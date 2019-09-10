JAC Motors продемонстрировал две новые модели на Comtrans-2019

JAC Motors продемонстрировал две новые модели на Comtrans-2019
Сентябрь 10 11:01 2019

Официальный дистрибьютор JAC Motors в России, компания ООО «Джак автомобиль», приняла участие в 15-й международной специализированной выставке коммерческого транспорта Comtrans-2019, прошедшей в Москве

На выставке представили свои новинки более 200 ведущих российских и мировых производителей коммерческой техники, поставщиков оборудования и комплектующих. Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства Транспорта Российской Федерации, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Транспортной Ассоциации Московской Агломерации (ТАМА), Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕB) и Международного Союза Автомобильного Транспорта (IRU).

На стенде JAC Motors были продемонстрированы две новейшие модели, – JAC N350 и JAC N35, которые готовятся выйти на российский рынок, а также обновленные модификации текущей модельной линейки JAC N80 и JAC N120.

Наибольшее внимание публики привлек дебютант этого года, трехосный самосвал JAC N350 полной массой 35 тонн, который позволит компании выйти в сегмент строительной техники. Самосвал оснащен двигателем Weichai WP10.350E53 рабочим объемом 9,7 литра мощностью 257 л.с. и крутящим моментом 1600 Нм. В трансмиссии использованы 12-ступенчатая коробка передач Fast и задние мосты JAC Benz грузоподъемностью 16 тонн. Колесная база составляет 4100+1350 мм, размеры кузова 5800х2300х1500 мм. В основе конструкции лежит самая среди техники китайских производителей рама сечением 322х80 х (10+8) мм. JAC N350 отличается усиленной подвеской с 10-листовыми рессорами впереди и 12-листовыми сзади. На задней оси установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Четырехточечная пружинная подвеска кабины позволяет эффективно уменьшить ударную силу при столкновении.JAC N350

Внутренние размеры кабины 1720х2475х2000 мм обеспечивают комфортное рабочее пространство, а водительское сиденье Johnson Controls на пневмоподвеске способствует снижению усталости за рулем. На автомобиле использованы компоненты ведущих мировых компаний-поставщиков: тормозная система Wabco, сцепление Valeo, рулевой редуктор Bosch и пр. Сейчас автомобиль проходит сертификационные испытания, а первые экземпляры ожидаются в России к концу 2019 года.

Вторая новинка – это легкий грузовик JAC N35 грузоподъемностью в 1 тонну. Модель оснащается турбодизелем JAC класса Евро V рабочим объемом 2 л с системой впрыска Common Rail мощностью 130 л.с. и максимальным крутящим моментом 285 Нм. Агрегат снабжен сажевым фильтром и нейтрализатором отработавших газов, без применения системы очистки выхлопных газов с помощью мочевины. В трансмиссии установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач.JAC N35

На выставке был представлен JAC N35 со шторным бортовым кузовом производства завода автоспецтехники «НАЗ». Ожидается, что автомобиль полной массой до 3,5 тонн будет востребован транспортными компаниями и частными перевозчиками, осуществляющими доставку мелких партий грузов в городе и за его пределами. Модель также находится в процессе получения ОТТС, а первые продажи запланированы на середину 2020 года.

Помимо этого, на стенде показали JAC N80 допустимой полной массой 7950 кг и грузоподъемностью 5130 кг в новой модификации «Extra lagre» с удлиненной рамой и кабиной со спальным местом, созданной согласно пожеланиям российских перевозчиков.  Автомобиль востребован на различных коммерческих перевозках и широко используется для установки различных специализированных надстроек.JAC N80

На стенде демонстрировалась модификация, созданная совместно с партнером ООО «Джак автомобиль» – «Автомеханическим заводом» из Нижнего Новгорода. Промтоварный фургон снабжен задним гидробортом, облегчающим процесс погрузки-разгрузки. JAC N80 оснащается турбодизелем Cummins рабочим объемом 3,8 л экологического стандарта Евро-5 и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Шасси JAC N120 полной массой 11 980 кг представили в новой версии «Short» с укороченной колесной базой и спальной кабиной.  Одна из самых просторных кабин в классе помимо трех мест для водителя и пассажиров располагает местом для отдельной спальной полки размером 1740х400 мм. В отличие от хорошо известной российским перевозчикам стандартной модификации, новинка отличается 19-дюймовыми колесами, вместо 22,5, что позволило понизить погрузочную высоту.JAC N120

На стенде демонстрировался JAC N120 в версии портального погрузчика нижегородской компании L-Pro грузоподъемностью до 5500 кг. Особенность конструкции позволяет разгружать контейнер самосвальным методом, и перевозить одновременно два пустых бункера. Грузозахваты и цепи регулируются по длине, что дает возможность перевозить контейнеры разного размера. Автомобиль приводится в движение надежным и хорошо известным четырёхцилиндровым турбодизелем Cummins ISF3.8S5168 рабочим объемом 3,76 л. Агрегат развивает максимальную мощность 166 л.с. при 2600 об/мин и крутящий момент 592 Нм. при 1300-1700 об/мин.

По экологическим нормам двигатель относится к стандарту Евро-5, соответствие которому достигается с помощью системы SCR. JAC N120 потребляет в среднем 15 л топлива на 100 км пути, что в сочетании с 210-литровым баком обеспечивает внушительный запас хода. Важная особенность – при полной массе, не превышающей 12 тонн, грузовик не попадает под действие системы «Платон».JAC N120 2 фото

Коммерческие автомобили JAC вызывали большой интерес у посетителей выставки, поскольку отличаются простой и надежной конструкцией при хороших эксплуатационных характеристиках и невысокой стоимости. Кроме того, дистрибьютор ведет постоянную работу по усовершенствованию конструкции и адаптации шасси для нужд российских перевозчиков. Обеспеченность запасными частями поддерживается с помощью центрального склада, открытого в прошлом году в Подмосковье.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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