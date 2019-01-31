КрАЗ представил раздвижной автопоезд

КрАЗ представил спецмашины, предназначенные для перевозки труб

База спецтехники – шасси КрАЗ модели 6322 (6х6), оборудованное односкатной ошиновки колес с протектором для бездорожья. Двигатель – Евро-5, мощностью 375 л.с., есть предпусковой подогреватель двигателя, цифровой тахограф и комплект необходимого приспособления, предназначенного для безопасной работы людей и грузовиков.

Трубовозы укомплектованы прицепом-роспуском с жестким телескопическим креплением и двумя рядами жестких коников. Спецмашины предназначены для перевозки труб диаметром от 530 до 1420 мм, длиной от 8 до 36 м. Новенькие трубовозы получит ГПУ «Шебелинкагаздобыча» из Харьковской области и ДНГ-НГДУ «Долинанафтогаз» из Ивано-Франковщины. Напомним, что в 2017 году ЧАО «АвтоКрАЗ» выиграло тендер на Прозорро и поставило крупную партию – 12 аналогичных трубовозов и 14 полноприводных тягачей-трубоплетевозов DL-20K с прицепом-роспуском ПРЛ 1736 разным филиалам «Укргаздобыча». «Укрнафта» заказала такую спецтехнику впервые.