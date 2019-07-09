Премьера нового Jeep Gladiator состоится в рамках Camp Jeep 2019

Презентация нового Jeep Gladiator состоится в рамках Camp Jeep – ежегодной встречи владельцев и любителей автомобилей Jeep.

Мероприятие пройдет с 12 по 14 июля в Сан-Мартино-ди-Кастроцца (Италия). Эта модель – сочетание оригинального дизайна Jeep, открытого верха, продвинутых силовых передач и внедорожных характеристик.

Первый пикап Jeep появился в 1947 году. Тогда компания Willys Overland представила однотонный пикап на базе модели CJ-2A. Выход последнего автомобиля в данном кузове датирован 1992 годом, им был Jeep Comanche. И вот спустя 27 лет бренд возвращается в сегмент пикапов. Jeep Gladiator будет доступен для продажи в трех комплектациях: Sport, Overland и Rubicon

Оригинальный дизайн Jeep в современном исполнении

Новый Jeep Gladiator отличает суровый облик, в котором угадываются традиционные дизайнерские решения бренда. Конструкторы сохранили выразительную решетку радиатора с прорезями. Однако решетки были расширены, чтобы улучшить прохождение воздуха в моторный отсек для охлаждения.

В задней части кузова установлены квадратные блоки фонарей, выполненные по светодиодной технологии. В конструкции грузового отсека Gladiator акцент сделан на практичность и универсальность. Поэтому он оснащен подсветкой и встроенными крепежами для фиксации груза. В качестве дополнительной опции предлагается электрическая розетка с крышкой (230 В).

Среди особенностей модели следует отметить выбитый на петле размер торцевой головки Torx, которая необходима для снятия прочных алюминиевых дверей. В стандартное оснащение включен комплект инструментов, среди которых – насадки Torx для снятия дверей и опускания ветрового стекла.

В интерьере нового Jeep Gladiator соединились аутентичность, комфорт и интуитивно понятное управление. На центральной консоли расположен 7- или 8,4-дюймовый сенсорный дисплей системы UconnectTM четвертого поколения. В панель приборов встроен 3,5-дюймовый информационный светодиодный TFT-дисплей. В качестве дополнительной опции предлагается его 7-дюймовая версия. Данная система поддерживает интеграцию с Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет использовать смартфон в режиме hands-free.

Задние сиденья получили уникальную конструкцию. Их можно зафиксировать для хранения вещей позади спинок или сложить. Так водитель получит доступ к вещевому отделению или обеспечит место для размещения крупных предметов. Если поднять подушки задних сидений, то обнаружится стандартный вещевой отсек. По заказу предлагается запираемый отсек.

Силовая установка

Линейка двигателей для нового Jeep Gladiator – это новый 3,0-литровый EcoDiesel V-6, и бензиновый Pentastar® V6 объёмом 3,6 литра, поставка которого рассматривается для России. Новый Jeep Gladiator комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Она устанавливается стандартно на все версии Jeep Gladiator.

Самый проходимый среднеразмерный пикап

Jeep Gladiator получил внедорожные возможности благодаря 2 системам полного привода. Система Command-Trac включена в стандартное оснащение версий Sport и Overland и отличается двухступенчатой раздаточной коробкой.

На версию Gladiator Rubicon устанавливается система полного привода Rock-Trac с усиленными передним и задним мостами Dana 44 третьего поколения.

Системы Command-Trac и Rock-Trac наделены функцией управления распределением крутящего момента, которая оптимизирует тягу на скользких поверхностях. Дифференциал повышенного трения Trac-Lok (дополнительная опция для версий Sport и Overland) гарантирует лучшую тягу при движении по скользким дорогам или в условиях плохого сцепления.

Прочная рамная конструкция — основа надежности и практичности Jeep

Рамная конструкция и пятирычажная подвеска позволяет Jeep Gladiator творить чудеса на бездорожье без ущерба для динамики. Это касается и движения по городским дорогам. Модель получилась легкой, при этом жесткой и прочной. Среди особенностей – облегченная прочная стальная рама. По сравнению с 4-дверным Jeep Wrangler рама нового Gladiator длиннее на 78,7 см, а колесная база — на 49,2 см. Увеличенная длина колесной базы и расположение центра грузовой платформы над задним мостом способствуют распределению массы и комфортному передвижению на загруженном автомобиле.

Новый Gladiator оснастили пятирычажной подвеской с цилиндрическими винтовыми пружинами. Пружины настроены так, чтобы достичь оптимального баланса между управляемостью, комфортом в движении (как с грузом, так и без него) и проходимостью. Комфорт в движении, устойчивость к опрокидыванию, грузоподъемность и возможности буксировки были улучшены за счет перенастройки амортизаторов, оптимизации жестких точек крепления и расположения опор кузова.

Целый ряд передовых систем безопасности и защиты

При разработке нового Jeep Gladiator особое внимание было уделено безопасности водителя и пассажиров. Она гарантирована рядом решений: система контроля слепых зон, система контроля поперечного движения транспортных средств сзади, передняя внедорожная камера, усовершенствованная система предупреждения об опасности фронтального столкновения, адаптивный круиз-контроль с функцией старт-стоп. В стандартное оснащение включена система помощи при парковке ParkView с видеокамерой заднего вида, передние и задние парковочные датчики, а также электронная система курсовой устойчивости (ESC) с функцией подавления кренов. Стоит обратить внимание на переднюю внедорожную камеру. Данное оборудование доступно для версии Rubicon. Камера обеспечивает лучший обзор препятствий и делает движение по бездорожью безопасным. Стоит отметить функцию самоочищения, благодаря которой камера остается чистой после прохождения самых экстремальных внедорожных маршрутов.

Совсем скоро поклонники бренда смогу стать обладателями данной модели. Компания FCA планирует представить автомобиль в дилерских центрах Европы к концу 2020 года. Поставки модели на российский рынок находятся в стадии согласования.