барбекю и возможностью получить мастер-класс по игре в мини-гольф, а в завершении дня для гостей выступила кавер-группа.

«Компания «Экс М Стиль» стала сервисным дилером Ford Trucks и сегодня мы отмечаем наше сотрудничество мероприятием в Красноярске. Мы рады, что первый «День Ford Trucks» прошел в самой восточной точке нашей сервисной сети и потенциальные клиенты из этой части России смогли познакомиться с нашим брендом», – отметил Серж Ван Хюлле.

До конца 2019 года мероприятия «День Ford Trucks» пройдут и в других городах присутствия сервисной сети Ford Trucks.