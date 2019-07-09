Datsun организовал спортивный праздник «Столица Силы» в Ярославле

Datsun продолжает поддерживать людей, стремящихся к улучшениям в своей жизни, и уже не первый год реализует различные проекты по поддержке уличной атлетики.

Важным событием в этом направлении стало проведение спортивного праздника в Ярославле, который состоялся в выходные 6 и 7 июля и был назван «Столица силы».

При поддержке Datsun и Федерации воркаута России в рамках праздника прошли соревнования по уличной атлетике, на которых выступили как профессиональные атлеты, так и любители не только из Ярославля, но и из разных городов России. Каждый желающий мог принять участие и показать, на что он способен.

В рамках спортивного праздника был установлен и зафиксирован рекорд России по самым массовым приседаниям. В нем приняли участие более 250 человек, которые одновременно совершили по 15 приседаний. Жители Ярославля – участники рекорда продемонстрировали свою сплоченность и доказали, что их город неслучайно стал настоящей «Столицей Силы». Также во время мероприятия был установлен рекорд России по отжиманиям в вертикальной стойке на руках. Артем Морозов, известный атлет из Ярославля, выполнил 37 повторений.

Гости праздника также могли посетить открытые тренировки и мастер-классы от профессиональных спортсменов, показать себя в деле на спортивной площадке, принять участие в любительских соревнованиях по настольному теннису и аэрохоккею, отдохнуть в кругу друзей и насладиться атмосферой праздника.

Главная задача праздника – объединить людей, неравнодушных к спорту и показать, что он доступен каждому. Datsun уже несколько лет активно поддерживает развитие уличной атлетики, так как идеология этого вида спорта близка идеологии бренда.

Он-лайн конкурс «Столица Силы» в 2018 году объединил профессиональных атлетов, любителей и просто неравнодушных к общим достижениям спортсменов: выполняя конкурсные задания, участники получали баллы, которые засчитывались в общий городской, командный и личный зачет. Город, набравший больше всех баллов, объявлялся победителем и получал звание «Столицы силы» — именно Ярославль одержал победу в конкурсе: продемонстрировав впечатляющий результат в 19 838 баллов, он в последний момент обогнал ближайшего конкурента — Санкт-Петербург, который по итогам конкурса набрал 18 994 балла.