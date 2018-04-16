Geely VF11 соберут на новой модульной платформе 13

В Сети рассекретили внешность нового китайского компактвэна Geely VF11.

Правда, скорее всего, продаваться новинка будет уже под другим названием. Судя по появившимся на страницах зарубежных автомобильных изданий фотографиям, дизайн экстерьера новой модели выполнен в традиционной стилистике компании Geely, не изменив общепринятой концепции, которой придерживается автопроизводитель уже несколько лет. Ожидается, что компактвэн будет собираться на новой современной модульной платформе, название которой пока неизвестно.

Продаваться Geely VF11 будет, как пишут Автоновости дня, вероятнее всего, в двух вариантах салона: в 5-местном и 7-местном. В качестве базовых опций предлагаются адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, круговые камеры и панорамная крыша. Моторную линейку представит 1,5-литровый 177-сильный бензиновый мотор.