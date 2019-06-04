Volgabus сообщил о разработке беспилотного вездехода

Вездеход предназначен для эксплуатации в любых условиях благодаря большим колесам и формуле 8×8. Способен ехать по снегу, льду, фирну, создавая низкое давление на поверхность. Вездеход может плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1.6 м. и расщелины шириной до 2 м.
Вездеход имеет гибридную силовую установку: пара дизельный генератор-генератор, тяговые синхронные электродвигатели. Литиевые батареи обеспечивают запас хода до 60 мин. Максимальное время автономного движения с учетом ДВС до 120 часов.
Алексей Бакулин, основатель холдинга: “обещал сделать SNOWBUS – и вот он практически готов”!
Беспилотный автобус-вездеход разработан холдингом «Бакулин Моторс Групп» (ТМ «Volgabus»). Компания известна как производитель автобусной техники и один из пионеров в области беспилотного транспорта. Холдинг имеет 2 производственные площадки – в Волгоградской и Владимирской области. Премьера автомобиля ожидается на Петербургском международном экономическом форуме.
https://www.facebook.com/alexey.bakulin.5/posts/2067170863405956
C 2014 года www.amsrus.ru
Беспилотный вездеход это как безалкагольная водка. Зачем? Внешний вид- оч красиво!!!
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