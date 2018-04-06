Наживаются на штрафах 16

В Московской области посчитали, сколько частный бизнес может заработать на установке дорожных камер.

Такая практика действует в столице и области уже не первый год. В Подмосковье компания ООО «МВС Груп», заключившая соответствующий контракт с властями, получает 233 руб. с каждого оплаченного штрафа (независимо от его номинала). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство транспорта Московской области.

Всего компания должна установить в Подмосковье около 1 тыс. комплексов фиксации нарушений ПДД и заниматься обслуживанием устройств в течение десяти лет. Также она отвечает за фиксацию нарушений и передачу фотоматериалов в ГИБДД. Инвестиции в проект составили в общей сложности 4,9 млрд руб.

«С июля по декабрь прошлого года («МВС Груп» уже приступила к выполнению контракта) в подмосковный бюджет поступило более 337 млн руб. за счет оплаты штрафов, из них 254 млн руб. перечислено концессионеру», — рассказал представитель областного Минтранса.

Подобная практика, как пишет Autonews, в скором времени может распространиться на всю страну. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Госдумы в первом чтении. В случае, если документ будет принят, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), госкомпания «Автодор», региональные и муниципальные власти получат право устанавливать автоматические камеры для фиксации нарушений ПДД, которые принадлежат либо владельцу дороги, либо частной компании. Именно на них лягут все расходы по установке комплексов и рассылке штрафных постановлений нарушителям.

В России в минувшем году дорожные камеры зафиксировали более 83,2 млн нарушений ПДД. Эта цифра превышает показатели 2016 г. на 36,4%. Тогда по результатам работы стационарных и передвижных комплексов, работающих в автоматическом режиме, был вынесен 61 млн постановлений. В прошлом году на долю нарушений с камер приходилось 79% от общего числа постановлений. В 2016 г. этот показатель составил 71,3%.

Всего в России, по данным ГИБДД, к концу прошлого года насчитывалось свыше 9 тыс. стационарных, 3,8 тыс. передвижных и 656 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений. Большинство из них ориентированы на фиксацию превышения установленной скорости.