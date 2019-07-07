Растет количество угонов автомобилей с системой бесключевого доступа

Рост количества автокраж с помощью новых технологий заставляет автопроизводителей создавать новые системы защиты и дорабатывать старые, снабжая их новыми функциями, исключающими хакерские атаки.
Уязвимости бесключевого доступа в салон в последнее время стали настолько очевидными, что многие автопроизводители в срочном порядке стали дорабатывать свои системы защиты с учетом нового способа угона машин: сигнал от ключа, лежащего, например, дома, при помощи передатчика транслируется до автомобиля, после чего двери разблокируются, мотор заводится и транспортное средство меняет хозяина.
Какие же меры предпринимают те или иные автопроизводители, чтобы сделать свои машины неуязвимыми для такого рода краж? Autoexpress получил ответы от большинства производителей, правда, некоторые из них оказались не очень вразумительными.
Новые системы бесключевого доступа BMW и MINI поставляются с функцией спящего режима и могут быть оснащены датчиками движения. Обе функции блокируют сигнал, если ключом не пользуются.
Автомобили FCA оснащены стандартными противоугонными устройствами, а система бесключевого доступа может быть деактивирована.
В апреле на брелоках Fiesta и Focus появились кнопки, отправляющие ключи в спящий режим. Выпущенные ранее ключи можно доработать. Есть в арсенале аксессуаров Ford и специальные чехлы, а также блокираторы Фарадея для предотвращения несанкционированной связи через диагностический разъем автомобиля.
PSA не предлагает ни UWB (сверхширокополосные сигналы с крайне низкой спектральной плотностью), ни блокираторы Фарадея, но заявляет, что занимается разработкой нового решения безопасности. К слову, системы бесключевого доступа у последних моделей могут быть деактивированы.
В Honda просто заявили, что будут «постоянно работать над совершенствованием» электронных систем управления своих автомобилей.
В Hyundai не сообщили, предпринимаются ли ими меры для устранения потенциальных уязвимостей бесключевого доступа, но заявили, что компания «продолжит разрабатывать эффективные контрмеры».
Технология бесключевого доступа JLR была оценена как безопасная во время независимых тестов ADAC. Для защиты компания использует сверхширокополосную технологию. Также в JLR сообщили, что 90% угнанных автомобилей, оснащенных системой отслеживания InControl Secure, возвращаются владельцам.
Новые Kia с системами бесключевого доступа в Европе поставляются с бесплатным чехлом KaraSafe Faraday. Этот чехол можно приобрести отдельно. В скором времени должны появиться дополнительные средства защиты.
В компании заявили, что ее противоугонные системы «соответствуют стандартам безопасности». Кроме того Maserati в Европе поставляется с 12-месячной подпиской на систему отслеживания Vodafone Navtrak.
Новый ключ Mazda 3 можно отключить. Ожидается, что эта функция будет доступна на всех новых автомобилях Mazda. Обратившись к дилеру, систему бесключевого доступа можно отключить бесплатно. Компания также планирует существенно доработать эту систему.
С лета 2018 года брелоки с функцией бесключевого доступа оснащаются датчиками движения. Системы Keyless-Go на всех Mercedes-Benz можно отключить, дважды нажав кнопку блокировки. При этом светодиод на ключе должен мигнуть три раза (два коротких и один длинный световой сигнал).
Функции входа и выхода без ключа можно деактивировать по отдельности или вместе, «делая невозможным кражу [автомобилей] с помощью релейного устройства». Mitsubishi использует «скользящие коды клавиш», которые каждый раз посылают разные сигналы. Фирма «рассказывает нашим инженерам в Японии» о проблемах без ключа.
Из соображений безопасности компания не смогла сообщить, исправлены ли потенциальные уязвимости системы бесключевого доступа. Но напомнили, что ее можно отключить в меню на панели приборов.
Renault не дорабатывала систему, но владельцы могут отключить ее. В будущих моделях компания намерена применять сверхширокополосные сигналы.
Сигналы ключа можно отключить нажатием двух кнопок на брелоке. Владельцы могут выбрать функцию ввода пароля при каждом запуске двигателя. Внутренние приемники системы могут отключаться при соприкосновении клавиш ключа с кнопкой запуска двигателя.
Дилеры могут частично отключать системы бесключевого доступа, а пока Suzuki работает над созданием новой системы безопасности автомобилей.
В Toyota не стали комментировать планы. Пока система бесключевого доступа компаний остается без изменений и может быть деактивирована дилером.
Бесключевой доступ автомобилей VW Group может быть отключен через мультимедийную систему без обращения к дилеру, а скоро должна появиться новая система безопасности.
C 2014 года www.amsrus.ru