Команда Nissan e.dams впервые поднимается на подиум в формуле Е

Nissan впервые завоевал место на подиуме в чемпионате ABB FIA Формулы Е по уличным гонкам: британский пилот Оливер Роуленд финишировал вторым на этапе E-Prix в китайском городе Санья

Роуленд стартовал с поул-позишен и лидировал на первых 18 кругах, на пути к первому (для себя и для Nissan) в этом чемпионате финишу на подиуме.

Команда Nissan e.dams показала лучший в этом сезоне результат, поскольку товарищ Роуленда по команде Себастьян Буэми вырвался из задних рядов на старте и пересек финишную черту шестым.

В прошлый уик-энд в Китае два автомобиля Nissan уже во второй раз вошли в число участников «супер-поула». Японский автомобильный бренд также стал первым участником Формулы Е, дважды выигравшим поул-позишен в пятом сезоне. Ранее Себастьян Буэми показал лучшее время в квалификации в Сантьяго.

Финиш на подиум стал первым для японской компании, которая вступила в чемпионат в этом сезоне. Nissan использует эти гонки как платформу для демонстрации динамических аспектов её концепции Nissan Intelligent Mobility, которая определяет взгляды компании на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества.

«На прошлых этапах мы несколько раз были так близки к успеху, что наконец-то завоеванный Nissan первый подиум очень обрадовал команду, – сказал директор Nissan по мировым моторным видам спорта Михаэль Каркамо (Michael Carcamo). – К настоящему моменту в этом сезоне на шести этапах в «поулах» и в гонках побеждали шесть разных гонщиков. Без сомнения, уровень конкуренции в Формуле Е – один из самых высоких в мире. Теперь мы завоевали свой первый подиум – и мы поднимаем планку, намереваясь взойти на его верхнюю ступень. Мы сознаем, что сделать это будет непросто». В этот уик-энд команда Nissan e.dams была быстрой, и оба гонщика – Оливер и Себастьян – выступили блестяще. Но остальные участники соревнования также стремятся к успеху, поэтому через три недели нам снова необходимо мобилизовать все силы в Риме, в Италии».

Основатель команды Nissan e.dams Жан-Поль Дрио (Jean-Paul Driot) не скупился на похвалы обоим гонщикам после сегодняшнего выступления в Китае.