JAC Motors продемонстрировал две новые модели на Comtrans-2019

Официальный дистрибьютор JAC Motors в России, компания ООО «Джак автомобиль», приняла участие в 15-й международной специализированной выставке коммерческого транспорта Comtrans-2019, прошедшей в Москве

На выставке представили свои новинки более 200 ведущих российских и мировых производителей коммерческой техники, поставщиков оборудования и комплектующих. Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства Транспорта Российской Федерации, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Транспортной Ассоциации Московской Агломерации (ТАМА), Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕB) и Международного Союза Автомобильного Транспорта (IRU).

На стенде JAC Motors были продемонстрированы две новейшие модели, – JAC N350 и JAC N35, которые готовятся выйти на российский рынок, а также обновленные модификации текущей модельной линейки JAC N80 и JAC N120.

Наибольшее внимание публики привлек дебютант этого года, трехосный самосвал JAC N350 полной массой 35 тонн, который позволит компании выйти в сегмент строительной техники. Самосвал оснащен двигателем Weichai WP10.350E53 рабочим объемом 9,7 литра мощностью 257 л.с. и крутящим моментом 1600 Нм. В трансмиссии использованы 12-ступенчатая коробка передач Fast и задние мосты JAC Benz грузоподъемностью 16 тонн. Колесная база составляет 4100+1350 мм, размеры кузова 5800х2300х1500 мм. В основе конструкции лежит самая среди техники китайских производителей рама сечением 322х80 х (10+8) мм. JAC N350 отличается усиленной подвеской с 10-листовыми рессорами впереди и 12-листовыми сзади. На задней оси установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Четырехточечная пружинная подвеска кабины позволяет эффективно уменьшить ударную силу при столкновении.

Внутренние размеры кабины 1720х2475х2000 мм обеспечивают комфортное рабочее пространство, а водительское сиденье Johnson Controls на пневмоподвеске способствует снижению усталости за рулем. На автомобиле использованы компоненты ведущих мировых компаний-поставщиков: тормозная система Wabco, сцепление Valeo, рулевой редуктор Bosch и пр. Сейчас автомобиль проходит сертификационные испытания, а первые экземпляры ожидаются в России к концу 2019 года.

Вторая новинка – это легкий грузовик JAC N35 грузоподъемностью в 1 тонну. Модель оснащается турбодизелем JAC класса Евро V рабочим объемом 2 л с системой впрыска Common Rail мощностью 130 л.с. и максимальным крутящим моментом 285 Нм. Агрегат снабжен сажевым фильтром и нейтрализатором отработавших газов, без применения системы очистки выхлопных газов с помощью мочевины. В трансмиссии установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач.

На выставке был представлен JAC N35 со шторным бортовым кузовом производства завода автоспецтехники «НАЗ». Ожидается, что автомобиль полной массой до 3,5 тонн будет востребован транспортными компаниями и частными перевозчиками, осуществляющими доставку мелких партий грузов в городе и за его пределами. Модель также находится в процессе получения ОТТС, а первые продажи запланированы на середину 2020 года.

Помимо этого, на стенде показали JAC N80 допустимой полной массой 7950 кг и грузоподъемностью 5130 кг в новой модификации «Extra lagre» с удлиненной рамой и кабиной со спальным местом, созданной согласно пожеланиям российских перевозчиков. Автомобиль востребован на различных коммерческих перевозках и широко используется для установки различных специализированных надстроек.

На стенде демонстрировалась модификация, созданная совместно с партнером ООО «Джак автомобиль» – «Автомеханическим заводом» из Нижнего Новгорода. Промтоварный фургон снабжен задним гидробортом, облегчающим процесс погрузки-разгрузки. JAC N80 оснащается турбодизелем Cummins рабочим объемом 3,8 л экологического стандарта Евро-5 и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Шасси JAC N120 полной массой 11 980 кг представили в новой версии «Short» с укороченной колесной базой и спальной кабиной. Одна из самых просторных кабин в классе помимо трех мест для водителя и пассажиров располагает местом для отдельной спальной полки размером 1740х400 мм. В отличие от хорошо известной российским перевозчикам стандартной модификации, новинка отличается 19-дюймовыми колесами, вместо 22,5, что позволило понизить погрузочную высоту.

На стенде демонстрировался JAC N120 в версии портального погрузчика нижегородской компании L-Pro грузоподъемностью до 5500 кг. Особенность конструкции позволяет разгружать контейнер самосвальным методом, и перевозить одновременно два пустых бункера. Грузозахваты и цепи регулируются по длине, что дает возможность перевозить контейнеры разного размера. Автомобиль приводится в движение надежным и хорошо известным четырёхцилиндровым турбодизелем Cummins ISF3.8S5168 рабочим объемом 3,76 л. Агрегат развивает максимальную мощность 166 л.с. при 2600 об/мин и крутящий момент 592 Нм. при 1300-1700 об/мин.

По экологическим нормам двигатель относится к стандарту Евро-5, соответствие которому достигается с помощью системы SCR. JAC N120 потребляет в среднем 15 л топлива на 100 км пути, что в сочетании с 210-литровым баком обеспечивает внушительный запас хода. Важная особенность – при полной массе, не превышающей 12 тонн, грузовик не попадает под действие системы «Платон».

Коммерческие автомобили JAC вызывали большой интерес у посетителей выставки, поскольку отличаются простой и надежной конструкцией при хороших эксплуатационных характеристиках и невысокой стоимости. Кроме того, дистрибьютор ведет постоянную работу по усовершенствованию конструкции и адаптации шасси для нужд российских перевозчиков. Обеспеченность запасными частями поддерживается с помощью центрального склада, открытого в прошлом году в Подмосковье.