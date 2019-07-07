Знаменитый ралли-рейд «Шелковый путь» стартует в девятый раз

В четвертый раз подряд Toyota становится официальным поставщиком автомобилей для оргкомитета «Шелкового пути». Внедорожники Toyota участвовали в прокладке маршрута и будут обслуживать аккредитованных на гонке журналистов

В Иркутске будет дан старт главному в России гоночному мероприятию 2019 года – знаменитому ралли-рейду «Шелковый путь». Экипажам в четырех классах, представляющим 36 стран мира, предстоит преодолеть 5003 км дистанции по дорогам России, Монголии и Китая. Изнурительный марафон, недаром считающийся самым сложным ралли-рейдом Евразии, финиширует 16 июля в китайском городе Дуньхуань.

Toyota на ралли-рейде «Шелковый путь»:

Как и прежде, экипажи Toyota считаются предстартовыми фаворитами в двух главных автомобильных зачетах: для специально подготовленной техники (Superproduction) и для серийных внедорожников (Production). Кроме того, уже в четвертый раз подряд Toyota становится официальным поставщиком автомобилей для оргкомитета «Шелкового пути», в этом году в ралли примут участие 24 автомобиля марки.

По словам Владимира Чагина, руководителя проекта ралли-рейд «Шелковый путь», у организаторов гонки в хорошем смысле нет другого выбора. Ведь только выдающиеся внедорожные характеристики, выносливость и комфорт полноприводной линейки Toyota позволяют вновь и вновь решать все многообразие задач, поставленных организаторами ралли-рейда международного уровня: от разведки маршрута до транспортировки журналистов между спецучастками. Более того, иногда подвиги автомобилей Toyota организаторов гонки даже затмевали события на трассе.

Так, на дистанции «Шелкового пути-2018» лишь при непосредственном участии внедорожников Toyota организаторам гонки удалось потушить загоревшийся багги одного из участников. Также из песчаных ловушек было извлечено две машины технической поддержки, что еще раз подтвердило статус Toyota как автомобиля, готового прийти на помощь в самую сложную минуту.

Экипажи Toyota на ралли-рейде «Шелковый путь-2019»

Нассер Аль-Аттия(QAT)/Мэтью ван Боммель (FRA), Toyota Hilux T1

«Каждый раз, выходя на старт, я думаю только о победе!» – слова самого именитого специалиста по ралли-рейдам последнего десятилетия редко расходятся с делами.

На счету пилота из Катара роскошная коллекция медалей и титулов: от Кубка мира по ралли-рейдам до трех абсолютных побед в «Дакаре», последняя из которых датирована январем 2019. Невероятный опыт, высокое мастерство, автомобиль, на который можно положиться, и верный штурман, которого понимаешь с полуслова, – словом, у Нассера Аль-Аттия есть все необходимое, чтобы стать победителем «Шелкового пути-2019». Немногие знают, что Нассер Аль-Аттия не только отличный гонщик, но и классный стрелок. Он участник шести Олимпиад в составе сборной Катара по стендовой стрельбе. Причем, на Олимпийских играх в Лондоне Аль-Аттия завоевал бронзовую медаль. Кстати, Нассер приходится двоюродным братом эмиру (то есть главе государства) Катара Тамиму бин Хамад Аль Тани.

Акира Миура (J)/Лорен Лихтлойтер (FRA), Toyota Land Cruiser 200 T2

Один из самых успешных пилотов в зачете серийных внедорожников Акира Миура не нуждается в особом представлении. На счету 36-летнего японца победа в классе Т2 на трассе прошлогоднего «Дакара». «Шелковый путь» этого года станет для Миуры уже четвертым. Японский пилот и его французский штурман планируют сделать шаг вперед по сравнению с гонкой 2016 года, когда их экипаж Toyota финишировал вторым в зачете Production.

