Nissan отмечает 10-летний юбилей производства автомобилей на питерском заводе

В 2019 году компания Nissan отмечает 10 лет с момента начала выпуска автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Российский рынок – один из стратегически важных для Nissan на глобальном уровне и перспективных с точки зрения роста компании в Европе. Nissan продолжает инвестировать в российскую экономику, развивая собственное производство и привлекая локальных поставщиков, тем самым расширяя круг занятых в отрасли.

В планах Nissan увеличение объемов и глубины локализации российского производства, повышение конкурентоспособности российского завода на глобальном уровне, расширение географии поставок и экспорта. В основу развития Nissan на российском рынке заложены принципы непрерывного изучения обратной связи от владельцев автомобилей бренда и ответных изменений в продуктах и сервисе, с целью неизменно предлагать клиентам самые современные способы приобретения, а также комфортный опыт владения и обслуживания автомобилей Nissan.

Российский завод Nissan в Санкт-Петербурге – самая молодая среди европейских производственных площадок компании. За 10 лет с его конвейера сошло 370 тысяч автомобилей. С первого дня предприятие производит автомобили по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку кузовов. Инвестиции Nissan в создание собственного производства в России на первом этапе составили около 200 миллионов долларов США, затем в 2014 году еще 167 миллионов евро было вложено в расширение производственных площадей.

Сегодня численность сотрудников завода составляет 2000 человек, а производственные мощности позволяют выпускать до 100 000 популярных у российских клиентов моделей X-Trail, Qashqai и Murano в год. Благодаря запуску новых цехов – штамповки и литья пластиковых комплектующих – завод получил возможность экспортировать компоненты на другие предприятия Nissan. В 2018 году завод в Санкт-Петербурге выпустил 56 525 автомобилей, поставив рекорд годового объема выпуска за всю историю Nissan в России. Дважды за свою историю, в 2012 и 2013 годах, завод удостоился глобальной премии за качество автомобилей и был назван лучшим среди всех предприятий Nissan в мире.

На заводе внедрена современная технология автоматизации доставки комплектующих, автоматизированный транспортировщик Automated Guided Vehicle. Система с элементами искусственного интеллекта контролирует все процессы производства, что позволяет добиться высочайшего качества выпускаемых автомобилей. Завод Nissan в Санкт-Петербурге – предприятие с высоким уровнем энерговооруженности. В 80% осветительных приборов в цехах используются экономичные светодиодные лампы, а потребление всех видов энергии отслеживается по 500 точкам почасового контроля.

В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге был открыт новый офис российского подразделения Nissan Technical Center, инженеры которого осуществляют доработку и адаптацию всех производимых в стране автомобилей Nissan и Datsun, а также проводят тесты и дают рекомендации по усовершенствованию продаваемых в стране автомобилей Infiniti.

В октябре 2018 года с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошел новый Nissan X-Trail, а уже в феврале 2019 года стартовал выпуск нового кроссовера Nissan Qashqai, еще лучше адаптированного к непростым российским погодным и дорожным условиям.

В честь юбилея сотрудники завода решили провести специальную акцию и составить послание тем, кто будет работать на предприятии ровно через 10 лет. Принять участие в акции и внести свой вклад сможет любой работник завода. Послание будет помещено в специальную капсулу и надежно запечатано до следующего юбилея. По прошествии 10 лет капсула будет вскрыта сотрудниками завода, которые узнают, что передали им все те люди, которые были причастны к началу производства, о чем они мечтали и как представляли себе его будущее!

«Благодаря непрерывному развитию и инновациям завод за десять лет из рядового предприятия в семье Nissan превратился в один из лучших в Европе и занял заметное место на глобальном уровне. Сегодня в нашем активе линейка моделей, отвечающая запросам российских клиентов, и команда, отличающаяся высоким профессионализмом в сочетании с высокой мотивированностью и желанием участвовать в любых новых инициативах. Я вижу в этом беспроигрышный рецепт успеха на следующие десять лет!» – считает Игорь Бойцов, генеральный директор завода Nissan в Санкт-Петербурге.