Volgabus сообщил о разработке беспилотного вездехода

Volgabus сообщил о разработке беспилотного вездехода
Июнь 04 21:15 2019

“Полярный автобус целиком разработан в России и создан с применением отечественных комплектующих, технологий и программного обеспечения. Благодаря машинному зрению, встроенным средствам навигации и технологиям искусственного интеллекта, вездеход способен самостоятельно передвигаться по местности” – сообщает производитель.

Вездеход предназначен для эксплуатации в любых условиях благодаря большим колесам и формуле 8×8. Способен ехать по снегу, льду, фирну, создавая низкое давление на поверхность. Вездеход может плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1.6 м. и расщелины шириной до 2 м. Volgabus вездеход

Вездеход имеет гибридную силовую установку: пара дизельный генератор-генератор, тяговые синхронные электродвигатели. Литиевые батареи обеспечивают запас хода до 60 мин. Максимальное время автономного движения с учетом ДВС до 120 часов.Volgabus вездеход

Алексей Бакулин, основатель холдинга: “обещал сделать SNOWBUS – и вот он практически готов”!

Беспилотный автобус-вездеход разработан холдингом «Бакулин Моторс Групп» (ТМ «Volgabus»). Компания известна как производитель автобусной техники и один из пионеров в области беспилотного транспорта. Холдинг имеет 2 производственные площадки – в Волгоградской и Владимирской области. Премьера автомобиля ожидается на Петербургском международном экономическом форуме.

https://www.facebook.com/alexey.bakulin.5/posts/2067170863405956

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Самвел Самвелян
    Июнь 04, 21:52 #1 Самвел Самвелян

    Беспилотный вездеход это как безалкагольная водка. Зачем? Внешний вид- оч красиво!!!

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