Сергей Шалыгин/Артем Канивец (RUS), Toyota Land Cruiser (Open class)

Экипаж, который полюбила вся Россия. Сплоченный тандем Сергея Шалыгина, офицера танковых войск из Тынды (Амурская область), и ученого-кибернетика Артёма Канивца символизирует истинный дух приключений, с которого начиналось увлечение человечества ралли-рейдами. Достаточно вспомнить, что это единственный экипаж, который участвовал во всех проведенных ралли-марафонах «Шелковый путь». Более того, Сергей и Артем традиционно стартуют без технической поддержки, рассчитывая только на себя и легендарную надежность их верного боевого друга – внедорожника Land Cruiser 80.

Богдан Булычев/Алексей Кузьмич (RUS), Toyota Land Cruiser 200 T2

Известному путешественнику и блогеру Богдану Булычеву не привыкать к приключениям. Достаточно вспомнить, что уроженец Магадана добрался до Северного полюса на велосипеде! Теперь за рулем скоростного и надежного внедорожника Land Cruiser 200 Богдан вместе со штурманом Алексеем Кузьмичом попробует покорить и трассу «Шелкового пути». И пусть в гоночном опыте экипаж Булычева уступает, например, Миуре, но ведь в домашней гонке и стены (то есть степи) помогают.

Язид Аль-Раджи (SAU)/Дирк фон Зитцевитц (D), Toyota Hilux T1

Еще один экипаж, который будет претендовать на победу в общем зачёте. Язиду Аль-Раджи не привыкать к победам на «Шелковом пути» – едва ли не сильнейший из пилотов Саудовской Аравии уже побеждал здесь в 2018. Помимо прочего, экипажу Toyota Hilux T1 поможет опыт Дирка фон Зитцевитца – одного из самых искусных штурманов в мире ралли-рейдов.

Эрик ван Лоон (NL), Toyota Hilux T1

Имя Эрика ван Лоона не так хорошо знакомо болельщикам, но опыта внедорожных стартов ему не занимать. У владельца мясокомбината и отца троих детей лучший результат на «Дакаре» среди всех голландских пилотов (4-е место в общем зачете в 2015 г.). Если добавить к этому возможности гоночного пикапа Toyota Hilux T1 в подготовке топовой команды Overdrive Racing, то нет никаких причин не ожидать Эрика среди призеров на финише в Дуньхуане.

Марко Пиана (IT)/ Стивен Гринер (CZ), Toyota Land Cruiser T2

Гонками Марко увлекся еще в молодости. Попробовав силы в картинге, мотокроссе и даже гонках «Формула-3», Пиана понял, что его главная любовь — это ралли-рейды. Свой первый старт в «Дакаре» он провел еще в далеком 2005 г., а в этот раз итальянец намерен побороться за пьедестал «Шелкового пути» в зачете Production.

Антонио Мармольехо (COL)/Эдурадо Бланко (ESP), Toyota Hilux T1

В Колумбии Антонио Мармольехо – большая знаменитость. Он один из первых выходцев из этой южноамериканской страны, участвовавших в «Дакаре». И пусть трасса «Шелкового пути» – это далеко не Южная Америка, большой гоночный опыт и надежная техника позволяют пилоту из Колумбии и его испанскому штурману рассчитывать на успешное выступление.

Оргил Энхбат/Гансух Шаркуу (MNG), Toyota Land Cruiser 200 T2

Значительная часть дистанции «Шелкового пути» пройдет по территории Монголии. И здесь в навигации и знании дорог у местного пилота Оргила Энхбата практически нет равных. В сочетании с образцовой надежностью Land Cruiser 200 категории Production именно Оргил может стать одним из тех, кто составит реальную конкуренцию Акире Миуре.

Фенг Чен/Юченг Ванг (CN), Toyota Hilux T1

Уже не первый год китайский экипаж команды Soaring Dragon отправляется на штурм дистанции «Шелкового пути». В 2017 г. они до финиша не добрались, пожелаем, чтобы гонка этого года сложилась удачно!

Вей Джи Хуанг/Эн Ванг (CN), Toyota Hilux T1

Вей Джи Хуанг при активной поддержке крупной шинной компании GITI сделал себе имя в автогонках. На его счету громкие успехи в ралли-кроссе и на трассах ралли-рейдов в Китае и Монголии. «Шелковый путь-2019» станет отличным шансом для амбициозной команды заявить о себе на международной арене.

