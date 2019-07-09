Продажи Porsche в первом полугодии выросли на два процента

В первом полугодии 2019 года компания Porsche AG передала своим клиентам во всем мире 133 484 автомобиля, что соответствует росту на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Количество проданных Cayenne составило 41 725 экземпляров, что обеспечило модели самый значительный рост на 45 процентов. С этого года Cayenne предлагается на всех рынках, а с мая в дилерские центры поставляется версия Coupé. В российские дилерские центры Cayenne Coupé поступит осенью 2019 года. Самой популярной моделью в мире остается Macan, продажи клиентам в первом полугодии 2019 составили 47 367 экземпляров.

«Как и ожидалось, в Европе во втором квартале мы ощущали последствия перехода на тестовый цикл WLTP и сажевые фильтры для бензиновых двигателей, – говорит Детлеф фон Платен, член правления Porsche AG, отвечающий за продажи и маркетинг. – Тем радостнее для нас рост на двух основных рынках, в США и Китае, несмотря на общую тенденцию к понижению в этих странах».

Данному росту способствовали также и двухдверные спортивные автомобили, которые пользуются всё большей популярностью, в особенности в Китае.

Рост в Азии и Северной Америке

В Китае рост продаж компании Porsche к концу июня составил 28 процентов. В Азиатско-тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке было продано 57 397 автомобилей, что на 20 процентов больше аналогичного периода прошлого года. В США в первом полугодии 2019 года компания Porsche показала хороший результат и добилась роста в размере трех процентов, передав клиентам 30 257 автомобилей. «После снижения в первом квартале по сравнению с прошлым годом мы снова встали на курс и ожидаем увеличения продаж в 2019 году по сравнению с 2018 годом», – говорит Детлеф фон Платен.