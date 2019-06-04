Volgabus сообщил о разработке беспилотного вездехода

“Полярный автобус целиком разработан в России и создан с применением отечественных комплектующих, технологий и программного обеспечения. Благодаря машинному зрению, встроенным средствам навигации и технологиям искусственного интеллекта, вездеход способен самостоятельно передвигаться по местности” – сообщает производитель.

Вездеход предназначен для эксплуатации в любых условиях благодаря большим колесам и формуле 8×8. Способен ехать по снегу, льду, фирну, создавая низкое давление на поверхность. Вездеход может плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1.6 м. и расщелины шириной до 2 м.

Вездеход имеет гибридную силовую установку: пара дизельный генератор-генератор, тяговые синхронные электродвигатели. Литиевые батареи обеспечивают запас хода до 60 мин. Максимальное время автономного движения с учетом ДВС до 120 часов.

Алексей Бакулин, основатель холдинга: “обещал сделать SNOWBUS – и вот он практически готов”!

Беспилотный автобус-вездеход разработан холдингом «Бакулин Моторс Групп» (ТМ «Volgabus»). Компания известна как производитель автобусной техники и один из пионеров в области беспилотного транспорта. Холдинг имеет 2 производственные площадки – в Волгоградской и Владимирской области. Премьера автомобиля ожидается на Петербургском международном экономическом форуме.

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