Вубин Лиан/Ксю Киао (CN), Toyota Hilux T1

Второй экипаж команды GITI Tire Team готов подставить плечо ведущему, а также вступить в борьбу за призовые места.

Анастасия Нифонтова (RUS)

Знаменитая русская мотогонщица, в одиночку покорившая «Дакар», входит в состав Team Toyota Russia. И это неслучайно. Анастасия и в обычной жизни ездит на автомобилях Toyota. Два года назад она поменяла два колеса на четыре и за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 вышла на старт «Шелкового пути-2017».

Анастасия уверенно возглавляла зачет категории Т2 на протяжении почти всей дистанции. Но из-за неоптимальной прошивки перед стартом двигатель постоянно работал на повышенных оборотах и на заключительном этапе не выдержал перегрева, и ей пришлось выбыть из гонки.

В этом году Анастасия Нифонтова стартует на «Шелковом пути» в зачете мотоциклов. И теперь вы знаете, за кого будет болеть команда Toyota в классе двухколесных машин.

Большой приз для болельщиков

В период с 6 по 16 июля в дилерских центрах Тойота пройдет конкурс, приуроченный к ралли-рейду «Шелковый путь». В то время как лучшие гонщики и автомобили будут оспаривать лидерство на трассе, у болельщиков тоже есть возможность отличиться и выиграть призы. Правила предельно просты. Начиная с 6 июля нужно прийти в дилерский центр Тойота и сфотографироваться с именной табличкой одного из пилотов Toyota в специально организованной зоне «Шелковый путь».

Фото необходимо опубликовать в соцсетях ВКонтакте, Instagram или Facebook, добавив хештеги #топлюзатопливо #toyotasilkway #газпромнефть. Авторы самых креативных фото-постов смогут поспорить за ценные призы, среди которых фирменная атрибутика Toyota и кубок ралли «Шелковый путь», а также стать претендентами на Гран-при – годовой запас топлива Опти, протестированного боевыми машинами на ралли, от сети АЗС «Газпромнефть».

Кроме того, вскоре после финиша «Шелкового пути», а именно 20-21 июля и 27-28 июля, в дилерских центрах Тойота по всей России пройдут тематические внедорожные тест-драйвы Toyota Desert Camp. Здесь все желающие смогут не на словах, а на деле проверить легендарные вездеходные качества автомобилей Toyota, которые с успехом осуществляют техническую поддержку на гонке.

Для погружения в атмосферу гонки все автомобили будут оформлены в стилистике ралли-рейда «Шелковый путь». На специальной подготовленной трассе для тест-драйва будут доступны легендарные внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, а также пикап Hilux. В свою очередь, кроссовер Toyota RAV4 можно будет испытать в городских условиях и на внедорожном участке средней степени сложности.

Ралли-рейд «Шелковый путь» в цифрах:

45 103 км – общая протяженность предыдущих восьми ралли-рейдов «Шелковый путь».

9 – в 2019 году самый знаменитый ралли-рейд Евразии пройдет уже в девятый раз.

4 – Toyota становится официальным автомобилем «Шелкового пути» четвертый раз подряд.

36 – среди участников «Шелкового пути-2019» представители 36 стран, включая Чили, ЮАР и Маврикий.

250 000 км – общий пробег 23 внедорожников Toyota, предоставленных организаторам «Шелкового пути» в 2017 году.

0 – количество поломок этих автомобилей за время всей гонки.

10 – число этапов «Шелкового пути-2019».

5003 км – общая протяженность дистанции ралли-рейда текущего года, включая 2588 км хронометрируемых допов.

4 – в этом году впервые на «Шелковом пути» стартует техника четырех классов: мотоциклы/квадроциклы, автомобили, грузовики и мотовездеходы side-by-side.

9 – стартов на «Шелковом пути» у Toyota Land Cruiser экипажа Шалыгин/Канивец, 0 из них с технической поддержкой.

3 – на трассе «Шелкового пути-2017» Toyota Land Cruiser 200 Акиры Миуры хватило трех колес, чтобы добраться до финиша пятого этапа. До этого на скорости 140 км/ч ему камнем пробило колесо, а все запасные уже были израсходованы.