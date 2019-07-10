Bentley Motors представит миру будущее класса Gran Turismo

Bentley Motors представит миру будущее класса Gran Turismo
Июль 10 10:09 2019

Bentley Motors на праздновании 100-летия компании представит Bentley EXP 100 GT

Легендарный британский автопроизводитель Bentley Motors, 10 июля 2019 года, в 18:00 по московскому времени (16:00 по британскому летнему времени) на праздновании 100-летия компании представит миру будущее класса Gran Turismo.

Сегодня компания Bentley представила новые фотографии и видеоролик о концепте.

Bentley EXP 100 GT – физическое воплощение концепции будущего развития марки, созданное в год ее векового юбилея, – представляет собой революционный, полностью электрический концепт, который способен подарить совершенно необыкновенные ощущения от вождения благодаря сочетанию высоких технологий и безупречного исполнения.

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AMSRUS
AMSRUS

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